Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кошка и собака едят из разных мисок
Кошка и собака едят из разных мисок
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 9:21

Остатки со стола убивают собаку медленно: почему привычка опаснее, чем кажется

Врачи-ветеринары напомнили, что собакам нельзя давать остатки со стола из-за соли и специй

Здоровье собаки напрямую зависит от того, чем и как её кормят. Сбалансированный рацион помогает питомцу оставаться активным, укрепляет иммунитет и продлевает жизнь. Но организовать правильное питание не так просто, ведь у собак разного возраста и образа жизни потребности сильно отличаются.

Как выбрать подходящий корм

Главное правило — учитывать индивидуальные особенности питомца: его возраст, вес, уровень активности и состояние здоровья. То, что идеально подойдёт щенку, взрослой собаке уже не принесёт пользы, а пожилому питомцу может даже навредить.

Наиболее удобный и безопасный вариант — это промышленные корма премиум- и суперпремиум-класса. Они сбалансированы по белкам, жирам, углеводам, витаминам и минералам, поэтому полностью покрывают потребности организма. Важно помнить, что переводить собаку на новый корм нужно постепенно, в течение недели, чтобы избежать проблем с желудком.

Правильный рацион для щенка

В первые месяцы жизни щенки растут очень быстро, поэтому им требуется в несколько раз больше питательных веществ, чем взрослым собакам. Специальные сухие корма для щенков учитывают этот факт: в них повышено содержание белка, кальция и фосфора для крепких костей и зубов.

Щенка лучше кормить часто и небольшими порциями — 4-5 раз в день. Такой режим не перегружает желудок и помогает правильно развиваться.

Кормление взрослой собаки

Взрослой собаке обычно хватает двух кормлений в день. Однако при высокой физической нагрузке или у кормящих самок частоту кормлений можно увеличить до трёх-четырёх раз.

Не стоит давать питомцу остатки со стола: в человеческой пище слишком много соли и специй, которые вредят печени и почкам собаки. Если вы хотите разнообразить рацион, лучше использовать специальные лакомства или влажные корма, разработанные для собак.

Беременным питомицам важно соблюдать режим: кормить их чаще, но небольшими порциями, чтобы избежать перегрузки организма.

Особенности питания пожилых собак

С возрастом обмен веществ замедляется, и рацион нужно корректировать. В меню старых питомцев полезно увеличить количество клетчатки, чтобы предотвратить запоры, и одновременно повысить содержание белка для поддержания мышц.

Собакам старше 7-10 лет рекомендуют специальные корма для "сеньоров". Они легче усваиваются, содержат необходимые аминокислоты и дополнительно обогащены витаминами. Пожилых питомцев стоит кормить чаще — 3-4 раза в день маленькими порциями. Это снижает нагрузку на желудок и помогает поддерживать стабильное самочувствие.

Вода — источник здоровья

Помимо еды, собаке нужен постоянный доступ к свежей воде. Миску необходимо регулярно мыть и наполнять чистой водой. Особенно важно следить за питьевым режимом в жару или после активных прогулок. Недостаток жидкости может привести к серьёзным проблемам с почками и сердцем.

Зачем нужны витамины

Даже при качественном кормлении питомцу может потребоваться дополнительная витаминная поддержка. Особенно это касается щенков, беременных и кормящих сук, а также пожилых и ослабленных собак. Ветеринары рекомендуют добавлять витамины в рацион курсами — это помогает укрепить иммунитет и снизить риск болезней.

Роль ветеринарного контроля

Даже самая правильная система кормления не исключает необходимости регулярных осмотров у специалиста. Ветеринар оценивает общее состояние собаки, может скорректировать рацион и вовремя заметить скрытые проблемы. Оптимально показывать питомца врачу хотя бы раз в год, а при хронических заболеваниях — чаще.

Здоровье собаки напрямую зависит от того, чем и как её кормят. Сбалансированный рацион помогает питомцу оставаться активным, укрепляет иммунитет и продлевает жизнь. Но организовать правильное питание не так просто, ведь у собак разного возраста и образа жизни потребности сильно отличаются.

Как выбрать подходящий корм

Главное правило — учитывать индивидуальные особенности питомца: его возраст, вес, уровень активности и состояние здоровья. То, что идеально подойдёт щенку, взрослой собаке уже не принесёт пользы, а пожилому питомцу может даже навредить.

Наиболее удобный и безопасный вариант — это промышленные корма премиум- и суперпремиум-класса. Они сбалансированы по белкам, жирам, углеводам, витаминам и минералам, поэтому полностью покрывают потребности организма. Важно помнить, что переводить собаку на новый корм нужно постепенно, в течение недели, чтобы избежать проблем с желудком.

Правильный рацион для щенка

В первые месяцы жизни щенки растут очень быстро, поэтому им требуется в несколько раз больше питательных веществ, чем взрослым собакам. Специальные сухие корма для щенков учитывают этот факт: в них повышено содержание белка, кальция и фосфора для крепких костей и зубов.

Щенка лучше кормить часто и небольшими порциями — 4-5 раз в день. Такой режим не перегружает желудок и помогает правильно развиваться.

Кормление взрослой собаки

Взрослой собаке обычно хватает двух кормлений в день. Однако при высокой физической нагрузке или у кормящих самок частоту кормлений можно увеличить до трёх-четырёх раз.

Не стоит давать питомцу остатки со стола: в человеческой пище слишком много соли и специй, которые вредят печени и почкам собаки. Если вы хотите разнообразить рацион, лучше использовать специальные лакомства или влажные корма, разработанные для собак.

Беременным питомицам важно соблюдать режим: кормить их чаще, но небольшими порциями, чтобы избежать перегрузки организма.

Особенности питания пожилых собак

С возрастом обмен веществ замедляется, и рацион нужно корректировать. В меню старых питомцев полезно увеличить количество клетчатки, чтобы предотвратить запоры, и одновременно повысить содержание белка для поддержания мышц.

Собакам старше 7-10 лет рекомендуют специальные корма для "сеньоров". Они легче усваиваются, содержат необходимые аминокислоты и дополнительно обогащены витаминами. Пожилых питомцев стоит кормить чаще — 3-4 раза в день маленькими порциями. Это снижает нагрузку на желудок и помогает поддерживать стабильное самочувствие.

Вода — источник здоровья

Помимо еды, собаке нужен постоянный доступ к свежей воде. Миску необходимо регулярно мыть и наполнять чистой водой. Особенно важно следить за питьевым режимом в жару или после активных прогулок. Недостаток жидкости может привести к серьёзным проблемам с почками и сердцем.

Зачем нужны витамины

Даже при качественном кормлении питомцу может потребоваться дополнительная витаминная поддержка. Особенно это касается щенков, беременных и кормящих сук, а также пожилых и ослабленных собак. Ветеринары рекомендуют добавлять витамины в рацион курсами — это помогает укрепить иммунитет и снизить риск болезней.

Роль ветеринарного контроля

Даже самая правильная система кормления не исключает необходимости регулярных осмотров у специалиста. Ветеринар оценивает общее состояние собаки, может скорректировать рацион и вовремя заметить скрытые проблемы. Оптимально показывать питомца врачу хотя бы раз в год, а при хронических заболеваниях — чаще.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ветеринар Зимбрес назвала признаки стресса у кошек и способы его снизить сегодня в 1:27

Никогда больше не поднимайте кошку так: последствия могут быть шокирующими

Как понять кошку и помочь ей справиться со стрессом: советы ветеринара о том, как правильно держать питомца и уменьшить тревогу при визите к врачу.

Читать полностью » Кормушка-лабиринт помогает собакам и кошкам есть медленнее и спокойнее — ветеринары сегодня в 0:26

Теперь мой питомец ест медленно и без проблем — выручает одна вещь

Кормушка-лабиринт помогает собакам есть медленнее, сохранять здоровье и справляться со стрессом. Узнайте, чем она полезна и как её использовать.

Читать полностью » Зоопсихолог Жеребчикова: обучаемость собаки зависит не от породы, а от социализации вчера в 23:28

В подвале или у заводчика: истории, которые меняют жизнь

Порода или «микс»? Разбираем реальные плюсы и риски, как дрессировать без мифов и на что смотреть в здоровье, чтобы выбор питомца не стал лотереей.

Читать полностью » Ветеринары предупредили: клещи остаются опасными для собак до заморозков вчера в 22:22

Листья — идеальный камуфляж: где осенью собака рискует больше всего

Осень — не конец сезона опасностей для собак. Разбираемся, почему клещи активны до морозов и какие простые шаги реально снижают риски.

Читать полностью » Кошкам после 7 лет стоит переходить на влажное питание вчера в 21:14

Влажный корм против сухого: миска с мягким кормом бывает важнее дорогих витаминов

С возрастом кошкам становится труднее питаться сухим кормом. Как влажный рацион помогает пожилым питомцам сохранить здоровье и активность?

Читать полностью » Волонтёры назвали мифы, мешающие людям усыновлять собак и кошек из приютов вчера в 20:12

Стереотипы крадут шанс у тысяч животных: вот почему стоит взять питомца из приюта

Многие животные годами остаются в приютах без семьи. Какие мифы мешают людям решиться на усыновление питомцев — и как они рушатся на практике?

Читать полностью » Холод и влага вызывают у собак дискомфорт и нежелание гулять вчера в 19:12

Слякоть портит обувь людям, а настроение — собакам: вот почему они отказываются от прогулок осенью

Многие собаки отказываются гулять в слякоть. Узнайте, как с помощью одежды, поощрений и заботы превратить прогулку в удовольствие.

Читать полностью » Сентябрь запускает у кошек сезонную линьку и обновление подшёрстка вчера в 18:06

Кошка готовится к зиме, а хозяин — к бесконечной уборке: сезонная линька скоро начнется

В сентябре кошки начинают активно линять, готовясь к зиме. Узнайте, как облегчить этот процесс и питомцу, и себе.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

В Подмосковье аварии с такси сократились на 22% за восемь месяцев 2025 года — Минтранс региона
Наука и технологии

Лабораторные тесты подтвердили органику в образцах с Марса — исследование в Nature Astronomy
Спорт и фитнес

Причины усталости после силовых тренировок назвали врачи
Авто и мото

Евгений Мелехин: современные воздушные фильтры не предназначены для повторного использования
Садоводство

Доломитовая мука восстанавливает почву после картофеля
Еда

Кулинары готовят салат из кальмаров с креветками и яйцами
Спорт и фитнес

Минздрав США: рекомендации по физической активности для снижения веса
Еда

Кулинарный эксперт рекомендует стейк форели на гриле с маринадом из лимона и зелени
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet