Такса и хозяйка
Такса и хозяйка
© freepik.com is licensed under public domain
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:27

Они обожают своих хозяев, но превращают жизнь в испытание — список самых проблемных собак

Доктор Анвари: таксы, бульдоги и бордер-колли не подходят для семейной жизни

Каждая порода собак обладает своими особенностями — характером, уровнем активности и склонностью к болезням. Однако не все они подходят для жизни в обычной семье. Южноафриканский ветеринар доктор Амир Анвари составил собственный список популярных пород, которых он сам никогда бы не завёл. Причины — от проблем со здоровьем до сложностей в уходе.

Такса

Эти маленькие и обаятельные собаки часто становятся любимцами семьи. Но за милой внешностью скрывается непростой характер.

"Они могут быть очень упрямыми, лаять всю ночь, если захотят, и испытывать сильную тревогу разлуки", — заявил ветеринар доктор Амир Анвари.

Кроме того, таксы подвержены заболеванию межпозвоночных дисков из-за длинного позвоночника и коротких лап. Владельцам приходится тщательно следить за их весом, обеспечивать регулярные прогулки и ограничивать доступ к лестницам и мебели, чтобы избежать травм.

Французский бульдог

Очаровательные и популярные собаки, которые, однако, часто становятся постоянными пациентами клиник. От проблем с дыханием и кожей до заболеваний суставов — список болезней внушителен.

"Как ветеринар, я постоянно вижу, как эти собаки приходят ко мне с самыми разными проблемами со здоровьем. Я бы никогда не завёл французского бульдога, но они такие милые", — отметил доктор Анвари.

К этому добавляются и немалые расходы на их содержание: высокая цена покупки и пожизненные затраты на лечение.

Бельгийская овчарка

"Это не собака. Это машина. Ей нужна постоянная физическая и умственная стимуляция. Я работаю полный день, поэтому не могу уделять этой породе столько внимания", – пояснил ветеринар.

Эта порода изначально выводилась как рабочая — для выпаса скота и охраны. Сегодня бельгийских овчарок активно используют в армии и полиции. Они требуют колоссальных нагрузок, а в роли "диванной собаки" чувствуют себя несчастными.

Бордер-колли

Энергичность и ум – их сильные стороны, но именно они превращают породу в сложную для повседневной жизни. По словам доктора Анвари, бордер-колли напоминают собак с синдромом дефицита внимания и гиперактивности: им нужно постоянно что-то делать.

Если хозяин не может дать собаке достаточной активности, поведение бордер-колли становится проблемным. Эта порода подходит только тем, кто готов полностью посвятить себя питомцу.

Лабрадор-ретривер

Неожиданный участник списка — порода, которую многие считают "идеальной семейной собакой". Действительно, лабрадоры дружелюбны, умны и легко поддаются дрессировке. Но есть нюанс.

Доктор Анвари отмечает, что у лабрадоров невероятный аппетит. Они едят всё подряд и генетически склонны к ожирению. В сочетании с недостатком дисциплины у хозяина это может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.

