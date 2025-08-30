Удобство или страдание: как правильно выбрать ошейник для вашего питомца

Что делать, если любимый ошейник вдруг стал причиной страданий вашего питомца?

Весенние прогулки — это радость, но именно в это время многие владельцы замечают, что ошейник натирает кожу собаки, вызывая раздражение и даже ранки. Важно вовремя распознать проблему и правильно на неё отреагировать!

Почему возникает натирание?

Основная причина — неправильно подобранный размер. Многие хозяева из страха, что питомец сбежит, застёгивают ошейник слишком туго. Это ошибка! При активном движении такой аксессуар будет травмировать кожу.

Также не забывайте: собаки растут, и ошейник, который раньше подходил, со временем может стать тесным. Оптимальная плотность — когда между ошейником и шеей свободно проходят два пальца.

На что обратить внимание при выборе?

Качество материала — дешёвые и жёсткие ткани могут вызывать аллергию и усиливать трение.

Примерка — всегда проверяйте, как сидит ошейник, ещё в магазине.

Регулярная проверка — не забывайте следить, не стал ли аксессуар мал по мере роста питомца.

Между застёгнутым ошейником должно свободно проходить два пальца — это гарантия и комфорта, и безопасности.

Когда на коже появились ранки:

аккуратно выстригите шерсть вокруг повреждённого участка.

обработайте рану антисептиком.

если воспаление серьёзное — обязательно обратитесь к ветеринару.

Чтобы питомец не расчёсывал раны, используйте специальный защитный воротник.

Если натирание повторяется снова и снова, возможно, стоит перейти на шлейку. Она распределяет нагрузку более равномерно и меньше травмирует кожу.