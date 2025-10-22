Тошнота в машине у собак: как превратить адские поездки в приятное путешествие за 7 дней

ёМногие владельцы собак сталкиваются с одной и той же проблемой: стоит завести мотор — и питомец начинает беспокоиться, тяжело дышать, а затем его укачивает. Для одних животных поездка — настоящее приключение, для других — испытание.

Чтобы дорога не превращалась в стресс, важно понять почему собаку укачивает и как помочь ей чувствовать себя комфортно.

Почему это происходит

Укачивание, или кинетоз, встречается не только у людей, но и у животных. Его причина — несогласованная работа органов равновесия, зрения и внутренних рецепторов, отвечающих за ориентацию в пространстве.

Щенки страдают чаще, потому что их вестибулярный аппарат ещё не до конца сформирован.

Пожилые собаки - потому что органы чувств уже работают не так слаженно, как в молодости.

Иногда укачивание усиливается стрессом или страхом: собака вспоминает прошлые неприятные поездки (например, визит к ветеринару) и начинает волноваться заранее.

"Для животных укачивание — не просто тошнота. Это сильный физиологический дискомфорт, который вызывает тревогу и страх", — отмечают ветеринарные неврологи.

Как распознать, что собаку укачивает

Собака не может пожаловаться словами, поэтому ориентируйтесь на поведение. Вот основные признаки:

слюнотечение;

вялость и дрожь;

зевота, поскуливание;

беспокойство, попытки вырваться;

рвота;

отказ от еды и воды после поездки.

Если такие симптомы повторяются, стоит помочь питомцу заранее адаптироваться к поездкам.

Подготовка к поездке: шаг за шагом

Шаг 1. Начните с коротких маршрутов

Постепенно приучайте собаку к машине. Сначала просто садитесь вместе на парковке, не заводя двигатель. Затем — включите мотор на пару минут. Позже — сделайте короткий круг вокруг дома.

Важно: первые выезды должны ассоциироваться у собаки с чем-то приятным. Пусть пунктом назначения будет не ветеринарная клиника, а парк, пляж или прогулка по лесу.

Шаг 2. Создайте уютное место

У собак есть понятие "личного пространства", и если в машине оно не обозначено, питомец чувствует себя незащищённым. Используйте:

специальное автокресло или мягкую переноску;

коврик или лежанку , пахнущую домом;

ремень безопасности для собак, чтобы питомец не перемещался по салону.

Шаг 3. Возьмите любимые вещи

Игрушка, одеяло или одежда с запахом хозяина помогут успокоить пса. Родной запах снижает тревожность лучше любого лекарства.

Шаг 4. Говорите с питомцем

Ласковый голос и лёгкие поглаживания снижают уровень кортизола — гормона стресса. Если собака видит, что хозяин спокоен, она тоже начинает расслабляться.

Как вести себя в дороге

Не кормите собаку за 2-3 часа до поездки. Полный желудок повышает риск тошноты.

Обеспечьте свежий воздух. Приоткройте окно или включите кондиционер, чтобы не было душно.

Избегайте резких поворотов и торможений. Чем плавнее движение, тем меньше риск укачивания.

Останавливайтесь каждые 1,5-2 часа. Дайте питомцу размяться, попить и сделать "свои дела".

Не ездите вдвоём с собакой, если вы водитель. Лучше взять попутчика, который будет следить за состоянием животного.

"Даже самые спокойные собаки нуждаются в перерывах. После короткой остановки они снова готовы ехать дальше без стресса", — отмечают кинологи.

Что делать, если собаку всё равно укачивает

Если вы перепробовали всё, а укачивание не проходит, поможет ветеринар. Он подберёт лекарственные препараты от кинетоза - обычно в виде таблеток или капель.

Назначают их за 1-2 часа до поездки или курсом за несколько дней. Самолечение недопустимо: дозировка зависит от породы, возраста и веса собаки.

Популярные действующие вещества — дименгидринат и меклозин. Они снижают тошноту и успокаивают вестибулярный аппарат.

Альтернативы автопоездке

Иногда лучшим решением будет вовсе отказаться от поездки:

если дорога долгая и питомец тяжело переносит даже короткие расстояния;

если у собаки хронические болезни сердца, печени или ЖКТ;

если стресс вызывает сильную агрессию или панику.

В таких случаях можно выбрать путешествие на поезде, где движение плавнее, или оставить питомца дома под присмотром зооняни или на передержке.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива Кормить перед дорогой Тошнота и рвота Лёгкий перекус за 3 часа до выезда Не фиксировать собаку в салоне Травмы при торможении Переноска, автогамак, ремень безопасности Игнорировать первые признаки укачивания Усиление стресса и паника Сразу остановиться и дать отдохнуть Кричать или нервничать Повышение тревожности у пса Спокойный голос и уверенные движения Долго ехать без остановок Обезвоживание и усталость Перерывы каждые 1,5-2 часа

Как помочь собаке привыкнуть к машине

Чтобы поездки перестали быть проблемой, используйте метод постепенной адаптации:

Пусть собака обнюхает салон и спокойно в нём посидит. Наградите лакомством за спокойное поведение. Повторяйте, пока поездка не станет привычной частью жизни. Меняйте маршруты и длительность, увеличивая их понемногу.

Так пёс поймёт: машина — это безопасное место, а дорога всегда заканчивается чем-то приятным.

Три интересных факта об укачивании собак

У щенков органы равновесия формируются только к 6 месяцам - именно поэтому малышей укачивает чаще. Породы с короткой мордой (мопсы, бульдоги) страдают от тошноты сильнее — из-за особенностей дыхания и строения черепа. Некоторые собаки, привыкнув к поездкам, начинают засыпать от равномерного гула двигателя, как младенцы в колыбели.

Исторический контекст

Ещё в середине XX века ветеринары замечали, что собак, сопровождающих охотников, нередко укачивает в повозках и первых автомобилях. Тогда советовали возить их в открытых кузовах или на коленях у хозяина. Сегодня есть комфортные кресла, ремни и лекарства, но суть осталась прежней: питомцу важно чувствовать себя в безопасности рядом с человеком.