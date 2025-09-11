Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Радостная акита и ее кровать
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 18:08

Кровать питомца — тихая бомба в доме: вот что скрывается в ткани

Ветеринары рекомендуют стирать собачью кровать каждые одну–две недели

Кровать собаки — это не только место для сна, но и источник грязи, бактерий и аллергенов. Шерсть, слюна, уличная пыль и даже остатки пищи делают её потенциальным очагом инфекций как для питомца, так и для хозяина. Именно поэтому регулярная стирка и правильный уход за собачьей постелью так важны.

Как часто нужно мыть кровать собаки

Частота стирки зависит от образа жизни питомца: насколько часто он гуляет, по каким местам ходит, страдает ли недержанием или имеет склонность пачкаться. В среднем рекомендуется стирать собачью кровать каждые 1-2 недели. При появлении пятен или сильного запаха стирку лучше провести сразу. Между основными стирками можно использовать пылесос и липкий ролик для удаления шерсти.

Подготовка к стирке

Перед тем как положить кровать в стиральную машину, её необходимо хорошо встряхнуть и пропылесосить, чтобы убрать шерсть, крошки и грязь. Все съёмные детали — подушки или чехлы — нужно постирать отдельно. Пятна лучше обработать мыльным раствором или мягкой щёткой.

Стирка в машинке

Если постель собаки подходит для машинной стирки, используйте безопасные моющие средства без агрессивной химии. Оптимально выбирать специальные шампуни или порошки для животных. Высокая температура помогает уничтожить пылевых клещей и бактерии, но ориентироваться стоит на рекомендации на этикетке.

Альтернативная чистка

Иногда кровать можно освежить и без стирки в машинке. Несколько способов:

  • Шерсть: убирается липким роликом или пылесосом.

  • Моча: смесь соды, уксуса и воды в виде спрея. Распылить, оставить на 10 минут и высушить.

  • Кровь: свежие пятна промыть холодной водой, застарелые — обработать смесью соды и уксуса.

  • Кал: сразу удалить, промыть уксусным раствором, затем посыпать содой и оставить на ночь.

Как продлить чистоту

Чтобы упростить уход, можно использовать защитные чехлы на кровать. Они легко снимаются, стираются и защищают основную ткань от загрязнений. Это продлит срок службы лежака и сократит время на уборку.

