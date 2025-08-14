Мурлыкающие псы: 5 пород собак, которые больше похожи на кошек, чем вы думаете

Иногда смотришь на собаку и думаешь: "А ты точно не кот?" Некоторые породы так мастерски переняли кошачьи привычки, что остаётся только ждать, когда они начнут мурлыкать.

Басенджи — молчаливый философ

Эта африканская порода не лает, а издаёт мягкие, "мурлыкающие" звуки. Басенджи умываются лапами, часами наблюдают за улицей с подоконника и не спешат выполнять команды — сначала обдумают, стоит ли. Незнакомцев встречают с кошачьей настороженностью.

Сиба-ину — японский самурай

Чистюли до мозга костей, сиба-ину вылизывают лапы до блеска и обожают наблюдать за миром с высоты — дивана, кресла или даже стола. Они независимы, могут "не услышать" нежелательную команду, но при звуке пакета с лакомством приходят в мгновение ока.

Уиппет — мастер релакса

Да, эти элегантные борзые способны разогнаться до 60 км/ч, но большую часть дня предпочитают нежиться в тепле. Лай для них — лишняя трата энергии, эмоции уиппет выражает взглядом и лёгким движением хвоста.

Афганская борзая — аристократка с характером

Грациозная походка, длинная шёлковистая шерсть и любовь к уединению — всё это делает афганскую борзую похожей на кошку-модель. Мгновения активности у неё чередуются с полной неподвижностью, как у пушистых хищников.

Японский хин — маленький император

Компактная собака с амбициями кота: самодостаточная, независимая и склонная к высоте. Хины любят забираться на спинки диванов и полки, а некоторые даже успешно пользуются лотком.