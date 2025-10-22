Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 14:09

Тошнота в машине у собак: как превратить адские поездки в приятное путешествие за 7 дней

Породы собак с короткой мордой страдают от тошноты сильнее

ёМногие владельцы собак сталкиваются с одной и той же проблемой: стоит завести мотор — и питомец начинает беспокоиться, тяжело дышать, а затем его укачивает. Для одних животных поездка — настоящее приключение, для других — испытание.

Чтобы дорога не превращалась в стресс, важно понять почему собаку укачивает и как помочь ей чувствовать себя комфортно.

Почему это происходит

Укачивание, или кинетоз, встречается не только у людей, но и у животных. Его причина — несогласованная работа органов равновесия, зрения и внутренних рецепторов, отвечающих за ориентацию в пространстве.

  • Щенки страдают чаще, потому что их вестибулярный аппарат ещё не до конца сформирован.

  • Пожилые собаки - потому что органы чувств уже работают не так слаженно, как в молодости.

  • Иногда укачивание усиливается стрессом или страхом: собака вспоминает прошлые неприятные поездки (например, визит к ветеринару) и начинает волноваться заранее.

"Для животных укачивание — не просто тошнота. Это сильный физиологический дискомфорт, который вызывает тревогу и страх", — отмечают ветеринарные неврологи.

Как распознать, что собаку укачивает

Собака не может пожаловаться словами, поэтому ориентируйтесь на поведение. Вот основные признаки:

  • слюнотечение;

  • вялость и дрожь;

  • зевота, поскуливание;

  • беспокойство, попытки вырваться;

  • рвота;

  • отказ от еды и воды после поездки.

Если такие симптомы повторяются, стоит помочь питомцу заранее адаптироваться к поездкам.

Подготовка к поездке: шаг за шагом

Шаг 1. Начните с коротких маршрутов

Постепенно приучайте собаку к машине. Сначала просто садитесь вместе на парковке, не заводя двигатель. Затем — включите мотор на пару минут. Позже — сделайте короткий круг вокруг дома.

Важно: первые выезды должны ассоциироваться у собаки с чем-то приятным. Пусть пунктом назначения будет не ветеринарная клиника, а парк, пляж или прогулка по лесу.

Шаг 2. Создайте уютное место

У собак есть понятие "личного пространства", и если в машине оно не обозначено, питомец чувствует себя незащищённым. Используйте:

  • специальное автокресло или мягкую переноску;

  • коврик или лежанку, пахнущую домом;

  • ремень безопасности для собак, чтобы питомец не перемещался по салону.

Шаг 3. Возьмите любимые вещи

Игрушка, одеяло или одежда с запахом хозяина помогут успокоить пса. Родной запах снижает тревожность лучше любого лекарства.

Шаг 4. Говорите с питомцем

Ласковый голос и лёгкие поглаживания снижают уровень кортизола — гормона стресса. Если собака видит, что хозяин спокоен, она тоже начинает расслабляться.

Как вести себя в дороге

  • Не кормите собаку за 2-3 часа до поездки. Полный желудок повышает риск тошноты.

  • Обеспечьте свежий воздух. Приоткройте окно или включите кондиционер, чтобы не было душно.

  • Избегайте резких поворотов и торможений. Чем плавнее движение, тем меньше риск укачивания.

  • Останавливайтесь каждые 1,5-2 часа. Дайте питомцу размяться, попить и сделать "свои дела".

  • Не ездите вдвоём с собакой, если вы водитель. Лучше взять попутчика, который будет следить за состоянием животного.

"Даже самые спокойные собаки нуждаются в перерывах. После короткой остановки они снова готовы ехать дальше без стресса", — отмечают кинологи.

Что делать, если собаку всё равно укачивает

Если вы перепробовали всё, а укачивание не проходит, поможет ветеринар. Он подберёт лекарственные препараты от кинетоза - обычно в виде таблеток или капель.

Назначают их за 1-2 часа до поездки или курсом за несколько дней. Самолечение недопустимо: дозировка зависит от породы, возраста и веса собаки.

Популярные действующие вещества — дименгидринат и меклозин. Они снижают тошноту и успокаивают вестибулярный аппарат.

Альтернативы автопоездке

Иногда лучшим решением будет вовсе отказаться от поездки:

  • если дорога долгая и питомец тяжело переносит даже короткие расстояния;

  • если у собаки хронические болезни сердца, печени или ЖКТ;

  • если стресс вызывает сильную агрессию или панику.

В таких случаях можно выбрать путешествие на поезде, где движение плавнее, или оставить питомца дома под присмотром зооняни или на передержке.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Кормить перед дорогой Тошнота и рвота Лёгкий перекус за 3 часа до выезда
Не фиксировать собаку в салоне Травмы при торможении Переноска, автогамак, ремень безопасности
Игнорировать первые признаки укачивания Усиление стресса и паника Сразу остановиться и дать отдохнуть
Кричать или нервничать Повышение тревожности у пса Спокойный голос и уверенные движения
Долго ехать без остановок Обезвоживание и усталость Перерывы каждые 1,5-2 часа

Как помочь собаке привыкнуть к машине

Чтобы поездки перестали быть проблемой, используйте метод постепенной адаптации:

  1. Пусть собака обнюхает салон и спокойно в нём посидит.

  2. Наградите лакомством за спокойное поведение.

  3. Повторяйте, пока поездка не станет привычной частью жизни.

  4. Меняйте маршруты и длительность, увеличивая их понемногу.

Так пёс поймёт: машина — это безопасное место, а дорога всегда заканчивается чем-то приятным.

Три интересных факта об укачивании собак

  1. У щенков органы равновесия формируются только к 6 месяцам - именно поэтому малышей укачивает чаще.

  2. Породы с короткой мордой (мопсы, бульдоги) страдают от тошноты сильнее — из-за особенностей дыхания и строения черепа.

  3. Некоторые собаки, привыкнув к поездкам, начинают засыпать от равномерного гула двигателя, как младенцы в колыбели.

Исторический контекст

Ещё в середине XX века ветеринары замечали, что собак, сопровождающих охотников, нередко укачивает в повозках и первых автомобилях. Тогда советовали возить их в открытых кузовах или на коленях у хозяина. Сегодня есть комфортные кресла, ремни и лекарства, но суть осталась прежней: питомцу важно чувствовать себя в безопасности рядом с человеком.

