женщина с собакой
женщина с собакой
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 20:13

Хотите счастливую собаку рядом? Перестаньте делать эти повседневные ошибки

Ветеринар Пендерграсс: громкий голос и объятия без разрешения раздражают собак

Мы любим своих питомцев, заботимся о них и уверены, что всё делаем правильно. Но даже самые внимательные хозяева совершают ошибки, которые вызывают у собак тревогу и раздражение. Порой это не очевидно: ведь собаки терпеливы и редко показывают недовольство прямо. Однако специалисты уверяют — некоторые наши повседневные привычки способны испортить настроение даже самому дружелюбному псу.

"Мы часто выражаем любовь по-человечески, не учитывая, что собаки воспринимают мир иначе. И то, что нам кажется проявлением нежности, для них может быть стрессом", — поясняет ветеринар Джоанна Пендерграсс (Атланта, США).

Вот шесть типичных вещей, которые мы делаем, сами того не замечая, и которые действительно беспокоят собак.

1. Пристальный взгляд

Собаки внимательно смотрят на нас, чтобы понять настроение и реакцию. Но если человек долго и настойчиво смотрит им в глаза, это может восприниматься как угроза. Особенно если взгляд прямой и неподвижный.

Лучше — мягкий, спокойный взгляд, сопровождаемый расслабленной мимикой. Такой визуальный контакт, по данным журнала Science, стимулирует выработку окситоцина - гормона привязанности — и у человека, и у животного. Но не играйте с собакой в "гляделки": через несколько секунд лучше отвести взгляд и мягко обратиться к ней голосом.

2. Объятия без разрешения

Да, мы привыкли показывать любовь через объятия, но собаки — не люди. Они воспринимают крепкие объятия как ограничение свободы. Для них это сигнал тревоги, а не ласки.

Если собака сама прижимается к вам — лёгкое объятие уместно. Но если она отводит голову, напрягается или пытается вырваться — отпустите. Насильственные "сжимания" вызывают стресс и недоверие.

"Объятие — это проявление наших чувств, а не их", — напоминает ветеринар Карен Тодд-Дженкинс.

3. Громкий голос и крики

Повышенный тон, резкие команды, громкая музыка или шум телевизора — всё это раздражает собак. Их слух в несколько раз чувствительнее человеческого. Если вы часто повышаете голос, животное не только пугается, но и теряет доверие: оно не понимает, за что его "ругают".

Попробуйте говорить спокойно, но уверенно. Даже при игре избегайте криков — питомцу достаточно обычной речи, чтобы понять интонацию.

4. Изменчивые правила

Сегодня можно лежать на диване, а завтра нельзя. Сегодня лакомство со стола — разрешено, а завтра — табу. Такие противоречия сбивают с толку. Собаки ориентируются на последовательность: им нужно понимать, что можно, а что нельзя всегда.

Если вы меняете правила, питомец теряет уверенность, становится нервным или, наоборот, упрямым. Поэтому все члены семьи должны придерживаться одинаковых правил поведения. Только так собака будет чувствовать себя спокойно и защищённо.

5. Прерывание сна

Собаки, как и люди, раздражаются, если их внезапно будят. Щенки могут спать до 20 часов в сутки, взрослые — около 12 часов. Сон нужен им для восстановления, укрепления иммунитета и обработки информации, полученной за день.

Резкое пробуждение может вызвать страх или агрессию. Если нужно разбудить питомца, делайте это мягко - позовите по имени, тихо погладьте.

6. Спешка на прогулке

Для нас прогулка — рутина, а для собаки — самое важное событие дня. Она воспринимает её как "социальную сеть": знакомится с другими животными, исследует территорию, читает запахи. Когда хозяин торопит, пёс лишается этой радости и начинает нервничать.

Дайте собаке время понюхать, исследовать и почувствовать мир. Пусть идёт в своём ритме, особенно если это единственная прогулка за день.

"Для собаки прогулка — не просто физическая активность, а способ познать жизнь. Позвольте ей наслаждаться этим временем", — советует ветеринар Карен Тодд-Дженкинс.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: смотреть в глаза слишком долго.
    Последствие: тревога, отведение взгляда, дрожь.
    Альтернатива: короткий взгляд с мягким выражением лица.

  • Ошибка: обнимать, когда не хочет.
    Последствие: стресс, желание уйти.
    Альтернатива: дождитесь, пока собака сама подойдёт.

  • Ошибка: громко ругать.
    Последствие: страх и непонимание.
    Альтернатива: спокойный голос и жесты.

  • Ошибка: нарушать режим сна и прогулок.
    Последствие: раздражительность и тревожность.
    Альтернатива: стабильный распорядок и мягкое пробуждение.

А что если собака уже реагирует раздражённо?

Если питомец избегает контакта, рычит или вздрагивает при прикосновении, это сигнал: вы переступили границы. Дайте ей отдых, не наказывайте, не повышайте голос. Через несколько часов попробуйте снова установить контакт — ласково, спокойно, без давления.

Плюсы внимательного отношения

  • собака становится спокойнее и увереннее;

  • укрепляется эмоциональная связь;

  • снижается риск агрессивного поведения;

  • питомец быстрее обучается командам.

FAQ

Можно ли смотреть собаке в глаза, когда хвалю её?
Да, коротко и с доброжелательной мимикой — это усиливает доверие.

Почему собака рычит, когда я её обнимаю?
Она чувствует себя зажатой. Отойдите, дайте ей пространство.

Как понять, что собака устала от прогулки?
Она перестаёт нюхать, замедляется, оглядывается — значит, пора домой.

Стоит ли будить собаку утром на кормление?
Нет, пусть просыпается естественно. Еда может подождать 10-15 минут.

Мифы и правда

  • Миф: собаки любят объятия.
    Правда: большинство чувствует дискомфорт, если их обнимают без инициативы с их стороны.

  • Миф: громкий голос помогает в дрессировке.
    Правда: спокойный тон эффективнее — собака слышит вас прекрасно.

  • Миф: короткая прогулка — это нормально.
    Правда: собаке нужно не только движение, но и исследование запахов.

Три интересных факта

  • Собаки различают настроение хозяина по интонации даже без зрительного контакта.

  • Во сне они "переживают" события дня — отсюда движение лап и поскуливание.

  • Короткие прогулки снижают уровень стресса, а длительные — делают их счастливыми.

