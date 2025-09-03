Холодный шторм над собачьим миром: какие породы таят в себе уязвимость к ледяной угрозе
Представьте: на улице мороз, а ваш пушистый друг кутается в одеяло, словно ему тоже хочется тепла. Но не все собаки одинаково переносят холод — некоторые породы, выведенные в жарких странах, просто не готовы к нашим зимам. Давайте разберёмся, кому нужна дополнительная защита, чтобы питомец оставался здоровым и весёлым.
Почему собаки мерзнут?
Собаки, как и мы, могут переохлаждаться на улице. Их шерсть не всегда спасает: иммунитет слабеет, и появляются болезни. Переносимость холода зависит от нескольких факторов.
- размер имеет значение: Маленькие собачки быстрее мёрзнут, чем крупные.
- домашние условия: Комнатные питомцы часто линяют, теряя подшёрсток, и становятся уязвимы к холодам.
- тип шерсти: Короткошерстные породы страдают больше, чем пушистые.
Прежде чем завести собаку, узнайте её происхождение. Порода из Южной Америки или Средиземноморья? Ей будет непросто адаптироваться к нашим морозам.
Декоративные породы: им нужна одежда уже осенью
Маленькие собачки с тонким подшёрстком боятся холода с ранней осени до лета. Им помогут курточки, жилетки или комбинезоны. Вот кто особенно нуждается в защите:
- чихуахуа
- йоркширский терьер
- русский той
- китайская хохлатая
Короткошерстные борзые: уязвимы даже в тепле
Эти собаки — настоящие спортсмены, они выдерживают долгие пробежки, но холод — их слабость. Даже в квартире, если отопление отключат, им станет плохо. В группу риска входят:
- грейхаунд
- левретка
- салюки
- уиппет
Коротколапые собаки: снег выше лапок
Им нравится играть в снегу, но у нас снежный покров часто выше их лапок. Без одежды на туловище можно простудиться. Защитите этих весельчаков:
- такса
- пекинес
- скайтерьер
- бассет-хаунд.
