Грейхаунд
Грейхаунд
© commons.wikimedia.org by Sarail hound (dog) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:16

Почему ваш пёс навязчиво нюхает других собак — за этим стоит больше, чем вы думаете

Почему собаки нюхают зад друг друга — разъяснили ветеринары

На первый взгляд, привычка собак при встрече обнюхивать друг друга может показаться странной. Но на деле это важный ритуал, без которого сложно представить их общение.

Секреты собачьего обоняния

Нос собаки — настоящий инструмент для сбора информации. У человека около 5 миллионов обонятельных клеток, а у собаки — примерно 100 миллионов. Более того, значительная часть мозга животного "заточена" именно под работу с запахами.

Есть у них и особый орган — орган Якобсона, расположенный в нёбе. Он улавливает феромоны и другие химические сигналы, которые помогают собаке распознавать потенциального партнёра или находить своих щенков.

Язык запахов и телодвижений

При встрече собаки не только внимательно следят за жестами друг друга, но и обмениваются целым набором "химических сообщений". По запаху они могут определить пол, настроение, состояние здоровья и даже вспомнить, встречались ли раньше.

Почему именно задняя часть?

В районе ануса у собак находятся пахучие железы, выделяющие уникальный секрет. Его аромат для другой собаки — как короткая биография: он рассказывает о личности, статусе и даже эмоциональном состоянии.

Сам ритуал тоже имеет значение. Уверенная собака может подойти первой, более робкая — отходит быстрее. Но в целом процесс обнюхивания помогает снизить напряжение и наладить контакт.

Когда стоит вмешаться хозяину

Владельцам важно позволить собакам познакомиться в их темпе. Но стоит насторожиться, если одна из них выглядит напряжённой: стоит "столбом", рычит или высоко держит хвост.

Также есть ситуации, когда запахи сигналят о проблемах со здоровьем:

  • собака слишком навязчиво обнюхивает других;
  • часто лижет или чешет заднюю часть тела, "катается на санках";
  • появляется резкий запах, заметен отёк или боль.

В таких случаях, скорее всего, речь идёт о воспалении или закупорке пахучих желез. Решает проблему ветеринар: процедура дренирования занимает всего пару минут.

