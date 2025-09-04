Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
собаки для новичков
собаки для новичков
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 18:19

Мозг собаки удивляет: эти факты перевернут привычное представление о них

Учёные объяснили, почему собаки испытывают эмоции и видят сны

Мозг собаки хоть и невелик по размеру, но способен на удивительные вещи. Он управляет не только базовыми функциями, но и эмоциями, памятью и даже снами. Знание о том, как он работает, помогает глубже понять поведение питомцев.

Размер не главное

У среднего пса мозг размером с мандарин. Соотношение массы мозга к телу — 1:125, тогда как у человека — 1:40. Несмотря на компактность, собачий мозг сложнее, чем у многих животных, включая акул.

Особенности коры

У собак кора мозга устроена иначе, чем у человека. Это объясняет различия в восприятии информации и реакции на происходящее.

Эмоции реальны

Собаки испытывают радость, тревогу, страх, а также настоящую привязанность. В момент, когда питомец смотрит хозяину в глаза, у обоих вырабатывается "гормон любви" — окситоцин.

Подверженность депрессии

Псы могут страдать от тревожности, нарушений поведения или даже ПТСР после травмирующих событий. Иногда для лечения применяют антидепрессанты.

Жизнь в настоящем

Собаки не строят долгосрочных планов и не вспоминают прошлое так, как люди. Их префронтальная кора развита меньше, поэтому они живут "здесь и сейчас".

Вознаграждение и мотивация

При похвале или угощении активируются зоны мозга, отвечающие за удовольствие. Поэтому метод поощрения — один из самых эффективных в дрессировке.

Сила обоняния

Обонятельная зона мозга у собак огромна. Они способны "считывать" запахи из воздуха, земли и даже человеческого пота, получая обширную информацию об окружающем мире.

Узнавание лиц

В мозге собак есть область, которая отвечает за восприятие лиц. Благодаря этому они запоминают хозяев и умеют читать эмоции по выражению и голосу.

Мир снов

Как и люди, собаки видят сны во время фазы быстрого сна. Им может сниться бег за мячом или игры с хозяином.

Интеллект на уровне ребёнка

Собаки способны выучить до 165 слов и команд. По когнитивным способностям их сравнивают с двухлетними детьми.

Собаки умнее кошек

У собак около 530 млн нейронов в коре, у кошек — примерно 250 млн. Это делает собак более обучаемыми и пригодными для рабочих профессий.

"Мозговая заморозка"

Как и у людей, у собак может возникать головная боль при быстром поедании холодных лакомств, например мороженого.

Мозг собаки — это не только инструмент выживания, но и основа их эмоционального мира. Понимая его особенности, мы учимся лучше заботиться о питомцах и ценить их уникальные способности.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Хомяки игнорируют беговое колесо из-за стресса, отмечают специалисты сегодня в 14:39

Тень над клеткой: как отказ от колеса угрожает здоровью вашего хомяка

Почему хомяк игнорирует беговое колесо и как приучить его к тренировкам? Узнайте причины отказа от тренажера и способы мотивировать вашего питомца к активности.

Читать полностью » Толщина и фракция грунта регулируют фильтрацию и биологический баланс в аквариумах сегодня в 13:46

Красота или катастрофа? Как цвет и структура грунта влияют на жизнь под водой

Грунт в аквариуме — не просто украшение, а важный элемент экосистемы. Узнайте, как выбрать оптимальный субстрат для здоровья рыбок и растений.

Читать полностью » Попугаи-неразлучники теряют аппетит в одиночестве — зоологи сегодня в 13:36

Попугаи-неразлучники без пары: простой способ сохранить счастье птицы без лишних затрат

Могут ли попугаи-неразлучники жить без пары? Развенчиваем мифы и даем советы, как помочь одинокой птичке. Love birds — это не приговор к одиночеству!

Читать полностью » Уход за джунгарскими хомячками: биологи объяснили причины роста зубов сегодня в 12:23

Джунгарские хомячки: крошечные герои с зубами-ножами и тайным оружием

Узнайте секреты джунгарских хомячков: от ночной активности до запаха и спячки. Готовы открыть для себя мир этих милых грызунов?

Читать полностью » Содержание дегу в квартире требует специального ухода за зубами, предупреждают зоологи сегодня в 12:08

Дегу: быстрый способ обзавестись умным питомцем, который спит по ночам и требует минимум усилий

Дегу — необычные грызуны из Чили, которые живут до 7 лет и ведут дневной образ жизни. Узнайте плюсы и минусы содержания этих активных питомцев в квартире.

Читать полностью » Специалисты: шум во время прогулки в лесу снижает риск нападения медведя сегодня в 11:13

Медведь встаёт на задние лапы — угроза или любопытство: два противоположных сценария

Встреча с медведем в лесу может обернуться настоящим испытанием. Но зная простые правила, можно снизить риск и даже выйти из ситуации живым.

Читать полностью » Учёные и кинологи опровергли миф о связи характера собаки с её весом сегодня в 10:07

Маленькие собаки, большой характер: что скрывают любимцы в мини-формате

Считается, что маленькие собаки более капризные и шумные, а большие — спокойные и добродушные. Но так ли размер определяет характер питомца?

Читать полностью » Археологи: морские свинки были одомашнены в Андах около 7 тысяч лет назад сегодня в 9:51

Зверьки, пережившие королевские дворы и кухни инков: правда о морских свинках

Эти милые грызуны не имеют ничего общего ни с морем, ни со свиньями. Откуда же тогда появилось столь странное название?

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

MINI Countryman провалил часть испытаний в "лосином тесте"
Питомцы

Учёные: акулы существуют более 455 миллионов лет
ПФО

Росстат: рост зарплат россиян замедлился впервые с 2020 года
Спорт и фитнес

Быстрая ходьба щадит суставы и снижает риск травм — врач Паунел Вукаcинов
Садоводство

Правильная пересадка помогает орхидее восстановиться и выпустить новые бутоны
Культура и шоу-бизнес

Сиквел "Супермена" получил название "Человек завтрашнего дня" и выйдет в июле 2027 года — Джеймс Ганн
Культура и шоу-бизнес

Михаил Ефремов вернулся на сцену в театре "Мастерская 12" Никиты Михалкова
Садоводство

Как восстановить газон после надземного бассейна: пошаговая инструкция от экспертов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet