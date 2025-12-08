Овчарка превратила подъезд в ловушку: суд заставил хозяйку заплатить за страх и нападение

История с укусом собаки в одном из подъездов Череповца завершилась судебным решением, которое установило ответственность хозяйки животного за причинённый подростку моральный вред. Об этом сообщает пресс-служба судов, приводя данные о разбирательстве, инициированном городской прокуратурой.

Обстоятельства происшествия

Инцидент произошёл в феврале 2025 года в многоквартирном доме на улице Карла Либкнехта. Бельгийская овчарка, принадлежавшая 71-летней пенсионерке, оказалась в подъезде без контроля и укусила 17-летнего жителя города в область бедра. Прокуратура указала, что животное находилось в общественном пространстве без надзора, что нарушало правила содержания домашних питомцев. За это хозяйку оштрафовали на 10 тысяч рублей, зафиксировав факт административного правонарушения.

Подросток, его представители и сотрудники прокуратуры настаивали на компенсации морального вреда. Они заявили, что юноша испытал физическую боль и сильный стресс. У него появился страх заходить в подъезд и находиться рядом с собаками, а также возникла необходимость пройти профилактический курс вакцинации. Кроме того, представители истца отметили отсутствие какой-либо реакции со стороны владелицы животного, которая не предпринимала попыток возместить причинённые неудобства.

Судебное рассмотрение и позиция сторон

Хозяйка собаки не присутствовала на заседаниях и не представила возражений или пояснений по существу претензий. Эта пассивная позиция стала частью материалов дела, поскольку суд не получил информации, опровергающей аргументы истца. Прокуратура же настаивала на том, что ущерб подтверждён как фактически, так и документально.

Истцы требовали выплату в размере 50 тысяч рублей, указывая на серьёзные эмоциональные последствия для несовершеннолетнего. Они подчеркивали, что ответственное обращение с животными предполагает не только соблюдение правил содержания, но и готовность компенсировать вред, причинённый третьим лицам в результате ненадлежащего контроля.

Решение суда

Череповецкий городской суд признал установленным факт причинения вреда здоровью подростка вследствие неправомерных действий владелицы овчарки, позволившей животному свободно перемещаться по подъезду. Суд пришёл к выводу, что произошедшее стало прямым следствием ненадлежащего исполнения обязанностей по надзору за питомцем.

Заявленные требования были удовлетворены частично. Суд обязал хозяйку собаки выплатить пострадавшему 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Такое решение сформировало юридическую оценку ситуации, подчеркнув ответственность владельцев домашних животных за их действия в общественных пространствах.