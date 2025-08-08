Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
женщина учит собаку
женщина учит собаку
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 20:09

Хотите, чтобы собака перестала лаять на людей? Начните с этих семи шагов

Что делать, если собака лает на прохожих — рекомендации специалистов

Лай — естественная часть общения собак, их способ выразить свои чувства, привлекая внимание или предупреждая о чем-то важном. Однако иногда этот звук становится раздражающим и даже проблемным, особенно когда собака лает чрезмерно. Не стоит паниковать и думать, что это невозможно исправить. С помощью терпения и подходящих методов, вы можете контролировать этот аспект поведения питомца и найти решения для конкретной ситуации.

Лай как естественное поведение

Лай — это один из способов коммуникации собаки, наряду с рычанием, воями и хныканьем. Через лай собака может выразить множество эмоций и передать разные сообщения своему хозяину или другим животным. Например, она может сказать: "Я тебя люблю", "Мне страшно", "Я что-то услышал" или "Где ты?". Лай может также быть сигналом тревоги или желания поиграть. Некоторые породы, такие как бигли, йоркширские терьеры, мини-шнауцеры и чихуахуа, склонны лаять чаще, в то время как другие, как грейхаунды или басенджи, гораздо тише.

Почему собаки лают на незнакомых

Иногда лай на незнакомцев является нормальной реакцией, особенно если это не происходит слишком часто. Это может быть вызвано возбуждением, страхом или защитными инстинктами собаки. Для собаки новый человек или животное может представлять потенциальную угрозу или просто вызывать любопытство. Лай на незнакомых людей чаще всего появляется из-за волнение, тревоги или стремления защитить свою территорию. Такой лай может стать чрезмерным, если собака не получает необходимую социализацию или не приучена к новым ситуациям.

Как уменьшить лай на незнакомых людей

  1. Понимание причин лаять. Для начала важно понять, почему собака лает. Постоянные крики или повышение голоса не помогут, наоборот, это может только усугубить ситуацию. Вместо этого попытайтесь понять, что вызывает реакцию у вашего питомца.
  2. Социализация и тренировка. Социализация с другими людьми и животными в разных ситуациях помогает собаке понять, что новые лица не всегда представляют угрозу. Тренировки должны быть краткими, но позитивными, чтобы собака могла ассоциировать людей с приятными событиями, а не с тревогой.
  3. Игнорирование лая. Если собака лает, чтобы привлечь внимание, не реагируйте на это. Игнорирование может помочь собакам понять, что лай не приведет к желаемому результату. Вместо этого предложите ей игрушку или задайте задачу, чтобы отвлечь внимание.
  4. Десенсибилизация. Чтобы уменьшить чувствительность к раздражителям, постепенно подводите собаку к тому, что вызывает у нее реакцию. Постепенно увеличивайте близость раздражителя (например, проходящего человека), поощряя собаку за спокойствие. Такой метод поможет снизить уровень стресса и уменьшить лай.
  5. Обогащение среды. Собака, которая получает достаточное количество физической активности и умственной стимуляции, будет менее склонна к ненужному лаем. Игры и тренировки помогут собаке расходовать энергию и стать более спокойной.
  6. Создание барьеров. Если ваша собака продолжает лаять на незнакомцев, можно создать физический барьер, например, установить забор или закрыть шторы, чтобы питомец не видел людей, проходящих мимо.
  7. Обращение к профессионалу. Если проблема сохраняется, и вы не можете справиться с лаем самостоятельно, не стесняйтесь обратиться за помощью к профессиональному тренеру. Специалисты могут предложить эффективные методы для управления поведением собаки.

Лай собаки — это естественная часть её общения, но когда он становится чрезмерным и раздражающим, важно вмешаться вовремя. Правильная социализация, обучение и терпение помогут контролировать этот аспект поведения. Главное — не забывать, что лай может быть сигналом от питомца, что что-то его беспокоит. Понимание причин лаять и использование эффективных методов коррекции поведения помогут сделать жизнь с вашим питомцем более спокойной и гармоничной.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как адаптировать кошку из приюта к новому дому: рекомендации зоопсихологов сегодня в 14:53

Тайный язык кошек: что скрывается за их страхом после приюта

Узнайте, как правильно адаптировать кошку из приюта к новой жизни. Советы зоопсихолога помогут сделать этот процесс комфортным и безболезненным.

Читать полностью » Кинологи назвали 5 ситуаций, в которых собаки теряются сегодня в 14:06

Обида в глазах: 5 моментов, когда собака не понимает хозяина

Ваш пёс смотрит на вас, будто вы с Луны? 5 ситуаций, которые собаки не могут понять. Узнайте, о чём думает ваш хвостик в повседневной жизни!

Читать полностью » Собака избегает контакта с хозяином: причины и рекомендации от ветеринаров сегодня в 13:41

Почему ваш пёс отворачивается? Причина не в характере, а в вас

Узнайте, как распознать истинные чувства вашей собаки. Пять признаков, которые могут говорить о том, что питомец не любит вас, и советы по исправлению ситуации.

Читать полностью » Симптомы избыточного веса у питомцев: как распознать проблему сегодня в 13:29

Невидимые границы: когда умиление толстячком превращается в опасность

Ваш питомец стал менее активным и тяжело дышит после прогулок? Возможно, у него лишний вес. Рассказываем, как проверить и что делать.

Читать полностью » Ученые выяснили, что собаки понимают более 250 слов сегодня в 12:18

Что скрывает мокрый нос: неожиданные способности собак

Собаки понимают до 250 слов, умеют диагностировать болезни и даже плачут от радости. Узнайте, какие ещё удивительные способности скрывают наши четвероногие друзья!

Читать полностью » Как помочь собаке преодолеть страх перед машиной — рекомендации кинологов сегодня в 12:06

Путешествия с питомцем: как сделать так, чтобы собака не боялась машины

Ваш пёс дрожит при виде машины? Рассказываем, как помочь питомцу перестать бояться поездок — от первого знакомства до дальних путешествий.

Читать полностью » Акулы в Чёрном море: какие виды водятся и стоит ли бояться нападения сегодня в 11:24

Море есть, но акул нет: почему хищники обходят Чёрное море стороной

В Чёрном море водятся акулы, но не опасные виды. Узнайте, почему крупные хищники избегают этих вод: низкая соленость, холод, сероводород.

Читать полностью » Причины страха у волнистых попугаев: как помочь питомцу сегодня в 10:36

Хлопаете дверью, а попугай в ужасе? Вот почему так происходит и как это исправить

Узнайте, почему волнистые попугаи так чувствительны к громким звукам и как помочь питомцу справиться со страхом. Советы по созданию безопасной и комфортной среды.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Российские путешественники получили на борту в КНДР бургер, приписываемый Ким Чен Ыну
Питомцы

Что нужно знать о далматинцах: опровержение популярных заблуждений
Красота и здоровье

Учёные доказали генетическую природу хронической утомляемости
Наука и технологии

Археологи обнаружили богатое захоронение девочки бронзового века в Чалоу
Еда

Чем заморозка кабачков лучше консервации — рекомендации для сохранения витаминов
Дом

Афинская классика с новым дыханием: как старое жильё в центре города превратилось в современный оазис
Красота и здоровье

Открытия о крапиве: почему это растение важно для мужского здоровья
Наука и технологии

Учёные обнаружили гигантский вирус PelV-1 с хвостом длиной 2,3 микрометра
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru