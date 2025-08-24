Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Акита-ину
Акита-ину
© commons.wikimedia.org by B@rt is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Главная / Питомцы
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 8:02

Красивый друг или вечный хаос: с какими собаками начинающим лучше не связываться

Кинологи советуют новичкам выбирать лабрадоров, ретриверов или биглей вместо сложных пород

Когда человек впервые решает завести собаку, глаза загораются как у ребёнка в магазине игрушек: "Хочу хаски!" или "А давай ротвейлера!"
Но часто это похоже на ситуацию, когда новичок покупает спорткар на 500 л. с., имея опыт только езды на велосипеде. Красиво? Да. Реально справиться? Не всегда.

Некоторые породы великолепны, но требуют сильного характера, знаний и времени. Давайте посмотрим, с какими "четвероногими чемпионами" новичку будет сложно.

Акита-ину — самурай в собачьем теле

Красавцы с плюшевой внешностью и железной волей. Акита не служит, а выбирает сама, кого уважать. Воспитание требует мудрого наставника.

Американский питбультерьер — энерджайзер на лапах

Нуждается в постоянных нагрузках. Без них превращает диван в конструктор. Спокойной жизни с таким питомцем не будет.

Ротвейлер — джентльмен-телохранитель

Умный, сильный, но лидер по натуре. Без твёрдой руки решит, что именно он — хозяин дома.

Сибирский хаски — мастер побегов

Их внутренний компас всегда указывает: "Беги!". Занятия, прогулки и крепкие заборы — обязательны.

Веймаранер — аристократ с тревожной душой

Невероятно элегантен, но тяжело переносит разлуку. Может превратить квартиру в хаос от стресса.

Английский бульдог — милый лорд со слабым здоровьем

Требует постоянного ухода: кондиционер летом, куртка зимой, ветеринар всегда рядом. Настоящий "проект" для заботливого хозяина.

Бульмастиф и чау-чау — гигант и император

Мастифы обожают семью, но без воспитания могут охранять от "угрозы" в лице почтальона. Чау-чау — пушистый правитель, который уверен, что весь мир должен крутиться вокруг него.

Так какую собаку выбрать новичку?

Все эти породы потрясающие, но они как спорткары: требуют опытного водителя. Начинающим стоит обратить внимание на "универсалов" — лабрадоров, ретриверов, биглей. Они дружелюбные, предсказуемые и прощают ошибки.

Помни: собака — не аксессуар, а член семьи на 10-15 лет. Выбирай сердцем, но советуйся с головой.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ветеринарные эксперты рассказали, как долго собака может носить намордник сегодня в 0:26

Это вам не намордник: хозяева путают с другим устройством и мучают питомцев зря

Намордник и фиксатор морды — два разных аксессуара для собак. Как понять, какой выбрать и когда использовать, чтобы не навредить питомцу?

Читать полностью » Губернатор Георгий Филимонов инициировал поправки о регистрации питомцев в Вологодской области вчера в 23:11

Губернатор Филимонов расширил полномочия региона в сфере обращения с питомцами

С 1 марта 2026 года в Вологодской области начнёт действовать обязательная регистрация домашних животных. Рассказываем, какие изменения вносит новый закон.

Читать полностью » Епифанова: чипирование домашних животных станет обязательным после изменений в законе вчера в 22:08

Чипы, поводки и запреты: что ждёт владельцев собак

В регионах РФ вводят обязательное чипирование и регистрацию собак, а также ужесточают правила выгула. Эксперт объяснила, зачем это нужно и как будет работать система.

Читать полностью » Ветеринары рассказали, можно ли кормить кошек рыбой и чем это опасно вчера в 21:13

Ваш кот любит рыбу? Осторожно, в этом есть опасность

Можно ли кошке рыбу? Польза и риски: витамины, белок, омега-3 против паразитов, аллергии и тяжелых металлов. Когда рыбу стоит исключить из рациона.

Читать полностью » Исследование в Венгрии показало, как владельцы собак относятся к питомцам вчера в 20:16

Учёные разделили собачников на три типа — к какому относитесь вы

Исследование выявило три категории владельцев собак: "родители", компаньоны и хозяева двойного статуса. В какой из них узнаете себя вы?

Читать полностью » Эксперты назвали причины, по которым собака смотрит в одну точку вчера в 19:06

Собака уставилась в стену: что скрывается за странным поведением питомца

Почему собаки иногда подолгу смотрят в стену? От звуков, которых мы не слышим, до признаков болезней — разбираем все возможные причины.

Читать полностью » Зевота у собак может быть признаком стресса или доверия вчера в 18:06

Ваш пёс часто зевает? Это может быть тревожный знак

Зевота у собак — это не только сонливость. Она может говорить о стрессе, радости или привязанности. Узнайте, как правильно читать такие сигналы.

Читать полностью » В Новой Зеландии восстановили численность редкой птицы такахе после десятилетий охраны вчера в 17:26

В Новой Зеландии выпустили редких птиц — местные пришли в восторг от зрелища

Южный такаэ, считавшийся вымершим, вновь возвращается в дикую природу Новой Зеландии. Его история — пример борьбы за сохранение и культурного возрождения.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

"Автостат": Toyota сохранила лидерство среди глобальных автобрендов в России
Садоводство

В августе у клубники формируются цветочные почки — от ухода зависит урожай следующего года
Спорт и фитнес

Американский колледж спортивной медицины назвал преимущества тренировок с резиновыми лентами
Еда

Рецепт домашних роллов с пятью вариантами начинок
Туризм

Как новое окружение меняет восприятие в путешествии
Красота и здоровье

Минздрав Удмуртии: медики восстановили руку мужчине, пострадавшему во фрезерном станке
Еда

Рецепт горшочков со свининой и овощами в микроволновке за 20 минут
Спорт и фитнес

Опасные упражнения для вращательной манжеты плеча названы физиотерапевтом Грейсоном Уикхэмом
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru