Щенок шарпея с куском мяса
Щенок шарпея с куском мяса
© freepik.com by Ermolaev Alexandr is licensed under public domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 15:44

Скрытый сигнал: что на самом значит, когда ваш питомец опрокидывает миску.

Почему собака переворачивает миску: причины назвали кинологи

Вы когда-нибудь задумывались, почему ваша собака переворачивает свою миску? Это поведение может показаться забавным, особенно на видео, но в реальной жизни оно часто вызывает раздражение. Давайте разберёмся, что может стоять за такими действиями питомца.

Причины переворачивания миски

Игра. Молодые щенки могут воспринимать миску как игрушку и весело гонять её по полу. Чтобы избежать этого, лучше переключить их внимание на более подходящие развлечения.

Голод. Если миска пуста, ваша собака может стучать по ней, чтобы привлечь ваше внимание. Иногда причина — это остатки запаха еды, которые заставляют её искать хоть каплю вкуснятины. Убедитесь, что питомец получает все необходимые питательные вещества.

Неудобство. Если миска слишком лёгкая или неудобной формы, собака может случайно или намеренно её перевернуть. Регулярное опрокидывание может быть сигналом, что стоит поменять миску на более устойчивую и подходящую по размеру.

Проблемы со зрением. С возрастом у собак может ухудшаться зрение и координация движений. Это может приводить к частым опрокидываниям миски. Проверьте здоровье вашего питомца и подберите подходящую посуду.

Предпочтение пола. Иногда собака может предпочитать есть с пола. Это может быть связано с инстинктами, которые делают её более уверенной в безопасности. Если она переворачивает полную миску, возможно, причина кроется в неприятном запахе от еды или моющих средств.

Отказ от еды. Если собака рассыпает корм, но не ест его, возможно, она не голодна или не удовлетворена качеством корма.

Плохие ассоциации. Если питомец когда-либо испугался или получил травму во время еды, он может начать избегать своей миски. В таких случаях стоит попробовать перенести место кормления и заменить посуду.

Теперь, когда вы знаете возможные причины, почему ваша собака переворачивает миску, вы сможете лучше понять её поведение и, возможно, решить эту проблему.

