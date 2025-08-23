Как не упустить момент: признаки простуды у вашего четвероногого друга

Осень — это время, когда забота о здоровье вашего питомца становится особенно актуальной. Простуда у собак — это не миф, и важно знать, как распознать её симптомы и что делать, чтобы помочь своему другу.

Кто в группе риска?

Собаки, как правило, проводят больше времени на улице, чем их пушистые сородичи — кошки. Это связано с их активным образом жизни и необходимостью выполнять свои "собачьи дела". Однако осенние дожди и сквозняки могут привести к переохлаждению и простудам. Хорошая новость в том, что собака не может заразить вас, поэтому обнимайте своего питомца, даже если вы сами на больничном.

Риск заболеть увеличивается у собак с ослабленным иммунитетом, пожилых особей, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Неправильное питание и недостаточный уход также могут способствовать заболеванию.

Симптомы простуды

Признаки простуды у собак могут быть схожи с теми, что наблюдаются у людей и кошек. Обратите внимание на следующие симптомы:

кашель

чихание

вялость

горячий и сухой нос

выделения из носа

дрожь

отказ от еды и постоянная жажда

одышка во время прогулок

раздражение глаз

Если вы заметили один или несколько из этих признаков, лучше всего обратиться к ветеринару. Самолечение может привести к осложнениям, так как подобные симптомы могут указывать на более серьезные заболевания.

Как помочь питомцу?

Чтобы облегчить состояние вашей собаки, следуйте рекомендациям ветеринара. Уменьшите время прогулок и обеспечьте питомцу покой. Теплое питье и легкая пища помогут восстановить силы. Протирайте нос и избегайте активных игр. Массаж с использованием мягкой щетки станет отличным способом общения с вашим другом.

Для предотвращения заболеваний следите за сбалансированным питанием, соблюдайте гигиену и обеспечьте активный образ жизни вашей собаки. Берегите её от сквозняков, а если ваш четвероногий друг живёт на улице, обязательно обеспечьте ему тёплую будку.