Маленькие клыки — большие руины: чем накормить собаку, чтобы она забыла про стены
Создать красивый интерьер — задача не из простых. Даже самые дорогие обои и мебель могут быстро потерять свой вид, если в доме живёт собака, которая решила устроить собственный ремонт. Проблема испорченных стен знакома многим владельцам: питомцы грызут обои, оставляют на них следы когтей и зубов. Чтобы справиться с этим, важно разобраться, почему животные вообще обращают внимание на стены и как правильно предотвратить такую привычку.
Почему собаки грызут обои
Щенячий возраст и смена зубов
У малышей период прорезывания зубов сопровождается зудом дёсен. Щенку хочется что-то грызть, и обои становятся лёгкой добычей. Особенно если они бумажные или с неровной фактурой.
Недостаток полезных веществ
Некоторые питомцы начинают грызть стены и обои, пытаясь добраться до штукатурки. Это может быть связано с нехваткой минералов и витаминов. Такое поведение сигнализирует о проблемах в рационе и требует внимания хозяина и ветеринара.
Скука и избыток энергии
Собаки — очень активные животные. Без прогулок, игр и общения они начинают искать себе занятие. Иногда таким занятием становится порча мебели или обоев. Для питомца это способ привлечь внимание и выплеснуть энергию.
Как предотвратить порчу обоев
Игрушки для жевания
Самое простое решение — предложить питомцу альтернативу. Подойдут специальные резиновые косточки, канаты, мячики. Желательно иметь несколько разных вариантов и время от времени менять их, чтобы собаке не стало скучно.
Поощрение правильного поведения
Если собака грызёт игрушку, похвалите её. Используйте лакомство, ласку или голосовое одобрение. Постепенно у животного закрепится ассоциация: правильное действие приносит радость и вкусное вознаграждение.
Коррекция питания
Если есть подозрение, что собака грызёт обои из-за нехватки минералов, стоит обратиться к ветеринару. Врач подберёт анализы и поможет скорректировать рацион — добавить витамины или подобрать специализированный корм.
Методы решения проблемы
Больше физической активности
Регулярные прогулки и упражнения помогут снизить уровень разрушительной энергии. Длительные прогулки, бег, игры с мячом или занятие аджилити отлично справляются с этой задачей.
Совместные игры и обучение
Интеллектуальная нагрузка также важна. Новые команды, трюки, игры во фрисби или поиск предметов развивают собаку и делают её более спокойной. Уставший питомец с меньшей вероятностью займётся обоями.
Спреи с горьким вкусом
В зоомагазинах продаются специальные средства, которыми обрабатывают обои. Попробовав их один раз, собака вряд ли захочет повторять эксперимент. Однако это временная мера — важно устранить корень проблемы.
Советы шаг за шагом
-
Осмотрите рацион собаки и при необходимости добавьте витамины.
-
Купите набор безопасных игрушек для жевания.
-
Начните систематические прогулки не менее двух раз в день.
-
Обрабатывайте стены специальными средствами.
-
Хвалите питомца за правильное поведение.
Мифы и правда
- Миф: собаки грызут обои только щенками.
Правда: даже взрослые питомцы могут так поступать от скуки или нехватки внимания.
- Миф: горький спрей полностью решает проблему.
Правда: это лишь временное средство, нужно менять поведение собаки.
- Миф: собака грызёт обои назло хозяину.
Правда: животное действует из-за физиологических потребностей или недостатка активности.
FAQ
Как выбрать игрушку для жевания?
Она должна быть прочной, подходить по размеру и не содержать токсичных материалов.
Сколько стоит горький спрей для обоев?
Цена зависит от бренда, в среднем от 300 до 800 рублей.
Что лучше — увеличить прогулки или купить спрей?
Лучше сочетать методы: прогулки дают результат в долгосрочной перспективе, а спрей защищает стены здесь и сейчас.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: оставлять щенка одного без игрушек.
Последствие: испорченные стены и мебель.
Альтернатива: набор жевательных игрушек и регулярные игры.
- Ошибка: игнорировать проблему.
Последствие: закрепление привычки.
Альтернатива: консультация с ветеринаром и тренировки.
А что если…
Если не обращать внимания на проблему, собака может испортить не только обои, но и мебель. Решать её нужно комплексно: физическая активность, игрушки, обучение и внимание хозяина.
Интересные факты:
-
Щенки могут грызть до 18 часов в день, пока у них растут зубы.
-
Некоторые собаки предпочитают именно бумажные обои из-за их мягкой текстуры.
-
У пород с сильными челюстями (лабрадоры, ротвейлеры) проблема встречается чаще.
