Любимец трет мордой об мебель и ковры — знак, который нельзя игнорировать

Любители собак не раз замечали странную привычку питомцев — тереться мордой о пол или другие поверхности. На первый взгляд это может показаться забавным или безобидным, но за таким поведением иногда скрываются важные сигналы о состоянии здоровья.

В каких случаях поведение безопасно

Если собака всего лишь раз провела носом по полу, чаще всего причин для беспокойства нет.

Причины могут быть простыми:

остатки еды после трапезы;

насекомое, случайно оказавшееся на морде;

желание избавиться от какого-то мелкого раздражителя.

По сути, пол в такие моменты становится для животного своеобразной "салфеткой".

Когда стоит насторожиться

Совсем другое дело, если трение повторяется регулярно, несколько раз в день. Тогда хозяевам стоит внимательно наблюдать за питомцем и обращать внимание на сопутствующие признаки.

Симптомы, указывающие на проблему:

покраснение кожи,

отёчность,

появление ран или бугорков,

выпадение шерсти в отдельных местах.

Подобные проявления могут говорить о дерматите, аллергии, чесотке или укусе паразитов. В таких ситуациях единственно верное решение — визит к ветеринару, который определит точную причину и назначит лечение.

Задняя часть тела: особый сигнал

Не стоит путать поведение, когда собака трётся мордой, с ситуацией, когда она "ездит" задом по полу. Последний вариант почти всегда сигнализирует о проблемах:

глистные инвазии,

воспаление анальных желез,

более серьёзные заболевания прямой кишки.

В этих случаях животному нужна помощь специалиста.

Зачем собаки трутся о предметы и людей

Иногда питомцы трутся телом о мебель, стены или даже о своих хозяев. Это поведение имеет иное объяснение:

собака пытается уловить запах или избавиться от неприятного аромата шампуня после купания;

питомец ищет внимания и ласки, демонстрируя своё дружелюбие.

В последнем случае всё просто — собака хочет игры или общения.

Главное для хозяина

Поведение собаки всегда несёт в себе подсказку. Однократное трение мордой чаще всего безобидно, но если привычка повторяется и сопровождается другими симптомами, лучше перестраховаться и показать питомца врачу.

Забота и внимание хозяина позволяют не только вовремя заметить проблему, но и сохранить здоровье и комфорт четвероногого друга.