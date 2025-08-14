Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Послушная собака
Послушная собака
© Designed by Freepik by bublikhaus is licensed under Public domain
Главная / Питомцы
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 8:07

Мурлыкающие псы: 5 пород собак, которые больше похожи на кошек, чем вы думаете

Басенджи и сиба-ину и другие породы собак проявляют типичные для кошек повадки

Иногда смотришь на собаку и думаешь: "А ты точно не кот?" Некоторые породы так мастерски переняли кошачьи привычки, что остаётся только ждать, когда они начнут мурлыкать.

Басенджи — молчаливый философ

Эта африканская порода не лает, а издаёт мягкие, "мурлыкающие" звуки. Басенджи умываются лапами, часами наблюдают за улицей с подоконника и не спешат выполнять команды — сначала обдумают, стоит ли. Незнакомцев встречают с кошачьей настороженностью.

Сиба-ину — японский самурай

Чистюли до мозга костей, сиба-ину вылизывают лапы до блеска и обожают наблюдать за миром с высоты — дивана, кресла или даже стола. Они независимы, могут "не услышать" нежелательную команду, но при звуке пакета с лакомством приходят в мгновение ока.

Уиппет — мастер релакса

Да, эти элегантные борзые способны разогнаться до 60 км/ч, но большую часть дня предпочитают нежиться в тепле. Лай для них — лишняя трата энергии, эмоции уиппет выражает взглядом и лёгким движением хвоста.

Афганская борзая — аристократка с характером

Грациозная походка, длинная шёлковистая шерсть и любовь к уединению — всё это делает афганскую борзую похожей на кошку-модель. Мгновения активности у неё чередуются с полной неподвижностью, как у пушистых хищников.

Японский хин — маленький император

Компактная собака с амбициями кота: самодостаточная, независимая и склонная к высоте. Хины любят забираться на спинки диванов и полки, а некоторые даже успешно пользуются лотком.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ветеринары объяснили, как подобрать жевательные игрушки для щенков и взрослых собак сегодня в 0:12

Эти игрушки заменят псу диван и тапочки — секрет спасения интерьера

Жевательные игрушки спасут мебель и здоровье питомца. Разбираем, как выбрать идеальную и что ещё поможет отучить собаку грызть всё подряд.

Читать полностью » Собаки распознают агрессию и стараются утешить пострадавшего вчера в 23:32

Когда в доме скандал, пёс выбирает не нейтралитет

Собаки способны чувствовать семейные конфликты и встают на сторону пострадавшего. Учёные выяснили, как псы помогают нам справиться со стрессом.

Читать полностью » Теперь с питомцем можно ехать в спецвагоне — правила перевозки в 2025 году вчера в 22:25

Не только кошки и собаки: кто ещё официально путешествует по РЖД

Теперь в поезд можно взять не только кошку или собаку. Сурикаты, лемуры и даже пиявки официально разрешены — но есть нюансы, о которых важно знать.

Читать полностью » Кинологи рассказали, какие собаки лучше всего ловят крыс и мышей вчера в 22:05

От йорка до ягдтерьера: собаки, у которых мыши не имеют шансов

От йорка до ягдтерьера — 10 пород собак, которые веками помогали охотиться на мышей и крыс. Узнайте, кто может стать вашим лучшим союзником в борьбе с вредителями.

Читать полностью » Специалисты назвали 5 способов, которыми кошки выражают любовь к хозяину вчера в 20:41

Кошачьи "поцелуи" и объятия без лап: как питомцы выражают привязанность

Пять способов, которыми кошка показывает, что скучала: от «кошачьих объятий» до ожидания у двери — научитесь читать её язык любви.

Читать полностью » Ветеринары описали способы, которыми кошки встречают хозяев вчера в 21:28

Дикий взгляд, домашнее сердце: эти кошки привнесут в дом дух джунглей, но останутся ласковыми

От миниатюрного тигра до грациозной саванны — 9 экзотических пород кошек, которые сочетают дикий шарм с домашней преданностью.

Читать полностью » Эксперты назвали 10 пород кошек с самой мягкой шерстью вчера в 20:36

Эти породы кошек — словно живое облако: кашемир и плюш в одном флаконе

От бархатных персов до кашемировых ла-пермов — 10 пород кошек, которых приятно гладить. Узнайте, как ухаживать за их роскошной шерстью.

Читать полностью » Подбираем породу кошки по своему знаку зодиака вчера в 20:25

Гороскоп для любителей кошек: порода, которая подойдёт вам по звёздам

Подбираем кошку по знаку зодиака — от энергичной сингапуры для Овна до мечтательного американского бобтейла для Рыб.

Читать полностью »

Новости
Дом

Когда тараканы приходят в гости: личный опыт борьбы с соседскими квартирантами
Спорт и фитнес

Физическая нагрузка при фибрилляции предсердий: рекомендации кардиолога Лалиты МакСорли
Садоводство

Чесночный настой и чистотел применяются для профилактики фитофторы в почве
Культура и шоу-бизнес

Page Six: Хлоя Маль может сменить Анну Винтур на посту главреда Vogue США
Авто и мото

BMW выпустит рамный внедорожник Rugger для конкуренции с Mercedes G-классом в 2029 году
Красота и здоровье

Дыхание животом: простой способ исправить осанку и избавиться от болей
Туризм

Пляж Пуналуу: мой опыт купания на чёрном песке Гавайев
Еда

История коктейля Манхэттен: от запрета в США до мировой популярности
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru