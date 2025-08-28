Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Щенок шарпея с куском мяса
Щенок шарпея с куском мяса
© freepik.com by Ermolaev Alexandr is licensed under public domain
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:26

Немецкие доги поражают размерами — но причина их короткой жизни ставит в тупик

Немецкие доги живут в среднем 7–10 лет из-за наследственных заболеваний сердца и суставов — кинологи

Собаки тысячелетиями жили рядом с людьми, помогая им охранять жилище, охотиться и пасти скот. Но в последние два века роль человека в их жизни изменилась: акцент сместился с практических качеств на внешний облик.

Выставки собак, стандарты пород и мода на определённые черты превратили селекцию в индустрию. Люди выбирали "милые" мордочки, короткие лапы и необычные формы тела. Но за этим стояли скрытые проблемы — генетические болезни, инбридинг и массовое разведение, часто без контроля.

Сегодня многие породы не могут размножаться и рожать естественным путём, а список заболеваний у них впечатляюще длинный.

Французский бульдог: мода со вздохом

Французские бульдоги стали символом городской моды. Но их популярность имеет оборотную сторону.

Укороченная морда, сделавшая их "милыми", приводит к серьёзным трудностям с дыханием и так называемому брахицефальному синдрому. Эти собаки храпят, тяжело переносят жару и быстро устают.

Кроме того, у них часто развиваются болезни кожи, глаз, ушей, зубов и позвоночника. Анатомические особенности мешают самцам спариваться, а самкам — рожать естественным путём. В большинстве случаев роды происходят только с помощью кесарева сечения.

Аналогичные проблемы наблюдаются и у английских бульдогов, и у мопсов.

Такса: длинное тело и его цена

Удлинённое тело и короткие лапы сделали таксу идеальной охотницей на барсуков и лис. Но с годами стремление заводчиков подчеркнуть эти черты превратилось в проблему.

Таксы страдают от заболеваний позвоночника, в частности болезни межпозвоночных дисков, которая способна привести к параличу. Короткие ноги с трудом удерживают непропорциональное тело, что приводит к болезням суставов.

Также у породы часто встречаются наследственные проблемы со зрением, слухом и сердцем.

Немецкий дог: великан с короткой жизнью

Немецкие доги — порода с древней историей. Но современный акцент на гигантских размерах привёл к печальной статистике: в среднем они живут всего 7-10 лет.

У этих "нежных титанов" наблюдаются дисплазия тазобедренных суставов, сердечная недостаточность, опасное вздутие живота, атрофия мышц и склонность к онкологии.

Схожие проблемы имеют и сенбернары, которых также выводили ради внушительных размеров.

Шарпей: складки как болезнь

Морщинистая кожа шарпея — узнаваемая "визитная карточка". Но за этой внешностью скрывается генетическая мутация.

У породы существует особое заболевание — "лихорадка шарпея". Оно вызывает периодическую высокую температуру, воспаление суставов и может привести к почечной недостаточности.

К тому же глубокие складки создают идеальные условия для инфекций и нередко становятся причиной проблем со зрением: кожа давит на веки и нарушает работу глаз.

Примечательно, что в самом Китае собаки этой породы веками имели умеренные складки. Лишь в XX веке западные селекционеры "усиленно" довели их внешний вид до сегодняшних крайностей.

