Любимец трет мордой об мебель и ковры — знак, который нельзя игнорировать
Любители собак не раз замечали странную привычку питомцев — тереться мордой о пол или другие поверхности. На первый взгляд это может показаться забавным или безобидным, но за таким поведением иногда скрываются важные сигналы о состоянии здоровья.
В каких случаях поведение безопасно
Если собака всего лишь раз провела носом по полу, чаще всего причин для беспокойства нет.
Причины могут быть простыми:
- остатки еды после трапезы;
- насекомое, случайно оказавшееся на морде;
- желание избавиться от какого-то мелкого раздражителя.
По сути, пол в такие моменты становится для животного своеобразной "салфеткой".
Когда стоит насторожиться
Совсем другое дело, если трение повторяется регулярно, несколько раз в день. Тогда хозяевам стоит внимательно наблюдать за питомцем и обращать внимание на сопутствующие признаки.
Симптомы, указывающие на проблему:
- покраснение кожи,
- отёчность,
- появление ран или бугорков,
- выпадение шерсти в отдельных местах.
Подобные проявления могут говорить о дерматите, аллергии, чесотке или укусе паразитов. В таких ситуациях единственно верное решение — визит к ветеринару, который определит точную причину и назначит лечение.
Задняя часть тела: особый сигнал
Не стоит путать поведение, когда собака трётся мордой, с ситуацией, когда она "ездит" задом по полу. Последний вариант почти всегда сигнализирует о проблемах:
- глистные инвазии,
- воспаление анальных желез,
- более серьёзные заболевания прямой кишки.
В этих случаях животному нужна помощь специалиста.
Зачем собаки трутся о предметы и людей
Иногда питомцы трутся телом о мебель, стены или даже о своих хозяев. Это поведение имеет иное объяснение:
- собака пытается уловить запах или избавиться от неприятного аромата шампуня после купания;
- питомец ищет внимания и ласки, демонстрируя своё дружелюбие.
В последнем случае всё просто — собака хочет игры или общения.
Главное для хозяина
Поведение собаки всегда несёт в себе подсказку. Однократное трение мордой чаще всего безобидно, но если привычка повторяется и сопровождается другими симптомами, лучше перестраховаться и показать питомца врачу.
Забота и внимание хозяина позволяют не только вовремя заметить проблему, но и сохранить здоровье и комфорт четвероногого друга.
