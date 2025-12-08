Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
суд
суд
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Северо-Западный федеральный округ
Алла Малькова Опубликована сегодня в 19:13

Овчарка превратила подъезд в ловушку: суд заставил хозяйку заплатить за страх и нападение

В Череповце суд обязал хозяйку овчарки выплатить 30 тысяч пострадавшему от укуса

История с укусом собаки в одном из подъездов Череповца завершилась судебным решением, которое установило ответственность хозяйки животного за причинённый подростку моральный вред. Об этом сообщает пресс-служба судов, приводя данные о разбирательстве, инициированном городской прокуратурой.

Обстоятельства происшествия

Инцидент произошёл в феврале 2025 года в многоквартирном доме на улице Карла Либкнехта. Бельгийская овчарка, принадлежавшая 71-летней пенсионерке, оказалась в подъезде без контроля и укусила 17-летнего жителя города в область бедра. Прокуратура указала, что животное находилось в общественном пространстве без надзора, что нарушало правила содержания домашних питомцев. За это хозяйку оштрафовали на 10 тысяч рублей, зафиксировав факт административного правонарушения.

Подросток, его представители и сотрудники прокуратуры настаивали на компенсации морального вреда. Они заявили, что юноша испытал физическую боль и сильный стресс. У него появился страх заходить в подъезд и находиться рядом с собаками, а также возникла необходимость пройти профилактический курс вакцинации. Кроме того, представители истца отметили отсутствие какой-либо реакции со стороны владелицы животного, которая не предпринимала попыток возместить причинённые неудобства.

Судебное рассмотрение и позиция сторон

Хозяйка собаки не присутствовала на заседаниях и не представила возражений или пояснений по существу претензий. Эта пассивная позиция стала частью материалов дела, поскольку суд не получил информации, опровергающей аргументы истца. Прокуратура же настаивала на том, что ущерб подтверждён как фактически, так и документально.

Истцы требовали выплату в размере 50 тысяч рублей, указывая на серьёзные эмоциональные последствия для несовершеннолетнего. Они подчеркивали, что ответственное обращение с животными предполагает не только соблюдение правил содержания, но и готовность компенсировать вред, причинённый третьим лицам в результате ненадлежащего контроля.

Решение суда

Череповецкий городской суд признал установленным факт причинения вреда здоровью подростка вследствие неправомерных действий владелицы овчарки, позволившей животному свободно перемещаться по подъезду. Суд пришёл к выводу, что произошедшее стало прямым следствием ненадлежащего исполнения обязанностей по надзору за питомцем.

Заявленные требования были удовлетворены частично. Суд обязал хозяйку собаки выплатить пострадавшему 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Такое решение сформировало юридическую оценку ситуации, подчеркнув ответственность владельцев домашних животных за их действия в общественных пространствах.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Ленобласти утвердили десять музеев для официальной регистрации брака в 2026 году сегодня в 19:19
История становится свидетелем: в 2026 году жениться можно будет в музеях

В Ленинградской области свадебные церемонии выходят за пределы ЗАГСов: к 2026 году официальную регистрацию брака можно будет провести уже в десяти музеях региона.

Читать полностью » В Петербурге открыли выставку картин, которые написаны мамами в минуты тишины 27.11.2025 в 22:44
Когда любовь превращается в кисти и краски: в Петербурге открыли выставку, где мамы рисуют своё материнство

В Петербурге открыли выставку «Глазами мамы», где художницы представили картины о материнстве — от тихих сцен детского сна до личных историй о поиске вдохновения.

Читать полностью » В петербургском метро открыли фотовыставку к 100-летию Артека 27.11.2025 в 12:51
Вековой путь детского лагеря в 40 кадрах: петербуржцам открыли архивные мгновения Артека

В Петербургском метро открылась юбилейная выставка, где редкие архивные кадры показывают, как менялся «Артек» за сто лет и каким он остаётся для детей сегодня.

Читать полностью » Пенсионеров из Вологды заставили отдать почти 9 млн рублей с помощью новых телефонов 26.11.2025 в 21:44
Новые смартфоны стали ловушкой: мошенники использовали неожиданный трюк, чтобы ограбить пожилых вологжан

Во Вологде семейная пара стала жертвой многоходовой схемы мошенников, которые под видом защиты данных убедили пенсионеров перевести почти все свои накопления.

Читать полностью » Губернатор Чибис заявил о необходимости отдельной корпорации для развития Арктики 26.11.2025 в 13:48
Арктика требует нового хозяина: власть создает корпорацию, которая возьмёт Север под полный контроль

Чибис предложил создать новую корпорацию для проектов в Арктике, чтобы обеспечить «длинные» инвестиции и устойчивость Севморпути после 2035 года.

Читать полностью » В Ленинградской области в цыганском поселке полиция выявила майнинг-ферму в подвале 25.11.2025 в 16:55
Вместо погреба — серверная: полиция показала, что скрывал подвал в Красном Бору у цыган

В подвале дома в Красном Бору нашли скрытую майнинг-ферму. Параллельная проверка жителей выявила отсутствие документов, нарушения в семьях и проблемы с автотранспортом.

Читать полностью » В Петербурге и Казани с сосульками на крышах будет бороться нейросеть 24.11.2025 в 23:35
Над головами – лёд, за спиной – ИИ: нейросеть объявила охоту на сосульки в ряде российских городов

Петербург и Казань подключили нейросети к борьбе с сосульками: ИИ следит за крышами, фиксирует нарушения и помогает службам быстрее реагировать на зимние риски.

Читать полностью » В Вологде создают туристический маршрут по есенинским местам 24.11.2025 в 19:04
Тропа поэта оживает: в Вологде создают маршрут, который соединит эпохи и стихи

В Вологде создают новый маршрут по местам, связанным с Сергеем Есениным. Тур охватит исторические здания, архивные адреса и обновлённый мемориал в Осановской роще.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Развитие эмпатии улучшает качество взаимодействия — психолог Метелина
Авто и мото
Спрос на китайские автомобили вырос в России в 2025 году — Favorit Motors
Красота и здоровье
MAC выпустила лимитированную линейку ярких помад Scarlet Ibis и Morange — бренд
Дом
Светлые оттенки расширяют пространство в маленькой прихожей — Litskevich Design
Питомцы
Клетчатка помогает контролировать вес у собак — ветеринары
Общество
Бастрыкин заявил о бессмысленности попыток "скрывать наворованное"
Наука
Алгоритмы ИИ сокращают энергопотери в промышленности — учёные
ЮФО
В Крыму задержали иностранку по подозрению в поджоге дома соседей из-за неприязни
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet