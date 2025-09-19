Эти породы собак ломают стереотипы: кошки их не боятся, а обожают

Совместная жизнь кошек и собак часто представляется как вечное соперничество, но на самом деле всё зависит от темперамента питомцев. Существуют породы собак, которые не просто терпимо относятся к кошкам, а способны наладить с ними настоящую дружбу. Такие питомцы становятся гармоничным дополнением семьи, где уже есть усатые соседи.

В этой статье собраны пять пород собак, которые отличаются дружелюбием и уравновешенностью, а также советы о том, как правильно организовать знакомство животных, чтобы в доме царил мир.

Сравнение пород