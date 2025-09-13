Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Designed by Freepik by wirestock is licensed under public domain
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 7:46

Маленькие клыки — большие руины: чем накормить собаку, чтобы она забыла про стены

Собаки грызут обои из-за скуки и нехватки минералов

Создать красивый интерьер — задача не из простых. Даже самые дорогие обои и мебель могут быстро потерять свой вид, если в доме живёт собака, которая решила устроить собственный ремонт. Проблема испорченных стен знакома многим владельцам: питомцы грызут обои, оставляют на них следы когтей и зубов. Чтобы справиться с этим, важно разобраться, почему животные вообще обращают внимание на стены и как правильно предотвратить такую привычку.

Почему собаки грызут обои

Щенячий возраст и смена зубов

У малышей период прорезывания зубов сопровождается зудом дёсен. Щенку хочется что-то грызть, и обои становятся лёгкой добычей. Особенно если они бумажные или с неровной фактурой.

Недостаток полезных веществ

Некоторые питомцы начинают грызть стены и обои, пытаясь добраться до штукатурки. Это может быть связано с нехваткой минералов и витаминов. Такое поведение сигнализирует о проблемах в рационе и требует внимания хозяина и ветеринара.

Скука и избыток энергии

Собаки — очень активные животные. Без прогулок, игр и общения они начинают искать себе занятие. Иногда таким занятием становится порча мебели или обоев. Для питомца это способ привлечь внимание и выплеснуть энергию.

Как предотвратить порчу обоев

Игрушки для жевания

Самое простое решение — предложить питомцу альтернативу. Подойдут специальные резиновые косточки, канаты, мячики. Желательно иметь несколько разных вариантов и время от времени менять их, чтобы собаке не стало скучно.

Поощрение правильного поведения

Если собака грызёт игрушку, похвалите её. Используйте лакомство, ласку или голосовое одобрение. Постепенно у животного закрепится ассоциация: правильное действие приносит радость и вкусное вознаграждение.

Коррекция питания

Если есть подозрение, что собака грызёт обои из-за нехватки минералов, стоит обратиться к ветеринару. Врач подберёт анализы и поможет скорректировать рацион — добавить витамины или подобрать специализированный корм.

Методы решения проблемы

Больше физической активности

Регулярные прогулки и упражнения помогут снизить уровень разрушительной энергии. Длительные прогулки, бег, игры с мячом или занятие аджилити отлично справляются с этой задачей.

Совместные игры и обучение

Интеллектуальная нагрузка также важна. Новые команды, трюки, игры во фрисби или поиск предметов развивают собаку и делают её более спокойной. Уставший питомец с меньшей вероятностью займётся обоями.

Спреи с горьким вкусом

В зоомагазинах продаются специальные средства, которыми обрабатывают обои. Попробовав их один раз, собака вряд ли захочет повторять эксперимент. Однако это временная мера — важно устранить корень проблемы.

Советы шаг за шагом

  1. Осмотрите рацион собаки и при необходимости добавьте витамины.

  2. Купите набор безопасных игрушек для жевания.

  3. Начните систематические прогулки не менее двух раз в день.

  4. Обрабатывайте стены специальными средствами.

  5. Хвалите питомца за правильное поведение.

Мифы и правда

  • Миф: собаки грызут обои только щенками.
    Правда: даже взрослые питомцы могут так поступать от скуки или нехватки внимания.
  • Миф: горький спрей полностью решает проблему.
    Правда: это лишь временное средство, нужно менять поведение собаки.
  • Миф: собака грызёт обои назло хозяину.
    Правда: животное действует из-за физиологических потребностей или недостатка активности.

FAQ

Как выбрать игрушку для жевания?
Она должна быть прочной, подходить по размеру и не содержать токсичных материалов.

Сколько стоит горький спрей для обоев?
Цена зависит от бренда, в среднем от 300 до 800 рублей.

Что лучше — увеличить прогулки или купить спрей?
Лучше сочетать методы: прогулки дают результат в долгосрочной перспективе, а спрей защищает стены здесь и сейчас.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оставлять щенка одного без игрушек.
    Последствие: испорченные стены и мебель.
    Альтернатива: набор жевательных игрушек и регулярные игры.
  • Ошибка: игнорировать проблему.
    Последствие: закрепление привычки.
    Альтернатива: консультация с ветеринаром и тренировки.

А что если…

Если не обращать внимания на проблему, собака может испортить не только обои, но и мебель. Решать её нужно комплексно: физическая активность, игрушки, обучение и внимание хозяина.

Интересные факты:

  1. Щенки могут грызть до 18 часов в день, пока у них растут зубы.

  2. Некоторые собаки предпочитают именно бумажные обои из-за их мягкой текстуры.

  3. У пород с сильными челюстями (лабрадоры, ротвейлеры) проблема встречается чаще.

