От любви до хаоса — один шаг: поведение собаки, которое рушит доверие
Взаимопонимание с собакой строится на трёх китах: последовательность, уважение, безопасность. Но даже в любящей семье иногда что-то идёт не так. Ниже — 10 самых частых сигналов, что ваш авторитет просел, и пошаговые решения, которые возвращают доверие и порядок без крика и наказаний.
Игнорирует команды
Как выглядит: "Сидеть", "Ко мне", "Лежать" звучат впустую — дома и на улице.
Что делать:
-
возвращаемся к простым упражнениям в тихой обстановке;
-
работаем по схеме команда → помощь → поощрение;
-
награду делаем ценнее окружения (вкусняшка + игрушка + похвала).
Тянет поводок и "ведёт" вас
Как выглядит: прогулка — перетягивание каната.
Что делать:
-
шлейка "анти-тягач" или обычный ошейник + короткий поводок;
-
метод "дерево": натянул — остановка, ослабил — идём;
-
меняем темп, повороты, внимание на себе — вы задаёте маршрут.
Отбирает ресурсы (еда, игрушки, место)
Как выглядит: рычит у миски, "стережёт" диван.
Что делать:
-
игровые обмены: "дай" → суперлакомство → "возврат";
-
кормление только после спокойной посадки;
-
чёткие правила доступа на мебель (или запрет, или команда "на место").
Избегает контакта и вашего внимания
Как выглядит: уходит, отворачивается, не подходит по зову.
Что делать:
-
больше "качественного" времени: короткие игры 3-5 минут, мозговые задачки;
-
не тискаем — учим "подходить за лаской" по вашей метке;
-
подкрепляем каждый добровольный контакт.
Разрушает вещи в отсутствие хозяина
Как выглядит: погрызенная мебель, царапаные двери.
Что делать:
-
физнагрузка до одиночества + "занимающие" конги/лижу-маты;
-
безопасная зона/манеж;
-
тренируем спокойный уход/возвращение без "драматических" прощаний.
Слишком много лает
Как выглядит: лай "на всё" — звуки, людей, скуку.
Что делать:
-
учим команде "тихо" через метку тишины (1-2 сек молчания → поощрение);
-
убираем триггеры (шторы, белый шум);
-
добавляем работу носом и обогащение среды.
Ревнует и "вклинивается"
Как выглядит: залезает между вами и членами семьи/гостями.
Что делать:
-
команда-альтернатива "на место" с оплатой спокойствия;
-
заранее даём "работу" (жевательная игрушка) на приход гостей;
-
внимание — по вашим правилам, а не по требованию.
Нарушает границы
Как выглядит: лезет в тарелку, на стол, в кровать, когда вы против.
Что делать:
-
настраиваем физические границы (воротца, закрытые двери, коврик-зона);
-
рандомно "оплачиваем" выбор остаться в своей зоне;
-
запрещаем последовательно: одно правило — всегда.
Отказывается от еды "назло"
Как выглядит: выборочное "не ем", особенно после конфликтов/стресса.
Что делать:
-
исключаем ветеринарные причины;
-
кормим по режиму 10-15 минут → убрали миску без уговоров;
-
часть пайка — на тренинг, чтобы еда = работа с вами.
Саботирует распорядок
Как выглядит: не ложится спать, не идёт гулять "по расписанию".
Что делать:
-
делаем рутину предсказуемой: метки/ритуалы начала и конца;
-
переводим "нехочу" в выбор: "на место" или "рядом со мной на коврик" — оба варианта хорошие, но выбраны вами;
-
укрепляем сон: вечерние обонятельные игры, тёмная тихая зона отдыха.
