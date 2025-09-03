Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Такса с крышкой от бутылки в зубах
Такса с крышкой от бутылки в зубах
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 15:35

Холодный шторм над собачьим миром: какие породы таят в себе уязвимость к ледяной угрозе

Уязвимые к холоду породы собак выявили ветеринары

Представьте: на улице мороз, а ваш пушистый друг кутается в одеяло, словно ему тоже хочется тепла. Но не все собаки одинаково переносят холод — некоторые породы, выведенные в жарких странах, просто не готовы к нашим зимам. Давайте разберёмся, кому нужна дополнительная защита, чтобы питомец оставался здоровым и весёлым.

Почему собаки мерзнут?

Собаки, как и мы, могут переохлаждаться на улице. Их шерсть не всегда спасает: иммунитет слабеет, и появляются болезни. Переносимость холода зависит от нескольких факторов.

  • размер имеет значение: Маленькие собачки быстрее мёрзнут, чем крупные.
  • домашние условия: Комнатные питомцы часто линяют, теряя подшёрсток, и становятся уязвимы к холодам.
  • тип шерсти: Короткошерстные породы страдают больше, чем пушистые.

Прежде чем завести собаку, узнайте её происхождение. Порода из Южной Америки или Средиземноморья? Ей будет непросто адаптироваться к нашим морозам.

Декоративные породы: им нужна одежда уже осенью

Маленькие собачки с тонким подшёрстком боятся холода с ранней осени до лета. Им помогут курточки, жилетки или комбинезоны. Вот кто особенно нуждается в защите:

  • чихуахуа
  • йоркширский терьер
  • русский той
  • китайская хохлатая

Короткошерстные борзые: уязвимы даже в тепле

Эти собаки — настоящие спортсмены, они выдерживают долгие пробежки, но холод — их слабость. Даже в квартире, если отопление отключат, им станет плохо. В группу риска входят:

  • грейхаунд
  • левретка
  • салюки
  • уиппет

Коротколапые собаки: снег выше лапок

Им нравится играть в снегу, но у нас снежный покров часто выше их лапок. Без одежды на туловище можно простудиться. Защитите этих весельчаков:

  • такса
  • пекинес
  • скайтерьер
  • бассет-хаунд.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кошки защищают хозяев благодаря территориальному и материнскому инстинктам сегодня в 11:11

Маленький хищник против большой угрозы: как кошки рискуют жизнью ради людей

Кошки кажутся равнодушными и независимыми, но бывают моменты, когда они неожиданно превращаются в отважных защитников. Что стоит за этим поведением?

Читать полностью » Золотые рыбки способны прожить до 50 лет при правильном уходе сегодня в 10:02

Этот аквариум — смертный приговор: главная ошибка владельцев золотой рыбки

Золотая рыбка кажется обычным питомцем, но её история уходит корнями в древний Китай. Узнайте, как она превратилась в символ удачи и долгожителя аквариумного мира.

Читать полностью » Врачи предупредили о риске заражения вирусом LCMV от домашних грызунов при беременности сегодня в 9:04

Те, кто выглядит безобидно, опаснее всех: почему именно хомяки и черепахи несут угрозу

Домашние животные способны приносить радость, но для беременных они могут стать источником опасных инфекций. Какие именно и как защитить себя?

Читать полностью » Британские учёные разработали концепцию пяти свобод для гуманного содержания собак сегодня в 8:12

Собака — не игрушка, а личность: пять свобод, которые делают её счастливой

Знаете ли вы, что счастье вашей собаки напрямую зависит от пяти простых правил? Узнайте, что скрывается за концепцией пяти свобод.

Читать полностью » Ветеринар Джефф Вербер предупредил об опасности детского питания для собак сегодня в 7:23

Ложка этого питания — и у питомца проблемы с печенью и желудком: что не стоит давать

Многие хозяева уверены, что детское питание подходит и собакам. Но правда ли это безопасно? Ветеринары объясняют скрытые риски.

Читать полностью » Эксперты: поднятие кошки за шкирку вызывает боль и стресс сегодня в 6:27

Каждое нельзя — как минное поле: шаг не туда, и кошка начнёт мстить

Узнайте, как построить доверительные отношения с вашей кошкой, избегая 7 распространенных ошибок.

Читать полностью » Ветеринары предупредили: изменение привычек кошки может быть симптомом болезни сегодня в 5:21

Кошка бьёт лапой не просто так: что на самом деле стоит за её жестами

Почему кошки вдруг начинают метить квартиру, царапать мебель или проявлять агрессию? Причины часто скрываются глубже, чем кажется.

Читать полностью » Ветеринары отметили: мопсы и ши-тцу требуют минимальной активности и подходят пожилым людям вчера в 5:13

Собаки, которые продлевают молодость: неожиданный выбор для пожилых людей

Узнайте, какие собаки лучше всего подходят пожилым людям в 2025 году. Эти породы становятся не только верными друзьями, но и источником радости и спокойствия.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Для поездки россиян в Тибет по-прежнему потребуется отдельное разрешение
Культура и шоу-бизнес

В Санкт-Петербурге открывают Центр современного искусства имени Сергея Курехина
Авто и мото

УАЗ выпустит обновлённые "Патриот", "Пикап", "Профи" и "Хантер" с мотором ZMZ Pro осенью 2025 года — "Панорама УАЗ"
Красота и здоровье

Едим бананы правильно: как возраст меняет пользу и вред любимого фрукта – советы врачей
Садоводство

Спил деревьев своими руками: пошаговая инструкция и правила безопасности
Красота и здоровье

Отравление алкоголем – как действовать: советы фельдшера, которые могут спасти жизнь
Красота и здоровье

Дерматолог Хэдли Кинг назвала креповую кожу следствием потери упругости и истончения тканей
Спорт и фитнес

Инструктор Джанет Макклюр: hot yoga укрепляет сердечно-сосудистую систему
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet