Хвост стал мишенью: зачем собака гоняется за ним часами

Каждый владелец собаки хотя бы раз ловил себя на мысли: "А почему она так делает?" Иногда эти странности кажутся просто смешными, а иногда вызывают тревогу. Но за каждой привычкой стоит вполне объяснимое поведение.

Гонка за собственным хвостом

Щенки часто крутятся за своим хвостом — для них это игра и способ познавать мир. Со временем привычка может закрепиться. Но если взрослое животное внезапно начинает активно гоняться за хвостом, это может говорить о скуке или тревожности. Лучшее решение — добавить больше игр и стимулов в жизнь питомца.

Неловкое поведение: обнюхивание интимных зон

Многие хозяева смущаются, когда их собака проявляет излишний интерес к интимным местам человека. Но здесь нет ничего загадочного: обоняние собаки устроено так, что именно через такие запахи она получает важную информацию. У людей "ароматы" сосредоточены в подмышках и гениталиях, и собаки инстинктивно тянутся к этим зонам.

Зачем собака кружится перед "туалетом"

Перед тем как сходить в туалет, многие собаки начинают кружиться. Оказывается, причина вовсе не в "выборе удобного места". Учёные установили: у собак есть природный компас, и они ориентируются на магнитное поле Земли. Предпочтение они отдают северу и югу. Если поле нестабильно, им приходится искать другое направление.

Копание подстилки перед сном

Прежде чем улечься, собака может долго копать подстилку. Это врождённое поведение: так животные создают себе максимально удобное место для сна. Иногда это ещё и способ заявить о праве на территорию, особенно если в доме живут другие питомцы.

Трение о стены, мебель и людей

Если собака трётся о предметы, причина обычно в запахах. Она может пытаться "забрать" понравившийся аромат или, наоборот, избавиться от навязанного — чаще всего после купания. Когда же собака трётся о хозяина, это чаще всего проявление привязанности или способ привлечь внимание.

Волочение задней части тела по полу

Такое поведение нельзя игнорировать: оно часто связано с проблемами со здоровьем. Это может быть запор, диарея, глисты или воспаление анальных желез. В любом случае стоит показать питомца ветеринару.

"Кормление" одеяла

Щенки могут сосать одеяла в первые недели жизни — это напоминает им материнскую грудь. Но если взрослая собака продолжает такое поведение, это сигнал тревожности или стресса. Обычно причина — недостаток активности и умственной нагрузки.

Склонённая голова при разговоре

Знакомый жест, когда собака наклоняет голову, слушая хозяина, связан с её когнитивными способностями. Так питомец пытается распознать слово или звук, который ему знаком. Это не только мило, но и показатель того, что собака использует память и внимание, чтобы лучше понимать человека.