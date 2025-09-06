Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Лабрадор
Лабрадор
© freepik.com by master1305 is licensed under public domain
Главная / Питомцы
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:15

Хвост стал мишенью: зачем собака гоняется за ним часами

Учёные: собаки кружатся перед туалетом из-за магнитного поля Земли

Каждый владелец собаки хотя бы раз ловил себя на мысли: "А почему она так делает?" Иногда эти странности кажутся просто смешными, а иногда вызывают тревогу. Но за каждой привычкой стоит вполне объяснимое поведение.

Гонка за собственным хвостом

Щенки часто крутятся за своим хвостом — для них это игра и способ познавать мир. Со временем привычка может закрепиться. Но если взрослое животное внезапно начинает активно гоняться за хвостом, это может говорить о скуке или тревожности. Лучшее решение — добавить больше игр и стимулов в жизнь питомца.

Неловкое поведение: обнюхивание интимных зон

Многие хозяева смущаются, когда их собака проявляет излишний интерес к интимным местам человека. Но здесь нет ничего загадочного: обоняние собаки устроено так, что именно через такие запахи она получает важную информацию. У людей "ароматы" сосредоточены в подмышках и гениталиях, и собаки инстинктивно тянутся к этим зонам.

Зачем собака кружится перед "туалетом"

Перед тем как сходить в туалет, многие собаки начинают кружиться. Оказывается, причина вовсе не в "выборе удобного места". Учёные установили: у собак есть природный компас, и они ориентируются на магнитное поле Земли. Предпочтение они отдают северу и югу. Если поле нестабильно, им приходится искать другое направление.

Копание подстилки перед сном

Прежде чем улечься, собака может долго копать подстилку. Это врождённое поведение: так животные создают себе максимально удобное место для сна. Иногда это ещё и способ заявить о праве на территорию, особенно если в доме живут другие питомцы.

Трение о стены, мебель и людей

Если собака трётся о предметы, причина обычно в запахах. Она может пытаться "забрать" понравившийся аромат или, наоборот, избавиться от навязанного — чаще всего после купания. Когда же собака трётся о хозяина, это чаще всего проявление привязанности или способ привлечь внимание.

Волочение задней части тела по полу

Такое поведение нельзя игнорировать: оно часто связано с проблемами со здоровьем. Это может быть запор, диарея, глисты или воспаление анальных желез. В любом случае стоит показать питомца ветеринару.

"Кормление" одеяла

Щенки могут сосать одеяла в первые недели жизни — это напоминает им материнскую грудь. Но если взрослая собака продолжает такое поведение, это сигнал тревожности или стресса. Обычно причина — недостаток активности и умственной нагрузки.

Склонённая голова при разговоре

Знакомый жест, когда собака наклоняет голову, слушая хозяина, связан с её когнитивными способностями. Так питомец пытается распознать слово или звук, который ему знаком. Это не только мило, но и показатель того, что собака использует память и внимание, чтобы лучше понимать человека.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Уход за собакой включает 10 сложностей по информации Россельхознадзора вчера в 16:56

Собака без хлопот: 10 секретов, чтобы сэкономить на уходе и избежать ошибок

Хотите завести собаку? Узнайте о 10 главных трудностях, с которыми столкнётся каждый хозяин — от ухода и воспитания до конфликтов с соседями и финансовых затрат.

Читать полностью » Исследователи университета изучили, как попугаи присваивают имена птенцам вчера в 16:02

Попугаи шепчут имена: еак птицы прячут свой секрет общения от человеческого взгляда

Учёные выяснили, что воробьиные попугаи дают своим птенцам уникальные имена, которые не наследуются генетически, а передаются через общение с воспитателями.

Читать полностью » Декоративные кролики: условия содержания по советам экспертов по животным вчера в 15:53

Мягкие и грозные одновременно: декоративные кролики, которые ломают стереотипы о милоте

Удивительно, но декоративные кролики могут напоминать львов или баранов! Разберём популярные породы: от карликов до пушистиков. Какие из них завоюют ваше сердце?

Читать полностью » Токсичные растения вызывают отравления у кошек — данные ветеринарной службы вчера в 15:10

Тайный враг в вашем горшке: почему кошки рискуют здоровьем без предупреждения

Узнайте, какие комнатные и садовые растения опасны для здоровья кошек. Защитите своего пушистого друга от отравлений и неприятных симптомов.

Читать полностью » Симптомы приближения родов у кошек: информация от ветеринаров вчера в 14:44

От ласки к тревоге: как кошачьи сигналы переворачивают мир беременной питомицы

Как понять, что у кошки скоро роды? Узнайте, какие физические и поведенческие признаки подсказывают хозяину о приближении важного события в жизни питомца.

Читать полностью » Взгляд кошек в стену указывает на слуховые раздражители, заявляет зоолог вчера в 14:36

Кошка в стене: что скрыто за взглядом, который меняет всё понимание домашних питомцев

Почему кошка так пристально смотрит в стену? Узнайте, что на самом деле привлекает её внимание — слух, зрение или запахи, а не мистические явления.

Читать полностью » Мифы о золотой рыбке: архивы показывают уловки продавцов XVII века вчера в 13:13

Золотая рыбка: от сказочного дара к реальному маркетинговому капкану

Золотая рыбка — не только герой сказок, но и объект маркетинговых уловок XVII века. Узнайте, как продавцы обещали невозможное ради прибыли и что скрывается за мифом о "самообеспечении" рыбок.

Читать полностью » Типы аллергии у кошек классифицировали ветеринары вчера в 13:02

Кошки страдают в тишине: аллергия как буря, разрушающая семейный покой

У кошек тоже бывает аллергия — от пищевой до химической. Узнайте, как распознать симптомы и защитить своего питомца от опасных реакций.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Тренеры назвали упражнения для подготовки к релейным и грязевым гонкам
Еда

Квашеная капуста сохраняет витамины и полезные свойства
Туризм

Монте-Верде в горах Мантикейра предлагает туристам тропы, фондю и смотровые площадки
Еда

Рецепт боула из фасоли и киноа от EatingWell: полезный обед без мяса
Авто и мото

Робот-гуманоид София начал консультировать покупателей в автосалоне Exeed в Химках
Наука и технологии

Во Франции разработали технологию BioTfueL, первые заводы по производству топлива построят в США в 2026 году
Садоводство

Секреты выращивания годжи и гуми: советы для богатого урожая в средней полосе
Авто и мото

"Автодор": каждое второе ДТП происходит в пределах 10 км от начала движения
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet