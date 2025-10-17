Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Собака в машине
Собака в машине
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 15:25

Тихий ужас в машине: как превратить стресс собаки в удовольствие

У собак, которых с детства возят в машине, уровень стресса на 60% ниже

Машина для многих собак — источник беспокойства. Шум мотора, запах бензина, вибрации и ограниченное пространство могут вызывать тревогу даже у тех, кто обычно ведёт себя спокойно. Но при правильном подходе питомца можно научить воспринимать автомобиль как безопасное и даже приятное место.

Путешествия на машине — будь то поездка на дачу, к ветеринару или просто прогулка за город — станут куда спокойнее, если подготовить собаку заранее и действовать постепенно.

Этап 1. Знакомство с машиной

Начните с того, чтобы дать собаке возможность спокойно исследовать автомобиль. Пусть обнюхает колёса, двери, салон. Если пёс проявляет интерес — это уже первый шаг к доверию.

Не пытайтесь сразу усаживать его внутрь и закрывать двери. Сначала достаточно просто подойти, понюхать и осмотреть. После нескольких таких подходов питомец перестанет воспринимать машину как источник опасности.

"Первое впечатление определяет всё. Если собака познакомится с машиной в спокойной обстановке, страх уйдёт сам собой", — отметила кинолог Ольга Власова.

За пару дней до поездки повторите знакомство — так собака закрепит положительные ассоциации.

Этап 2. Определяем место

Каждому пассажиру нужно своё место, и собака — не исключение. В машине должно быть безопасное пространство, где питомец сможет удобно расположиться.

Варианты:

  • автогамак на заднем сиденье;

  • специальная переноска;

  • пристёжка к ремню безопасности для собак;

  • бокс в багажнике (для крупных пород).

Посадите собаку на это место, похвалите, дайте лакомство и дайте посидеть 5-10 минут. Если жарко, приоткройте окна. Важно, чтобы животное чувствовало себя комфортно и понимало — это его территория.

Этап 3. Привыкаем к шуму

Когда собака спокойно сидит в машине, пора включить двигатель. Гул мотора часто становится причиной стресса. Заведите машину, но не трогайтесь с места. Понаблюдайте за поведением питомца: если он беспокоится — говорите мягким голосом, гладьте, дайте любимое лакомство.

Когда страх утихнет, можно слегка прокатиться — буквально пару метров. Не спешите: адаптация к звукам и вибрациям требует времени.

Этап 4. Учим хорошим манерам

Поясните питомцу, как нужно вести себя в дороге. Собаки отлично понимают интонацию и последовательность действий. Главное — сохранять спокойствие.

В машине собака не должна:

  • мешать водителю;

  • прыгать на сиденья;

  • громко лаять;

  • облизывать или трогать хозяина во время движения.

Нежелательное поведение лучше пресекать короткой командой ("нельзя", "сидеть") и поощрять послушание лакомством. Через несколько поездок пёс сам поймёт, что спокойствие = похвала.

"Собаки отлично запоминают эмоции хозяина. Если вы раздражены, они начнут нервничать тоже", — добавила зоопсихолог Марина Журавлёва.

Этап 5. Постепенные тренировки

Перед дальними путешествиями нужно пройти этап коротких "учебных поездок". Начните с небольшой прогулки — до соседней улицы. Затем увеличивайте расстояние: другой район, парк, дача.

Постепенно собака поймёт, что машина — это не наказание, а начало приключения. После каждой поездки награждайте питомца лакомством и похвалой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: посадить собаку в машину впервые — и сразу ехать далеко.
    Последствие: сильный стресс, страх, укачивание.
    Альтернатива: тренируйтесь короткими поездками, увеличивая время постепенно.

  • Ошибка: перевозить собаку без фиксации.
    Последствие: травма при резком торможении.
    Альтернатива: используйте ремень безопасности или переноску.

  • Ошибка: ругать за беспокойство.
    Последствие: формирование страха перед машиной.
    Альтернатива: хвалить и успокаивать, создавая положительные ассоциации.

Таблица "Плюсы и минусы" поездок на машине для собаки

Плюсы Минусы
Быстрое и удобное передвижение Возможен стресс от шума
Безопасность при правильной фиксации Может укачивать
Возможность путешествовать вместе с хозяином Требуется привыкание
Социализация, новые впечатления Опасность при неправильной транспортировке

Советы шаг за шагом

  1. Позвольте собаке познакомиться с машиной.

  2. Организуйте комфортное и безопасное место.

  3. Заведите мотор, не трогаясь с места.

  4. Постепенно увеличивайте длительность поездок.

  5. Всегда берите с собой воду, салфетки, миску и поводок.

  6. После каждой поездки хвалите питомца.

Мифы и правда

  • Миф: собаки сами привыкают к машине.
    Правда: без постепенной адаптации большинство животных испытывают стресс.

  • Миф: если собаку укачивает, нужно давать мяту или травы.
    Правда: самолечение опасно, препараты подбирает ветеринар.

  • Миф: мелких собак можно держать на руках во время поездки.
    Правда: это небезопасно — даже лёгкое столкновение может привести к травме.

3 интересных факта

  1. У собак, которых с детства возят в машине, уровень стресса на 60% ниже.

  2. Запах салона и звуки двигателя собака запоминает уже после трёх поездок.

  3. Питомцы лучше переносят дорогу, если рядом звучит спокойная музыка или голос хозяина.

FAQ

Как понять, что собака боится машины?
Она отказывается заходить в салон, дрожит, скулит или прячется.

Можно ли давать успокоительные перед поездкой?
Только по рекомендации ветеринара.

Что делать, если собаку укачивает?
Не кормите перед поездкой, обеспечьте вентиляцию, делайте остановки.

Как приучить взрослую собаку, если она уже боится?
Начните с коротких сессий у стоящей машины, постепенно переходя к коротким поездкам.

Нужен ли собаке ремень безопасности?
Да, это обязательная мера безопасности при перевозке.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кошка молчит, но тело кричит: симптомы болезни, которые нельзя пропустить сегодня в 11:12
Эксперты предупредили: прятки, рвота и судороги у кошек — признаки болезни

Как понять, что кошка в опасности и действовать нужно немедленно? Семь признаков, при которых подождать до понедельника может стоить жизни питомцу.

Читать полностью » Басенджи — порода собак, которая не лает: особенности и происхождение сегодня в 10:53
Эти собаки не лают, не пахнут и не скучают по вниманию — идеальные соседи для человека

Молчаливая собака, которая ведёт себя как кошка, умеет думать, спорить и очаровывать. Басенджи ломает все правила и делает это с изяществом.

Читать полностью » Исследование Pet Food Institute: у 70% домашних животных вкусы меняются с возрастом и здоровьем сегодня в 9:46
Один тест — и всё станет ясно: как подобрать идеальное лакомство без потерь и нервов

Как угодить четвероногому гурману, не превращая выбор лакомств в бесконечные эксперименты? Разложим по шагам: что пробовать, как тестировать и какие форматы работают лучше.

Читать полностью » Исследования показали: длительный зрительный контакт вызывает стресс у собак сегодня в 8:02
Одним взглядом можно испортить отношения с псом: что мы делаем не так

Почему нельзя долго смотреть собаке в глаза и как научиться понимать её сигналы без слов — разбираем язык взглядов, эмоций и доверия между человеком и псом.

Читать полностью » Учёные: собаки видят сны о хозяевах, играх и прогулках сегодня в 7:08
Беспокойный сон пса может быть сигналом болезни — как отличить тревогу от сновидений

Собаки спят не просто крепко — они видят сны, переживают эмоции и даже могут видеть кошмары. Что происходит в голове питомца, пока он спит?

Читать полностью » Мята, петрушка и чеснок признаны токсичными для кошек — данные ветеринаров сегодня в 6:04
Безобидный подоконник, смертельная ловушка: какие кухонные травы убивают кошек

Зелёный подоконник может быть смертельно опасен для кошки. Какие привычные кухонные травы скрывают яд и чем их можно заменить — разбираемся подробно.

Читать полностью » Исследование: медленное моргание и мурчание у кошек — признаки доверия сегодня в 5:21
Она молчит, но говорит глазами: как кошки признаются в любви

Кошки не прыгают на шею, как собаки, но умеют любить по-своему. Как понять, что пушистая царица действительно к вам привязана, а не просто требует корм?

Читать полностью » Исследования показали, что фиксированный режим питания улучшает пищеварение собак сегодня в 4:50
Хотите, чтобы питомец ел с аппетитом и не толстел? Всё решает одно правило

Собака не умеет смотреть на часы, но безошибочно чувствует, когда пора обедать. Почему стабильный режим кормления делает питомца спокойнее и здоровее — в нашем материале.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Негормональные методы мужской контрацепции могут появиться благодаря открытию американских биохимиков
Красота и здоровье
Физиологи подтвердили: спорт и белковое питание ускоряют выработку коллагена после похудения
Садоводство
Натуральные удобрения из двух ингредиентов улучшают почву и заменяют химию
Спорт и фитнес
Одежда для первой тренировки в зале: советы специалистов по спортивной экипировке
Культура и шоу-бизнес
Джордж Клуни и Аннетт Бенинг снимутся в экранизации мемуаров Эми Блум "In Love"
Технологии
Американский стартап Beta Technologies развивает сеть зарядных станций для авиации
Спорт и фитнес
Планка и броски медбола делают пресс выносливым — подчеркнули фитнес-тренеры
Спорт и фитнес
Упражнения с весом партнёра улучшают координацию и мотивацию — тренеры назвали ключевые преимущества
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet