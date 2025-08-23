Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Собака смотрит в окно
Собака смотрит в окно
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 8:11

Одна ошибка хозяина — и передержка превращается в испытание для питомца

Ветеринары советуют давать опекуну подробные инструкции по уходу за собакой

Отпуск или длительная командировка часто ставят владельцев собак перед непростой задачей — где и с кем оставить питомца. Передержка может стать отличным решением, но сам процесс нередко вызывает стресс и у хозяина, и у животного. Правильная подготовка поможет вашему другу легче адаптироваться и провести время без лишних переживаний.

Как выбрать опекуна для собаки

Первое и самое важное — подобрать надёжного догситтера. Это должен быть человек, который любит животных, имеет опыт общения с ними и располагает временем для прогулок и игр. Немаловажны и условия проживания: жильё должно быть безопасным и комфортным для собаки.

Знакомство с будущим опекуном лучше организовать заранее. Совместная прогулка поможет питомцу привыкнуть к новому человеку, а короткое время, проведённое без хозяина, покажет, как собака реагирует на расставание. Отличной подготовкой станет и пробная ночёвка в доме догситтера — это снизит тревогу и позволит освоиться в новой обстановке.

Инструкции и привычные вещи

Чтобы собака чувствовала себя спокойно, дайте опекуну подробные инструкции: какой корм и в каком количестве она получает, как часто её нужно выгуливать, какие игрушки любит, как реагирует на незнакомцев.

Не забудьте подготовить для передержки набор привычных вещей: корм, миски, поводок, любимую лежанку и несколько игрушек. Запахи дома и знакомые предметы создают для питомца чувство безопасности, даже если вокруг всё новое.

Психологическая подготовка

Не менее важно подготовить собаку эмоционально. В день передачи ведите себя спокойно и уверенно. Не затягивайте прощание — животное чувствует настроение хозяина, и ваша тревога может передаться ему. Уверенный тон и доброжелательная атмосфера помогут питомцу быстрее адаптироваться.

Передержка — это не испытание, а возможность для собаки познакомиться с новой обстановкой и людьми. При правильной подготовке ваш питомец проведёт время спокойно и комфортно, а вы сможете наслаждаться поездкой без лишних волнений.

Читайте также

Психолог Стэнли Корен: бордер-колли возглавили рейтинг самых умных собак сегодня в 0:21

Самые умные собаки в мире: одна порода понимает команду с полуслова

Какие собаки считаются самыми умными в мире и чем они отличаются от других пород? Рейтинг от бассет-хаунда до бордер-колли.

Читать полностью » Совладелец реабилитационного центра Виктория призвала забирать собак из приютов вчера в 23:30

Щенки как товар: что скрывается за красивыми объявлениями о продаже породистых собак

Зооэксперт объяснила, почему покупка породистых щенков не всегда безобидна, и напомнила, что приюты полны прекрасных и преданных собак, которые просто ждут шанса на новую жизнь.

Читать полностью » Голубев: собаки способны смотреть телевизор и распознавать изображение вчера в 22:26

Когда лай и тревога у собаки вызывает не шум, а телевизор

Собаки действительно способны смотреть телевизор — но только если изображение совпадает с их зрительным восприятием. Кинолог объяснил, почему любимцам нравятся спортивные трансляции и фильмы о природе, и в каких случаях экран лучше выключить.

Читать полностью » Психологи из Великобритании доказали, что кошки могут приносить предметы как собаки вчера в 21:04

Игра, которая сближает: кошки тоже любят приносить мячик

Кошки тоже умеют играть в "Принеси" — исследование показало, что большинство питомцев охотно вовлекаются в эту игру. Но всё по их правилам.

Читать полностью » Дарить щенков как подарок опасно для животных и людей вчера в 20:18

Собака — не сюрприз: что стоит помнить перед тем, как дарить питомца

Щенок в коробке с бантом кажется трогательным сюжетом, но дарить собаку в подарок — плохая идея. Узнайте, почему это может навредить всем.

Читать полностью » Неприятный запах из пасти у кошек может быть симптомом болезней вчера в 19:12

Игнорировать нельзя: неприятное дыхание у кошки — первый симптом серьёзных проблем

Неприятный запах изо рта у кошки может быть сигналом опасных болезней — от стоматита до почечной недостаточности. Узнайте, что делать.

Читать полностью » В Лос-Анджелесе спасли 5-метрового питона, выброшенного в мусорный контейнер вчера в 18:11

Пятиметровый питон в мусорном баке: история, которая потрясла Лос-Анджелес

В Лос-Анджелесе спасли 5-метрового питона, выброшенного в мусорный контейнер из-за болезни. История о безответственности и шансах на выздоровление.

Читать полностью » Ветеринары назвали симптомы отравления собак жевательной резинкой вчера в 17:12

Щенки и маленькие породы страдают чаще всего: что делать, если собака проглотила жвачку

Собаки часто подбирают жвачку на улице, но для них она смертельно опасна. Узнайте, чем грозит ксилит и какие шаги должен предпринять хозяин.

Читать полностью »

