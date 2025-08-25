Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ошибки в воспитании собак
Ошибки в воспитании собак
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 8:22

От любви до хаоса — один шаг: поведение собаки, которое рушит доверие

Ветеринары перечислили частые сигналы утраты доверия собаки к владельцу

Взаимопонимание с собакой строится на трёх китах: последовательность, уважение, безопасность. Но даже в любящей семье иногда что-то идёт не так. Ниже — 10 самых частых сигналов, что ваш авторитет просел, и пошаговые решения, которые возвращают доверие и порядок без крика и наказаний.

Игнорирует команды

Как выглядит: "Сидеть", "Ко мне", "Лежать" звучат впустую — дома и на улице.
Что делать:

  • возвращаемся к простым упражнениям в тихой обстановке;

  • работаем по схеме команда → помощь → поощрение;

  • награду делаем ценнее окружения (вкусняшка + игрушка + похвала).

Тянет поводок и "ведёт" вас

Как выглядит: прогулка — перетягивание каната.
Что делать:

  • шлейка "анти-тягач" или обычный ошейник + короткий поводок;

  • метод "дерево": натянул — остановка, ослабил — идём;

  • меняем темп, повороты, внимание на себе — вы задаёте маршрут.

Отбирает ресурсы (еда, игрушки, место)

Как выглядит: рычит у миски, "стережёт" диван.
Что делать:

  • игровые обмены: "дай" → суперлакомство → "возврат";

  • кормление только после спокойной посадки;

  • чёткие правила доступа на мебель (или запрет, или команда "на место").

Избегает контакта и вашего внимания

Как выглядит: уходит, отворачивается, не подходит по зову.
Что делать:

  • больше "качественного" времени: короткие игры 3-5 минут, мозговые задачки;

  • не тискаем — учим "подходить за лаской" по вашей метке;

  • подкрепляем каждый добровольный контакт.

Разрушает вещи в отсутствие хозяина

Как выглядит: погрызенная мебель, царапаные двери.
Что делать:

  • физнагрузка до одиночества + "занимающие" конги/лижу-маты;

  • безопасная зона/манеж;

  • тренируем спокойный уход/возвращение без "драматических" прощаний.

Слишком много лает

Как выглядит: лай "на всё" — звуки, людей, скуку.
Что делать:

  • учим команде "тихо" через метку тишины (1-2 сек молчания → поощрение);

  • убираем триггеры (шторы, белый шум);

  • добавляем работу носом и обогащение среды.

Ревнует и "вклинивается"

Как выглядит: залезает между вами и членами семьи/гостями.
Что делать:

  • команда-альтернатива "на место" с оплатой спокойствия;

  • заранее даём "работу" (жевательная игрушка) на приход гостей;

  • внимание — по вашим правилам, а не по требованию.

Нарушает границы

Как выглядит: лезет в тарелку, на стол, в кровать, когда вы против.
Что делать:

  • настраиваем физические границы (воротца, закрытые двери, коврик-зона);

  • рандомно "оплачиваем" выбор остаться в своей зоне;

  • запрещаем последовательно: одно правило — всегда.

Отказывается от еды "назло"

Как выглядит: выборочное "не ем", особенно после конфликтов/стресса.
Что делать:

  • исключаем ветеринарные причины;

  • кормим по режиму 10-15 минут → убрали миску без уговоров;

  • часть пайка — на тренинг, чтобы еда = работа с вами.

Саботирует распорядок

Как выглядит: не ложится спать, не идёт гулять "по расписанию".
Что делать:

  • делаем рутину предсказуемой: метки/ритуалы начала и конца;

  • переводим "нехочу" в выбор: "на место" или "рядом со мной на коврик" — оба варианта хорошие, но выбраны вами;

  • укрепляем сон: вечерние обонятельные игры, тёмная тихая зона отдыха.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

На аукционе в Уберландии курицу Индио Гиганте ростом 1,12 м купили за 14 тысяч реалов сегодня в 0:26

Птица гигантских размеров стала сенсацией аукциона в Бразилии

Редкая курица породы Индио Гиганте была продана на первом аукционе в Бразилии за 14 тысяч реалов. Чем уникальны эти птицы и почему они так ценятся?

Читать полностью » Дешёвые корма на основе кукурузы и сои вредны для животных вчера в 23:25

Эксперт рассказал, какие добавки в кормах могут навредить питомцам

Некоторые корма для животных содержат добавки, которые могут вызвать аллергию, проблемы с ЖКТ и даже повысить риск онкологии. Эксперт рассказал, чего стоит избегать.

Читать полностью » В Ельце глава города усыновил спасённого котёнка и попросил жителей помочь с именем вчера в 22:22

Мэр Ельца приютил спасённого котёнка с проблемами лап

Котёнок, застрявший в окне шестого этажа в Ельце, обрёл новый дом. Его судьбой тронулся мэр города, который решил забрать малыша к себе.

Читать полностью » Кролики требуют не меньше внимания, чем кошки и собаки вчера в 21:09

Кролик — не игрушка: вот что должен знать каждый будущий хозяин

Кролик — милый, но требовательный питомец. Узнайте, как правильно заботиться о его питании, здоровье и эмоциях, чтобы он жил счастливо.

Читать полностью » Игры для ума помогают собакам снизить стресс и укрепить привязанность к хозяину вчера в 20:03

Хотите, чтобы собака жила дольше? Дайте ей задачи для ума

Не только прогулки важны для собаки: умственные игры делают её счастливее, умнее и спокойнее. Узнайте 3 лучших способа тренировать собачий ум.

Читать полностью » Ветеринары объяснили, почему собаки лезут в мусор и чем это опасно вчера в 19:17

Запахи, которые манят: почему мусор так притягателен для собак

Почему собака тянется к мусору и как её от этого отучить? История, инстинкты и практические советы помогут понять и решить проблему.

Читать полностью » Кошки любят рыбу: учёные объяснили исторические и биологические причины вчера в 18:47

Кошки так любят рыбу: тайна, которая началась 3 тысячи лет назад

Почему кошки любят рыбу, но боятся воды? Ответ кроется в истории одомашнивания, биологии и тысячелетних привычках питомцев.

Читать полностью » Ветеринары объяснили, почему кошки умываются после того, как их гладят вчера в 17:12

Ласкаете кошку — а она смывает ваш запах: охотничий инстинкт в действии

Почему кошка умывается сразу после ваших ласк? Это не каприз, а язык кошачьих инстинктов, который важно понимать каждому владельцу.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Mercedes-Benz откажется от производства четырёхцилиндровых моторов и перейдёт на двигатели BMW
Красота и здоровье

Сердечно-сосудистые хирурги Тюмени выполнили сложную операцию на сердце 60-летнему Владимиру
Спорт и фитнес

Джейк Харкофф объяснил, в каких случаях гантели нельзя использовать вместо гирь
Еда

Рецепт икры из патиссонов на зиму
Еда

Как приготовить сливовое варенье с какао на зиму
Красота и здоровье

Алкоголь рушит жизни в Санкт-Петербурге: истории, статистика, решения
Культура и шоу-бизнес

Анфиса Чехова сообщила о романтическом путешествии с Александром Златопольским в Париж
Культура и шоу-бизнес

Нюша рассказала, почему перестала взвешиваться и контролировать вес
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru