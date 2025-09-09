Кости: друг или предатель для вашей собаки? Контраст, который заставит задуматься

Можно ли собакам давать кости? Этот вопрос волнует многих владельцев питомцев, особенно с наступлением сезона шашлыков. На первый взгляд кажется, что косточки — любимое лакомство собак, но так ли это безопасно?

Почему собаки обожают кости?

Еще с древних времён собаки сопровождали людей на охоте и помогали разделывать добычу. Мякоть им доставалась редко, зато кости были всегда. Привлекает их не только запах, но и хрустящая текстура — собаки любят грызть твердые предметы. Интересный факт: несмотря на твердость, кости помогают поддерживать здоровье зубов и десен.

Кости — это не просто лакомство. Вот что они дают собаке:

естественная зубная щётка. Кости отлично очищают зубы от налёта и остатков пищи.

развлечение и тренировка. Грызение костей развивает челюсти и служит отличной игрушкой.

стимуляция пищеварения. Косточки способствуют выработке слюны и желудочного сока, улучшая пищеварение.

польза для крови. В костном мозге содержатся вещества, полезные для кроветворения.

снятие стресса. Для собаки это настоящее расслабление и успокоение.

Опасности и противопоказания

Однако есть и минусы:

возможное повреждение эмали и развитие кариеса.

риск травм пасти и внутренних органов острыми краями.

перенапряжение мышц челюсти.

вероятность запоров.

Чтобы избежать проблем, кости нужно давать умеренно — пару раз в неделю. Особенно осторожными нужно быть с собаками, участвующими в выставках — им лучше отказаться от таких угощений.

Какие кости можно давать?

Существует два основных типа костей:

губчатые (например, таз, грудина, позвоночник) — мягче и безопаснее.

трубчатые (кости конечностей) — твёрдые и опасные острыми краями.

Если вы когда-либо давали собаке куриную голень, то, возможно, заметили, что пёс грыз только головки — это не случайно. Основная часть кости может повредить пасть или желудок.

Лучше всего выбирать:

гладкие губчатые кости телёнка без острых краёв, порезанные на небольшие кусочки.

куриные или индюшиные шейки.

Кости, которые давать нельзя:

сырые птичьи кости — легко ломаются на острые осколки.

сырые свиные кости — жирные и могут содержать паразитов.

варёные кости — образуют клейковину, вызывающую запоры.

кроличьи кости — мелкие и острые.

рыбьи кости — опасны даже для человека.

Как правильно давать кость собаке?

Лучше всего угощать питомца косточкой после основной еды. Если собака очень любит кости, можно давать крупные мослы с головками, но следите, чтобы она не проглотила кость целиком — это чревато кишечными проблемами. После лакомства обязательно осмотрите пасть, чтобы убедиться, что там не осталось острых фрагментов.

Щенки, которые уже перешли на взрослую пищу, вполне готовы к таким лакомствам — их молочные зубы справятся с косточками. Пожилые собаки тоже обычно охотно грызут кости. Беременным собакам можно давать кости, но не на последних неделях беременности и во время кормления. Если у питомца есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, от косточек лучше отказаться.