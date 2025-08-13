Эти игрушки заменят псу диван и тапочки — секрет спасения интерьера

Каждый владелец собаки хотя бы раз сталкивался с тем, что его питомец превращает в "мишень" любимые тапочки, угол дивана или ножку стола. Причин у этого поведения немало — от прорезывания зубов у щенков до скуки или тревожности у взрослых животных. Но хорошая новость в том, что решение есть: жевательные игрушки. Они не только спасут интерьер, но и принесут пользу здоровью четвероногого друга.

Жевание как естественная потребность

Для щенков жевание — способ облегчить неприятные ощущения во время смены зубов, которая обычно приходится на возраст от 3 до 7 месяцев. У взрослых собак это может быть ответ на стресс, скуку или одиночество.

Некоторые породы, например лабрадоры, ретриверы и бигли, жуют особенно активно — так проявляются их инстинкты и высокая активность. В таких случаях важно перенаправить энергию питомца на безопасный предмет.

Иногда чрезмерное жевание указывает на проблемы со здоровьем или поведением. Если даже при наличии игрушек привычка не проходит, лучше обратиться к ветеринару или кинологу.

Лучшие варианты жевательных игрушек

Чтобы питомец перестал грызть мебель, нужно предложить ему достойную альтернативу. На рынке множество моделей, но выбирать стоит проверенные и безопасные.

Прочные резиновые игрушки — идеальны для собак с сильным укусом; часто имеют отделения для лакомств.

— идеальны для собак с сильным укусом; часто имеют отделения для лакомств. Верёвочные игрушки — помогают чистить зубы и подходят для игр в перетягивание.

— помогают чистить зубы и подходят для игр в перетягивание. Кости для собак — натуральные или искусственные, купленные в зоомагазине. Главное — никаких "человеческих" костей с приправами.

— натуральные или искусственные, купленные в зоомагазине. Главное — никаких "человеческих" костей с приправами. Ароматизированные игрушки — со вкусом или запахом мяса, курицы, бекона.

Как выбрать подходящую модель

Размер, возраст и сила укуса — ключевые факторы.

Щенкам и пожилым собакам нужны мягкие игрушки.

Небольшим взрослым — модели средней толщины.

Крупным или особо "зубастым" — изделия из армированной резины или нейлона.

Игрушка должна быть из нетоксичных материалов, без мелких деталей, которые можно проглотить. Её стоит регулярно чистить и проверять на износ.

Дополнительные меры для воспитания

Даже идеальная игрушка не всегда избавит от привычки портить вещи. Поэтому эксперты советуют:

больше выгуливать собаку;

придумывать активные игры;

обогащать среду обитания;

использовать лакомства и похвалу для закрепления правильного поведения;

обрабатывать мебель отпугивающими спреями.

Чем больше физической и умственной активности получает питомец, тем меньше соблазна превращать домашнюю утварь в жевательный тренажёр.