Удобство или страдание: как правильно выбрать ошейник для вашего питомца
Что делать, если любимый ошейник вдруг стал причиной страданий вашего питомца?
Весенние прогулки — это радость, но именно в это время многие владельцы замечают, что ошейник натирает кожу собаки, вызывая раздражение и даже ранки. Важно вовремя распознать проблему и правильно на неё отреагировать!
Почему возникает натирание?
Основная причина — неправильно подобранный размер. Многие хозяева из страха, что питомец сбежит, застёгивают ошейник слишком туго. Это ошибка! При активном движении такой аксессуар будет травмировать кожу.
Также не забывайте: собаки растут, и ошейник, который раньше подходил, со временем может стать тесным. Оптимальная плотность — когда между ошейником и шеей свободно проходят два пальца.
На что обратить внимание при выборе?
- Качество материала — дешёвые и жёсткие ткани могут вызывать аллергию и усиливать трение.
- Примерка — всегда проверяйте, как сидит ошейник, ещё в магазине.
- Регулярная проверка — не забывайте следить, не стал ли аксессуар мал по мере роста питомца.
- Между застёгнутым ошейником должно свободно проходить два пальца — это гарантия и комфорта, и безопасности.
Когда на коже появились ранки:
- аккуратно выстригите шерсть вокруг повреждённого участка.
- обработайте рану антисептиком.
- если воспаление серьёзное — обязательно обратитесь к ветеринару.
Чтобы питомец не расчёсывал раны, используйте специальный защитный воротник.
Если натирание повторяется снова и снова, возможно, стоит перейти на шлейку. Она распределяет нагрузку более равномерно и меньше травмирует кожу.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru