Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:26

Лай питомца в разных ситуациях — не просто звук: вот что скрывается за ним

Ветеринар Серети: лай указывает на страх, радость или защиту собаки

Собаки умеют выражать эмоции и предупреждать об опасности — и делают это с помощью лая. Для них это не просто звук, а полноценный способ общения с человеком и окружающим миром.

Каждый питомец лает по-своему: у одних лай звонкий и короткий, у других — глубокий и протяжный. Именно в этом разнообразии и скрывается язык, который стоит научиться понимать.

Что слышит, видит и чувствует собака

Ветеринар доктор Николетта Серети подчёркивает: "Как мы знаем, мои дорогие владельцы домашних животных, лай — один из основных способов общения собак. Иногда они лают совершенно необъяснимо для нас, поскольку мы не видим для этого никаких причин. И всё же собаки всегда лают, когда на то есть причина", — ветеринар Николетта Серети.

Животное может уловить то, что человеку недоступно:

  • Обоняние — в сто тысяч раз сильнее человеческого. Собака способна почувствовать приближение человека или животного задолго до того, как мы их увидим. Иногда она может даже уловить запах болезни.
  • Слух — собака слышит высокочастотные звуки, недоступные нашему уху.
  • Зрение — особенно в темноте оно значительно превосходит человеческое.

В таких случаях лай становится предупреждением — питомец сообщает нам, что вокруг что-то происходит.

Разные типы лая

Возбуждение. Радостная собака издаёт высокий лай, подпрыгивает и активно виляет хвостом. Такое часто случается при встрече с хозяином. Важно приветствовать её коротко и переключать внимание на команду, чтобы снизить уровень возбуждения.

Игровой лай. Короткий и резкий, сопровождается подскоками и "нападениями". Начинать игру стоит только после того, как собака успокоится, иначе контроль над ситуацией окажется у неё.

Защитный лай. Глубокий, с рычанием. Тело напряжено, зубы оскалены. Здесь помогают команды и обучение контролю, а также избегание потенциальных конфликтов.

Страх. Лай долгий и нервный, животное сгорблено и демонстрирует стресс. Важно убрать источник раздражения и, если поведение повторяется, обратиться к кинологу.

Разочарование или стресс. Лай монотонный, низкий, часто с подвыванием. Собака может рыть или оставаться неподвижной. Выход — прогулка, игра или умственная нагрузка.

Привлечение внимания. Несколько повторяющихся серий лая со скулёжом. Лучший способ реакции — игнорировать, иначе собака закрепит такое поведение.

Как действовать при "необъяснимом" лае

  • Не повышать голос и не ругать собаку.
  • Спокойно показать, что услышали её: "Хорошо" или "Я видел".
  • Научить командам "Тишина", "Успокойся" и поощрять после выполнения.

Доктор Серети рекомендует тренировки длительностью не более 10 минут: иначе питомец быстро теряет внимание.

Лай у пожилых собак

После 7 лет питомцы начинают проявлять признаки старения. Если собака лает без причины, теряется в пространстве или плохо контролирует привычные функции, это может быть когнитивная дисфункция. Также возможны проблемы со слухом или зрением. В таком случае необходима консультация ветеринара, чтобы исключить болезни.

Если здоровье в порядке, животному поможет размеренный режим и терпеливое отношение хозяина.

