Евгений Акопян Опубликована вчера в 0:16

Хозяева путают радостный лай и стресс: вот что скрывается за звуками

Доктор Николетта Серети: по тону лая можно определить состояние собаки

Собака может рассказать о своём состоянии без слов. Лай — это не просто звук, а настоящий инструмент общения. По его тону, длительности и ситуации можно понять, что именно пытается донести питомец.

"Как мы знаем, мои дорогие владельцы домашних животных, лай — один из основных способов общения собак. Иногда они лают совершенно необъяснимо для нас, поскольку мы не видим для этого никаких причин. И всё же собаки всегда лают, когда на то есть причина", — заявила ветеринар доктор Николетта Серети.

Сверхчувства собак

Четвероногие друзья обладают уникальными сенсорными возможностями:

  • Обоняние в 100 000 раз острее человеческого. Собака может учуять других животных, незнакомых людей и даже болезни хозяина.
  • Слух улавливает высокочастотные звуки, которые остаются для нас недоступными.
  • Зрение, особенно в темноте, значительно превосходит человеческое.

По словам эксперта, лай нередко становится предупреждением: собака реагирует на то, чего мы попросту не замечаем.

Формы лая и их значение

  • Лай от радости. Высокие звуки, прыжки и виляющий хвост — признак волнения. Чаще всего так собака встречает хозяина или гостей. Чтобы питомец успокоился, приветствие должно быть кратким, а дальше — простая команда вроде "Лежать".
  • Игровой лай. Короткие и резкие звуки, хвост виляет, движения игривые. Важно не начинать игру, пока собака не замолчит: именно хозяин должен определять начало и конец.
  • Защитный лай. Глубокий, сопровождается рычанием. Животное напряжено, может оскалить зубы. В этом случае необходимы тренировки команд и контроль расстояния с другими собаками.
  • Лай страха. Протяжный, собака сгорблена и напряжена. Игнорировать нельзя — лучше убрать раздражитель и обратиться к кинологу.
  • Стрессовый лай. Монотонный, с подвыванием. Чаще всего связан с разочарованием или скукой. Лучшее лекарство — прогулка, игра или умственная нагрузка.\
  • Лай ради внимания. Собака лает сериями по 3-4 раза, делает паузу и повторяет. Важно игнорировать такие попытки: иначе животное закрепит привычку добиваться внимания криком

Как действовать при "необъяснимом" лае

  • Не ругать собаку, чтобы не усиливать стресс.
  • Спокойно подтверждать сигнал: "Хорошо", "Я видел".
  • Учить командам вроде "Тишина" и поощрять за правильную реакцию.

Серети подчёркивает, что занятия должны длиться не более 10 минут, иначе собака теряет концентрацию.

Особенности пожилых собак

После 7 лет у питомцев могут появляться возрастные изменения: проблемы со слухом, зрением, дезориентация. Иногда лай связан с когнитивной дисфункцией. В таких случаях необходима консультация ветеринара, чтобы исключить болезни.

