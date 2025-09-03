Холодный шторм над собачьим миром: какие породы таят в себе уязвимость к ледяной угрозе

Представьте: на улице мороз, а ваш пушистый друг кутается в одеяло, словно ему тоже хочется тепла. Но не все собаки одинаково переносят холод — некоторые породы, выведенные в жарких странах, просто не готовы к нашим зимам. Давайте разберёмся, кому нужна дополнительная защита, чтобы питомец оставался здоровым и весёлым.

Почему собаки мерзнут?

Собаки, как и мы, могут переохлаждаться на улице. Их шерсть не всегда спасает: иммунитет слабеет, и появляются болезни. Переносимость холода зависит от нескольких факторов.

размер имеет значение: Маленькие собачки быстрее мёрзнут, чем крупные.

домашние условия: Комнатные питомцы часто линяют, теряя подшёрсток, и становятся уязвимы к холодам.

тип шерсти: Короткошерстные породы страдают больше, чем пушистые.

Прежде чем завести собаку, узнайте её происхождение. Порода из Южной Америки или Средиземноморья? Ей будет непросто адаптироваться к нашим морозам.

Декоративные породы: им нужна одежда уже осенью

Маленькие собачки с тонким подшёрстком боятся холода с ранней осени до лета. Им помогут курточки, жилетки или комбинезоны. Вот кто особенно нуждается в защите:

чихуахуа

йоркширский терьер

русский той

китайская хохлатая

Короткошерстные борзые: уязвимы даже в тепле

Эти собаки — настоящие спортсмены, они выдерживают долгие пробежки, но холод — их слабость. Даже в квартире, если отопление отключат, им станет плохо. В группу риска входят:

грейхаунд

левретка

салюки

уиппет

Коротколапые собаки: снег выше лапок

Им нравится играть в снегу, но у нас снежный покров часто выше их лапок. Без одежды на туловище можно простудиться. Защитите этих весельчаков: