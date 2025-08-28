Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Собака в жару
Собака в жару
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 6:09

Отказ идти домой — тайный язык собак: что питомец пытается сказать

Эксперты: недостаток активности и впечатлений мешает собаке идти домой

Каждый хозяин хотя бы раз сталкивался с этим: пора домой, а собака упрямо ложится у подъезда, тянет поводок в другую сторону или делает вид, что не слышит. Знакомая картина? Не стоит злиться — у такого поведения есть объяснение.

На самом деле питомец вовсе не упрямится назло. Чаще всего это сигнал, что ему чего-то не хватает — движения, впечатлений или внимания.

Причина №1. Недостаток физической активности

Собаки — очень подвижные животные. Представьте, что вы сидите весь день в четырёх стенах, а потом вас выпускают на улицу всего на 15 минут. Конечно, домой возвращаться не захочется.

Что делать:

  • гулять не менее часа в день (а лучше — полтора-два);

  • устраивать несколько прогулок в разное время;

  • добавлять активные игры — апорт, бег, преодоление препятствий.

Причина №2. Жажда новых впечатлений

Для собак прогулка — это не просто "туалет", а настоящий "собачий интернет". Каждый куст или дерево хранит запахи, которые рассказывают о других животных и событиях.

Что делать:

  • менять маршруты, ходить в новые места;

  • разрешать исследовать окружение (в пределах безопасности);

  • давать общаться с дружелюбными собаками;

  • устраивать игры на поиск предметов.

Причина №3. Скука и одиночество дома

Если питомец целый день проводит один, дом для него ассоциируется со скукой и тишиной. А прогулка — наоборот, источник радости и общения. Логично, что домой он не спешит.

Что делать:

  • оставлять интерактивные игрушки или головоломки;

  • использовать игрушки-диспенсеры с едой;

  • включать радио или музыку для собак;

  • организовать компанию (соседи, друзья, родственники).

Как сделать так, чтобы собака охотнее возвращалась домой

  • увеличьте время и качество прогулок;

  • разнообразьте маршруты и игры;

  • давайте питомцу умственную нагрузку (команды, трюки, обучение);

  • занимайте собаку дома, чтобы прогулка не была единственным развлечением.

Собака не капризничает — ей просто не хватает движения, впечатлений или заботы. Если добавить активности и внимания, возвращение домой перестанет быть проблемой, а прогулки станут настоящим удовольствием для вас обоих.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кинологи рассказали, как научить детей безопасному общению с собаками вчера в 21:12

Хотите безопасную дружбу между собакой и ребенком? Начните с уважения, а не с объятий

Как научить ребёнка правильно общаться с собакой? Подробные правила, игры и ошибки, которых стоит избегать, чтобы дружба была безопасной.

Читать полностью » Учёные из Университета Линкольна доказали, что крик вызывает стресс у собак вчера в 20:13

Крик превращает друга в чужого: чем рискует хозяин, ругая собаку

Что чувствует собака, когда вы кричите на неё? Разбираем эмоции питомца и объясняем, как правильно исправлять поведение без крика и наказаний.

Читать полностью » Кинологи перечислили ошибки хозяев при обучении собак команде вчера в 19:06

Лакомство, игрушка или мяч: три правила, которые помогут закрепить команду "ко мне" навсегда

Команда "ко мне" может спасти жизнь вашей собаке. Узнайте, как правильно обучать питомца, какие ошибки избегать и чем мотивировать его слушаться.

Читать полностью » Свежие огурцы безопасны для собак, а маринованные могут навредить вчера в 18:12

Лакомство без калорий и сахара: огурцы подходят даже собакам на диете

Можно ли давать собаке огурцы? Разбираем, чем полезен этот овощ, какие риски существуют и как безопасно предложить его питомцу.

Читать полностью » Учёные описали роль муравьёв в экосистемах и их влияние на почву и растения вчера в 17:09

Суперорганизм рядом с нами: тайная жизнь муравьёв, которую мы недооцениваем

Муравьи — мастера сотрудничества: строгая иерархия, коллективный разум и роль в экосистеме делают их настоящим чудом природы.

Читать полностью » Кинолог назвал основные ошибки владельцев, провоцирующие агрессию собаки у миски вчера в 16:59

Пищевая агрессия: как ваша собака может стать врагом за миской

Что делать, если у вашей собаки проявляется пищевая агрессия? Узнайте, как восстановить доверие и избежать конфликтов во время кормления.

Читать полностью » Ветеринары: зуд морды у питомцев может быть симптомом стоматологических заболеваний вчера в 16:50

Что скрывается за безобидной привычкой питомца тереть лапой морду

Ваш питомец яростно чешет морду? Это может быть признаком аллергии, паразитов или проблем с зубами. Узнайте, когда пора бежать к ветеринару и как помочь любимцу.

Читать полностью » Кошки могут погибнуть от шоколада: рекомендации ветеринаров по предотвращению отравлений вчера в 15:56

Запретный плод: простые правила, которые уберегут кошку от диабета и панкреатита

Почему ваша кошка так тянется к шоколаду? Узнайте, какие опасности скрываются за этим лакомством и как защитить своего пушистого друга!

Читать полностью »

Новости
Дом

Защита дыхания при ремонте: необходимость, а не формальность
Еда

Как приготовить маринованный запечённый картофель: пошаговая инструкция
Авто и мото

Российский рынок подержанных авто в июле 2025 года вырос на 21% — данные "Автостата"
Питомцы

Ветеринары предупредили: собака может отравиться, подбирая еду на улице
Садоводство

3 правила обрезки листьев кабачков для защиты от грибка и ускорения созревания
Садоводство

Садоводство — это не просто хобби: 5 причин, почему вам стоит начать копаться в земле
Еда

Как правильно выбрать пекинскую капусту для салата: рекомендации
Культура и шоу-бизнес

Трэвис Келси выбрал простой вариант помолвки с Тейлор Свифт вместо запланированного торжества
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru