Одна ошибка хозяина — и передержка превращается в испытание для питомца

Отпуск или длительная командировка часто ставят владельцев собак перед непростой задачей — где и с кем оставить питомца. Передержка может стать отличным решением, но сам процесс нередко вызывает стресс и у хозяина, и у животного. Правильная подготовка поможет вашему другу легче адаптироваться и провести время без лишних переживаний.

Как выбрать опекуна для собаки

Первое и самое важное — подобрать надёжного догситтера. Это должен быть человек, который любит животных, имеет опыт общения с ними и располагает временем для прогулок и игр. Немаловажны и условия проживания: жильё должно быть безопасным и комфортным для собаки.

Знакомство с будущим опекуном лучше организовать заранее. Совместная прогулка поможет питомцу привыкнуть к новому человеку, а короткое время, проведённое без хозяина, покажет, как собака реагирует на расставание. Отличной подготовкой станет и пробная ночёвка в доме догситтера — это снизит тревогу и позволит освоиться в новой обстановке.

Инструкции и привычные вещи

Чтобы собака чувствовала себя спокойно, дайте опекуну подробные инструкции: какой корм и в каком количестве она получает, как часто её нужно выгуливать, какие игрушки любит, как реагирует на незнакомцев.

Не забудьте подготовить для передержки набор привычных вещей: корм, миски, поводок, любимую лежанку и несколько игрушек. Запахи дома и знакомые предметы создают для питомца чувство безопасности, даже если вокруг всё новое.

Психологическая подготовка

Не менее важно подготовить собаку эмоционально. В день передачи ведите себя спокойно и уверенно. Не затягивайте прощание — животное чувствует настроение хозяина, и ваша тревога может передаться ему. Уверенный тон и доброжелательная атмосфера помогут питомцу быстрее адаптироваться.

Передержка — это не испытание, а возможность для собаки познакомиться с новой обстановкой и людьми. При правильной подготовке ваш питомец проведёт время спокойно и комфортно, а вы сможете наслаждаться поездкой без лишних волнений.