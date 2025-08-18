Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
спящая собака
спящая собака
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 14:38

Лежанка для собаки: дешевле лечения у ветеринара

Ветеринары объяснили, почему собакам необходима лежанка для здоровья суставов

Задумывались ли вы, насколько важна лежанка для вашего питомца? Это не просто предмет интерьера, а настоящая зона комфорта, где собака может расслабиться и восстановить силы. К сожалению, многие владельцы забывают о значении этого аксессуара, что может негативно сказаться на здоровье их четвероногих друзей.

Лежанка — это необходимость

Лежанка или домик для собаки занимает определённое пространство и может стоить немало, что вызывает желание сэкономить. Однако между наличием лежанки и здоровьем собаки существует прямая связь. Без собственного места, собака может спать на холодном полу или коврике, что особенно опасно для крупных пород.

Проблемы, связанные с отсутствием лежанки

  • Мозоли и суставы: Щенки часто страдают от мозолей на локтях, а взрослые собаки могут столкнуться с серьёзными проблемами с суставами.
  • Заболевания: Без лежанки у собаки может развиться дерматит, конъюнктивит, отит или цистит.
  • Стресс и дрессировка: Отсутствие собственного уголка может привести к стрессу и затруднить процесс дрессировки.

Важно помнить, что собака нуждается в своём пространстве, где она чувствует себя защищённой и уверенной. Лежанка помогает создать такую атмосферу, способствуя спокойному отдыху и хорошему самочувствию.

Не забывайте о важности выбора подходящей лежанки для вашего питомца, чтобы обеспечить ему комфорт и здоровье.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как выбор собаки отражает личные качества хозяев: выводы учёных сегодня в 13:32

Совместимость по-собачьи: формула идеальных отношений с питомцем

Почему люди выбирают собак, похожих на себя? Исследования показывают, что питомцы и их хозяева могут быть схожи не только внешне, но и по характеру.

Читать полностью » Ветеринары назвали основные причины потери веса у кошек сегодня в 13:21

Невидимая опасность: почему кошка худеет даже при правильном питании

Как помочь вашей кошке набрать вес после стресса или болезни? Узнайте эффективные советы по питанию и уходу, чтобы обеспечить здоровье вашей питомцы.

Читать полностью » Ветеринары назвали признаки потери слуха у домашних кошек сегодня в 12:27

Почему ваша кошка не отзывается? Возможно, дело не в характере

Как понять, что кошка вас не слышит? Рассказываем о признаках глухоты у питомцев и особенностях ухода за ними. Проверьте, не пропускаете ли вы тревожные сигналы?

Читать полностью » Ветеринары предупреждают: складки кожи шарпея требуют особого ухода сегодня в 12:19

Шарпеи: собаки, которые умеют удивлять — что скрыто за их морщинистой внешностью

За милыми складочками шарпеев скрывается древняя история и сложный характер. Узнайте, почему эти собаки — не просто плюшевые игрушки, а настоящие философы с синим языком.

Читать полностью » Список ядовитых животных России: млекопитающие, змеи, пауки, рыбы вчера в 11:21

На вид безобидные — на деле смертельно опасные: каких животных в России лучше не трогать руками

Узнайте о самых опасных животных России, встреча с которыми может быть смертельной! Как избежать укусов ядовитых змей, скорпионов и других угроз?

Читать полностью » Саблезубая мурена и тигровая рыба обладают клыками до 2,5 см и нападают молниеносно сегодня в 10:46

Хищники с тысячами зубов и рыбы, которые кусают хуже крокодила: рейтинг подводных убийц

Узнайте о самых зубастых хищниках подводного мира! От акул с сотнями зубов до пираний с острыми, как бритва. Кто самый опасный и почему стоит держаться от них подальше?

Читать полностью » Эколог Лисицын назвал правила поведения при встрече с медведем в дикой природе сегодня в 9:38

Ошибка в лесу — и зверь идёт на человека: правда о встречах с медведями

Эксперт рассказал, как избежать опасной встречи с медведем. Главные правила поведения, чтобы сохранить жизнь в дикой природе и не спровоцировать хищника.

Читать полностью » Кинологи рекомендуют использовать короткий поводок при прогулках возле проезжей части сегодня в 8:33

Собака рванула к дороге: вот что спасет вашего питомца в критической ситуации

Как научить собаку командам "Стоять!" и "Рядом!", чтобы обезопасить ее на дороге? Пошаговая инструкция и советы кинологов в нашей статье.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Кинологи назвали последствия отсутствия прогулок для декоративных пород собак
Авто и мото

Моторист автосервиса объяснил, как безопасно мыть двигатель автомобиля
Еда

Быстрая закуска из свежих огурцов с укропом и чесноком готовится за 15 минут
Спорт и фитнес

Медведев проиграл 85-й ракетке мира Уолтону во втором круге турнира в Цинциннати
Красота и здоровье

Психолог Барретт назвала факторы риска разговоров во сне — стресс, недосып и алкоголь
Культура и шоу-бизнес

Bloomberg: американская киноакадемия рассматривает YouTube среди претендентов на показ "Оскара"
Красота и здоровье

Эндокринолог Матвеева рассказала, как стресс приводит к набору веса
Туризм

Туристический сезон на Камчатке 2025: маршруты, логистика и правила посещения заповедников
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru