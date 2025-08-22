Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Щенок на приёме у ветеринара
Щенок на приёме у ветеринара
© freepik.com is licensed under public domain
Питомцы
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 17:12

Щенки и маленькие породы страдают чаще всего: что делать, если собака проглотила жвачку

Ветеринары назвали симптомы отравления собак жевательной резинкой

Собаки по своей природе любопытные и любят исследовать всё вокруг. Но именно это любопытство иногда оборачивается настоящей опасностью. Во время прогулки питомец может подобрать на улице мусор — от палок и пластиковых крышек до жевательной резинки. На первый взгляд кажется, что в этом нет ничего страшного, но жвачка представляет серьёзную угрозу для здоровья собаки.

Почему жвачка опасна

Главная причина — наличие ксилита, популярного заменителя сахара. Для человека он безопасен, а иногда даже полезен: предотвращает кариес, снижает калорийность пищи и используется в кондитерских изделиях. Но для собак ксилит смертельно опасен.

У питомцев он вызывает резкое выделение инсулина, что приводит к стремительному падению уровня сахара в крови (гипогликемии). В тяжёлых случаях возможны печёночная недостаточность и летальный исход.

Симптомы отравления ксилитом у собак

Опасность в том, что признаки могут проявиться как через полчаса, так и через несколько часов после того, как собака проглотила жвачку. Внимательно следите за состоянием питомца. Возможные симптомы:

  • рвота;
  • вялость, слабость, апатия;
  • дрожь, судороги;
  • учащённый или нерегулярный пульс;
  • потеря аппетита;
  • внезапный коллапс.

Даже если собака чувствует себя нормально, обратиться к ветеринару нужно сразу. Только специалист может оценить риск и назначить правильное лечение.

Другие риски

Опасность жвачки для собак не ограничивается только ксилитом:

  • Кишечная непроходимость. Если питомец проглотил много жвачек или вместе с упаковкой, возможно блокирование кишечника. Симптомы появляются не сразу: рвота, запор, боль в животе, странное поведение. В тяжёлых случаях возможна перфорация кишечника.
  • Удушье. Собака может подавиться, если жвачка застрянет в дыхательных путях. Особенно это опасно для щенков и мелких пород.

Что делать хозяину

  1. Сразу звоните ветеринару. Не ждите, что "само пройдёт". Жвачка — не тот случай.
  2. Сообщите врачу все детали: сколько жвачки съела собака, была ли упаковка, как давно это произошло.
  3. Следите за питомцем в течение 24 часов, даже если внешне он выглядит здоровым.
  4. Выполняйте все рекомендации ветеринара. В некоторых случаях потребуется срочная поездка в клинику.

Ошибки хозяев

Самая распространённая ошибка — недооценка ситуации. Многие считают, что раз человек может спокойно проглотить жвачку, то и с собакой ничего не случится. Но её пищеварительная система устроена иначе.

Жевательная резинка — это не игрушка и не "безобидная мелочь" для собаки. Даже один кусочек может стоить питомцу здоровья и жизни. Поэтому на прогулках внимательно следите за тем, что оказывается у него во рту, а при малейшем подозрении на проглоченную жвачку — без промедления обращайтесь к ветеринару.

