Собака смотрит на хозяина
Собака смотрит на хозяина
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:11

Щенки, взрослые и пожилые псы: как долго они реально выдерживают без прогулки

Длительное удерживание мочи у собак вызывает инфекции и камни

Каждый хозяин хотя бы раз задумывался: сколько времени его питомец способен удерживать мочу без вреда для здоровья? Этот вопрос важнее, чем кажется: от него напрямую зависит благополучие и комфорт животного.

Собаки, особенно те, кто приучен справлять нужду исключительно на улице, нередко вынуждены ждать удобного момента. Но слишком длительное ожидание может обернуться серьёзными проблемами.

Влияние возраста

  • Щенки: маленький мочевой пузырь не позволяет им долго терпеть. В первые три месяца жизни щенков стоит выгуливать каждый час, затем постепенно увеличивать интервал на час ежемесячно.
  • Взрослые собаки: способны удерживать мочу до 12 часов, хотя оптимальный максимум — около 8 часов.
  • Пожилые животные: часто страдают недержанием, поэтому им требуется выходить в туалет до 5-6 раз в день. В среднем пожилой пёс может терпеть не более 4 часов.

Роль размера и привычек

Крупные собаки анатомически способны удерживать мочу дольше, чем мелкие, благодаря объёму мочевого пузыря.

Однако многое зависит и от образа жизни: питомцы, приученные к лотку или специальному наполнителю, легче справляются с потребностью. А вот собаки, которые ходят только на улицу, вынуждены ждать прогулки. Это требует от хозяев особого внимания и ответственности.

Опасности длительного ожидания

Слишком редкое мочеиспускание способно привести к:

  • болям и дискомфорту,
  • инфекциям мочевыводящих путей,
  • образованию камней в почках.

Владельцам стоит внимательно наблюдать за сигналами питомца и не игнорировать просьбы о прогулке.

Полезный совет

Тем, чьи собаки привыкли справлять нужду исключительно на улице, полезно заранее приучить питомца к "аварийному варианту" в доме. Это поможет избежать ситуаций, когда животное вынуждено слишком долго терпеть, если хозяин задержался или погода не позволяет выйти..

