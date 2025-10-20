Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Собака с костью и хозяин
Собака с костью и хозяин
© сгенерировано нейросетью by OpenAI (DALL·E)
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 4:37

Одно угощение — и визит к ветеринару: какие кости превращаются в ловушку

Ветеринары предупредили: куриные и варёные кости могут вызвать у собак перитонит

Хозяева собак нередко замечают: стоит лишь отвернуться, и питомец уже с увлечением грызёт кость. Это поведение кажется естественным, но вызывает десятки вопросов. Какие кости действительно безопасны, а какие способны обернуться бедой? Почему собаки вообще так любят этот процесс? Разберёмся в причинах, рисках и безопасных альтернативах.

Инстинкты, доставшиеся по наследству

Любовь к костям у собак — не каприз, а древний инстинкт. Ещё их предки, волки, добывали пищу на охоте, и каждая трапеза требовала мощных челюстей. После того как мясо было съедено, оставались кости — источник питательного костного мозга. Именно его животные добывали, разгрызая добычу до последнего осколка. Современные собаки, даже декоративные, сохранили эти повадки: грызут не от голода, а по зову природы.

Интересно, что у диких животных это не только способ получить питание, но и способ расслабиться. Волк после охоты нередко возится с костью, чтобы снять напряжение. Домашний пёс делает то же самое, только на диване.

Почему собаки обожают грызть кости

Жевание костей для питомца — и развлечение, и профилактика стоматологических проблем. Когда собака сосредоточенно грызёт, происходит:

  1. Механическая чистка зубов — снимается налёт.

  2. Массаж дёсен, улучшающий кровоток.

  3. Развитие жевательной мускулатуры.

  4. Снятие стресса и скуки.

Кость становится своеобразной игрушкой, особенно если питомец проводит много времени один. Жевание стимулирует выработку эндорфинов — гормонов радости. Именно поэтому после такой "тренировки" собака выглядит довольной и умиротворённой.

Однако чрезмерное увлечение этим занятием может быть тревожным сигналом. Если собака грызёт всё подряд — мебель, обувь, провода — это нередко говорит о нехватке внимания или физической активности.

Кости как источник минералов

Кальций, фосфор и другие микроэлементы — важнейшие элементы собачьего рациона. Они отвечают за крепкий скелет, зубы, мышцы и работу нервной системы. В период линьки и активного роста собаки особенно нуждаются в кальции. Вот почему питомец может искать кости — организм буквально подсказывает, что ему не хватает минералов.

Но кости — не лучший способ восполнить этот дефицит. Гораздо безопаснее давать собаке специализированные минеральные добавки или корма с оптимальным балансом веществ.

Опасные кости: чего стоит избегать

Некоторые кости, несмотря на природную привлекательность для собак, могут привести к травмам или болезням.

Куриные и птичьи кости

Самые опасные. При разжёвывании они крошатся на острые осколки, способные:

  • поранить рот и пищевод;

  • пробить стенку желудка;

  • вызвать внутреннее кровотечение;

  • спровоцировать перитонит.

Эта опасность относится и к костям утки, гуся, индейки. Даже маленький фрагмент может стоить животному здоровья.

Свиные кости

Казалось бы, плотные и безопасные, но у них две серьёзные проблемы. Во-первых, в сыром виде они могут содержать паразитов, в том числе трихинелл. Во-вторых, в свинине слишком много жира — это путь к панкреатиту и ожирению.

Рыбьи кости

Мелкие, острые, пружинистые — настоящий кошмар для собаки. Они часто застревают в горле, повреждают пищевод и могут вызвать удушье. Даже варёные рыбные кости опасны.

Варёные кости любого происхождения

После термической обработки они становятся ломкими, и осколки травмируют ЖКТ. Кроме того, варёные кости могут образовывать плотные комки, вызывая непроходимость кишечника. В ряде случаев требуется хирургическое вмешательство.

Безопасные варианты

Не все кости вредны. Главное — выбрать правильный тип и соблюдать меру.

1. Говяжьи мослы

Крупные суставные кости с плотной структурой — идеальный вариант. Они не ломаются, содержат костный мозг и при этом достаточно большие, чтобы собака не смогла проглотить их целиком.

2. Бараньи мослы

Можно давать взрослым собакам, если кость крупная и свежая. Лучше выбирать части от молодых животных — они менее жёсткие и безопаснее для зубов.

3. Специальные жевательные лакомства

В зоомагазинах можно найти прессованные кости из бычьей кожи, жил или растительных компонентов. Они безопасны, не колются и не портят желудок. Некоторые производители добавляют витамины и ферменты для здоровья дёсен.

Советы шаг за шагом

  1. Выбирайте по размеру. Кость должна быть больше пасти питомца.

  2. Следите за свежестью. Не давайте продукт с признаками порчи.

  3. Контролируйте процесс. Не оставляйте собаку одну во время грызения.

  4. После угощения - уберите остатки, чтобы они не испортились.

  5. Не заменяйте костью полноценное питание. Это лишь дополнение к рациону.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: давать варёные или птичьи кости.
    Последствие: травма ЖКТ, кровотечение.
    Альтернатива: говяжьи мослы или прессованные лакомства.

  • Ошибка: частое грызение костей.
    Последствие: стирание эмали, сколы зубов.
    Альтернатива: жевательные игрушки из каучука или нейлона.

  • Ошибка: давать старые кости.
    Последствие: заражение бактериями.
    Альтернатива: свежие продукты или стерилизованные кости из зоомагазина.

Особенности для щенков

Щенкам до 6 недель кости противопоказаны — их пищеварительная система не готова. Позже, когда начинают меняться зубы, можно предложить специальные жевательные лакомства для щенков. Они мягкие, не травмируют дёсны и удовлетворяют естественную потребность грызть.

А что если собака не интересуется костями?

Это не повод для тревоги. У некоторых пород, особенно мелких и брахицефальных (мопсы, пекинесы, йорки), челюсти устроены иначе, и им просто неудобно грызть твёрдые предметы. Таким собакам лучше предложить мягкие лакомства или специальные "косточки" из вяленого мяса.

Таблица: плюсы и минусы костей

Тип костей Плюсы Минусы
Говяжьи мослы Укрепляют зубы, очищают налёт Возможен износ зубов при частом использовании
Бараньи кости Менее жирные, полезны для жевания Жёсткие, могут повредить зубы у мелких пород
Птичьи Легко добыть Очень опасны — ломаются на острые осколки
Варёные Без запаха Травмоопасны, вызывают непроходимость
Жевательные лакомства Безопасны, вкусные, чистят зубы Требуют контроля за составом

FAQ

Как часто можно давать кости собаке?
Оптимально — не чаще 1-2 раз в месяц. Это достаточно, чтобы поддерживать здоровье зубов и удовлетворить инстинкт грызения.

Можно ли давать кости после варки супа?
Нет. Варёные кости становятся ломкими и опасными. Лучше выбросить их, чем рисковать здоровьем питомца.

Что выбрать для щенка?
Подойдут мягкие жевательные лакомства или прорезыватели из безопасного каучука — они помогают при смене зубов.

Как понять, что кость навредила собаке?
Если после угощения питомец вялый, отказывается от еды, рвёт или тужится при дефекации — срочно к ветеринару.

Мифы и правда

Миф: "Кости чистят желудок собаки".
Правда: они не очищают, а наоборот, могут поранить слизистую.

Миф: "Если кость крупная, её можно давать без ограничений".
Правда: даже безопасные кости требуют умеренности.

Миф: "Щенкам нужно давать кости, чтобы росли зубы".
Правда: им подходят только специальные мягкие лакомства.

3 интересных факта

  1. У собак, которые регулярно грызут безопасные кости, риск образования зубного камня снижается на 40%.

  2. В зоомагазинах можно найти кости с добавлением коллагена — они поддерживают суставы.

  3. У некоторых пород (например, лабрадоров) инстинкт жевания выражен сильнее, чем у других — это заложено генетически.

Исторический контекст

Когда собаки только начали жить рядом с человеком, именно кости служили первой "едой со стола". В древних поселениях археологи находят следы собачьих зубов на костях рядом с жилищами. Так питомцы тысячелетиями учились жить рядом с людьми, не теряя своих природных привычек.

