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Такса и хозяйка
Такса и хозяйка
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Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:26

Милашка на фото, катастрофа дома: эту породу собак советуют избегать

Породы собак, которых советуют избегать новичкам — данные от кинологов и учёных

Завести собаку — шаг не только радостный, но и крайне ответственный. Особенно, если вы делаете это впервые. Выбор породы здесь играет решающую роль: собака должна подходить вашему образу жизни и уровню подготовки. Однако, несмотря на моду и внешнюю привлекательность некоторых пород, эксперты советуют держаться от них подальше, по крайней мере на старте.

Мы собрали список пород, которые кинологи и ветеринары не рекомендуют новичкам. Причины — от сложного характера до серьёзных проблем со здоровьем. Некоторые из этих собак вы точно видели в топах милейших, но за внешней прелестью порой скрываются серьёзные испытания.

Такса: характер с характером

Эта "собака-сосиска" покоряет с первого взгляда — компактная, умная, преданная. Но за очарованием стоит сильный и упрямый характер. Таксы редко склонны подчиняться, а дрессировка требует терпения и гибкости. К тому же, особенности строения тела делают их уязвимыми к межпозвоночным грыжам.

Немецкий дог: гигант с короткой судьбой

Эти собаки — настоящие великаны: до 90 кг веса и почти метр в холке. Завораживающее зрелище, но не для новичков. Огромные порции еды, необходимость в большом пространстве и недолгая жизнь (всего около 7 лет) — слишком серьёзные вызовы для тех, кто впервые берёт собаку.

Бордер-колли: слишком умный для всех

Считается самой умной породой в мире, и в этом её сложность. Бордер-колли требует постоянной умственной и физической стимуляции. Без неё собака может начать вести себя деструктивно. Это не "друг для прогулок", а полноценный партнёр, нуждающийся в активной работе каждый день.

Сибирский хаски: красота, требующая выносливости

Их волчья внешность пленяет, но хаски — не собака для дивана. Эта порода создана для работы и требует колоссальных физических нагрузок. К тому же, независимый характер делает дрессировку сложной. Без правильного воспитания и регулярного выгула хаски могут превратиться в разрушительную силу.

Мопс: проблемы за милой мордочкой

Их обожают за добродушие и "детское" лицо. Но мопсы — брахицефалы, им трудно дышать. Летом или при активных играх это может привести к серьёзным проблемам. Новичкам будет сложно справиться с температурной чувствительностью и хроническими заболеваниями этой породы.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель: сердце, уязвимое с рождения

Милый, дружелюбный и почти идеальный компаньон. Но его слабое место — здоровье. Согласно исследованию из Plos Genetics, спаниели этой породы в 20 раз чаще страдают дегенерацией митрального клапана сердца. Добавим сюда склонность к неврологическим заболеваниям, проблемам со зрением и слухом — и получим настоящую медицинскую головоломку для владельца.

"Кавалер-кинг-чарльз-спаниели особенно подвержены генетическим мутациям, связанным с сердечно-сосудистыми заболеваниями", — заявил исследователь Уппсальского университета.

Бультерьер: нужна жёсткая рука

Эта мускулистая собака может быть верной, послушной и даже ласковой. Но без чётких границ бультерьер может стать трудным в управлении. Он требует сильного лидера и чёткой структуры. Кроме того, только у этой породы встречается летальный акродерматит — наследственное заболевание, вызывающее тяжёлые поражения кожи, желудка и дыхательной системы.

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