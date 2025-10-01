Собака в доме — не всегда радость: как питомец выбирает жертву

Собаки сопровождают человека тысячелетиями, и за это время научились тонко улавливать малейшие изменения в его поведении и эмоциях. Но часто хозяева задаются вопросом: может ли питомец по-настоящему "ненавидеть" кого-то? Научные данные и наблюдения показывают: собаки не испытывают ненависти в том виде, как её понимают люди. Но у них формируются устойчивые реакции избегания, недоверия и даже агрессии в ответ на неприятный опыт.

Как собака воспринимает человека

У псов основными каналами оценки являются запахи, мимика, поза и голос. Они реагируют на стрессовые гормоны, которые человек выделяет при страхе или злости. Если хозяин спокоен, собака чувствует себя увереннее, а если рядом человек с резкими движениями и грубым голосом — питомец настораживается.

Сравнение: эмоции человека и реакции собаки