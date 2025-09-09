Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Щенок шарпея с куском мяса
Щенок шарпея с куском мяса
© freepik.com by Ermolaev Alexandr is licensed under public domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 15:20

Кости: друг или предатель для вашей собаки? Контраст, который заставит задуматься

Какие кости безопасны для собак, по данным ветеринаров

Можно ли собакам давать кости? Этот вопрос волнует многих владельцев питомцев, особенно с наступлением сезона шашлыков. На первый взгляд кажется, что косточки — любимое лакомство собак, но так ли это безопасно?

Почему собаки обожают кости?

Еще с древних времён собаки сопровождали людей на охоте и помогали разделывать добычу. Мякоть им доставалась редко, зато кости были всегда. Привлекает их не только запах, но и хрустящая текстура — собаки любят грызть твердые предметы. Интересный факт: несмотря на твердость, кости помогают поддерживать здоровье зубов и десен.

Кости — это не просто лакомство. Вот что они дают собаке:

  • естественная зубная щётка. Кости отлично очищают зубы от налёта и остатков пищи.
  • развлечение и тренировка. Грызение костей развивает челюсти и служит отличной игрушкой.
  • стимуляция пищеварения. Косточки способствуют выработке слюны и желудочного сока, улучшая пищеварение.
  • польза для крови. В костном мозге содержатся вещества, полезные для кроветворения.
  • снятие стресса. Для собаки это настоящее расслабление и успокоение.

Опасности и противопоказания

Однако есть и минусы:

  • возможное повреждение эмали и развитие кариеса.
  • риск травм пасти и внутренних органов острыми краями.
  • перенапряжение мышц челюсти.
  • вероятность запоров.

Чтобы избежать проблем, кости нужно давать умеренно — пару раз в неделю. Особенно осторожными нужно быть с собаками, участвующими в выставках — им лучше отказаться от таких угощений.

Какие кости можно давать?

Существует два основных типа костей:

  • губчатые (например, таз, грудина, позвоночник) — мягче и безопаснее.
  • трубчатые (кости конечностей) — твёрдые и опасные острыми краями.

Если вы когда-либо давали собаке куриную голень, то, возможно, заметили, что пёс грыз только головки — это не случайно. Основная часть кости может повредить пасть или желудок.

Лучше всего выбирать:

  • гладкие губчатые кости телёнка без острых краёв, порезанные на небольшие кусочки.
  • куриные или индюшиные шейки.

Кости, которые давать нельзя:

  • сырые птичьи кости — легко ломаются на острые осколки.
  • сырые свиные кости — жирные и могут содержать паразитов.
  • варёные кости — образуют клейковину, вызывающую запоры.
  • кроличьи кости — мелкие и острые.
  • рыбьи кости — опасны даже для человека.

Как правильно давать кость собаке?

Лучше всего угощать питомца косточкой после основной еды. Если собака очень любит кости, можно давать крупные мослы с головками, но следите, чтобы она не проглотила кость целиком — это чревато кишечными проблемами. После лакомства обязательно осмотрите пасть, чтобы убедиться, что там не осталось острых фрагментов.

Щенки, которые уже перешли на взрослую пищу, вполне готовы к таким лакомствам — их молочные зубы справятся с косточками. Пожилые собаки тоже обычно охотно грызут кости. Беременным собакам можно давать кости, но не на последних неделях беременности и во время кормления. Если у питомца есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, от косточек лучше отказаться.

