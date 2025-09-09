Кости: друг или предатель для вашей собаки? Контраст, который заставит задуматься
Можно ли собакам давать кости? Этот вопрос волнует многих владельцев питомцев, особенно с наступлением сезона шашлыков. На первый взгляд кажется, что косточки — любимое лакомство собак, но так ли это безопасно?
Почему собаки обожают кости?
Еще с древних времён собаки сопровождали людей на охоте и помогали разделывать добычу. Мякоть им доставалась редко, зато кости были всегда. Привлекает их не только запах, но и хрустящая текстура — собаки любят грызть твердые предметы. Интересный факт: несмотря на твердость, кости помогают поддерживать здоровье зубов и десен.
Кости — это не просто лакомство. Вот что они дают собаке:
- естественная зубная щётка. Кости отлично очищают зубы от налёта и остатков пищи.
- развлечение и тренировка. Грызение костей развивает челюсти и служит отличной игрушкой.
- стимуляция пищеварения. Косточки способствуют выработке слюны и желудочного сока, улучшая пищеварение.
- польза для крови. В костном мозге содержатся вещества, полезные для кроветворения.
- снятие стресса. Для собаки это настоящее расслабление и успокоение.
Опасности и противопоказания
Однако есть и минусы:
- возможное повреждение эмали и развитие кариеса.
- риск травм пасти и внутренних органов острыми краями.
- перенапряжение мышц челюсти.
- вероятность запоров.
Чтобы избежать проблем, кости нужно давать умеренно — пару раз в неделю. Особенно осторожными нужно быть с собаками, участвующими в выставках — им лучше отказаться от таких угощений.
Какие кости можно давать?
Существует два основных типа костей:
- губчатые (например, таз, грудина, позвоночник) — мягче и безопаснее.
- трубчатые (кости конечностей) — твёрдые и опасные острыми краями.
Если вы когда-либо давали собаке куриную голень, то, возможно, заметили, что пёс грыз только головки — это не случайно. Основная часть кости может повредить пасть или желудок.
Лучше всего выбирать:
- гладкие губчатые кости телёнка без острых краёв, порезанные на небольшие кусочки.
- куриные или индюшиные шейки.
Кости, которые давать нельзя:
- сырые птичьи кости — легко ломаются на острые осколки.
- сырые свиные кости — жирные и могут содержать паразитов.
- варёные кости — образуют клейковину, вызывающую запоры.
- кроличьи кости — мелкие и острые.
- рыбьи кости — опасны даже для человека.
Как правильно давать кость собаке?
Лучше всего угощать питомца косточкой после основной еды. Если собака очень любит кости, можно давать крупные мослы с головками, но следите, чтобы она не проглотила кость целиком — это чревато кишечными проблемами. После лакомства обязательно осмотрите пасть, чтобы убедиться, что там не осталось острых фрагментов.
Щенки, которые уже перешли на взрослую пищу, вполне готовы к таким лакомствам — их молочные зубы справятся с косточками. Пожилые собаки тоже обычно охотно грызут кости. Беременным собакам можно давать кости, но не на последних неделях беременности и во время кормления. Если у питомца есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, от косточек лучше отказаться.
