Остатки со стола убивают собаку медленно: почему привычка опаснее, чем кажется

Здоровье собаки напрямую зависит от того, чем и как её кормят. Сбалансированный рацион помогает питомцу оставаться активным, укрепляет иммунитет и продлевает жизнь. Но организовать правильное питание не так просто, ведь у собак разного возраста и образа жизни потребности сильно отличаются.

Как выбрать подходящий корм

Главное правило — учитывать индивидуальные особенности питомца: его возраст, вес, уровень активности и состояние здоровья. То, что идеально подойдёт щенку, взрослой собаке уже не принесёт пользы, а пожилому питомцу может даже навредить.

Наиболее удобный и безопасный вариант — это промышленные корма премиум- и суперпремиум-класса. Они сбалансированы по белкам, жирам, углеводам, витаминам и минералам, поэтому полностью покрывают потребности организма. Важно помнить, что переводить собаку на новый корм нужно постепенно, в течение недели, чтобы избежать проблем с желудком.

Правильный рацион для щенка

В первые месяцы жизни щенки растут очень быстро, поэтому им требуется в несколько раз больше питательных веществ, чем взрослым собакам. Специальные сухие корма для щенков учитывают этот факт: в них повышено содержание белка, кальция и фосфора для крепких костей и зубов.

Щенка лучше кормить часто и небольшими порциями — 4-5 раз в день. Такой режим не перегружает желудок и помогает правильно развиваться.

Кормление взрослой собаки

Взрослой собаке обычно хватает двух кормлений в день. Однако при высокой физической нагрузке или у кормящих самок частоту кормлений можно увеличить до трёх-четырёх раз.

Не стоит давать питомцу остатки со стола: в человеческой пище слишком много соли и специй, которые вредят печени и почкам собаки. Если вы хотите разнообразить рацион, лучше использовать специальные лакомства или влажные корма, разработанные для собак.

Беременным питомицам важно соблюдать режим: кормить их чаще, но небольшими порциями, чтобы избежать перегрузки организма.

Особенности питания пожилых собак

С возрастом обмен веществ замедляется, и рацион нужно корректировать. В меню старых питомцев полезно увеличить количество клетчатки, чтобы предотвратить запоры, и одновременно повысить содержание белка для поддержания мышц.

Собакам старше 7-10 лет рекомендуют специальные корма для "сеньоров". Они легче усваиваются, содержат необходимые аминокислоты и дополнительно обогащены витаминами. Пожилых питомцев стоит кормить чаще — 3-4 раза в день маленькими порциями. Это снижает нагрузку на желудок и помогает поддерживать стабильное самочувствие.

Вода — источник здоровья

Помимо еды, собаке нужен постоянный доступ к свежей воде. Миску необходимо регулярно мыть и наполнять чистой водой. Особенно важно следить за питьевым режимом в жару или после активных прогулок. Недостаток жидкости может привести к серьёзным проблемам с почками и сердцем.

Зачем нужны витамины

Даже при качественном кормлении питомцу может потребоваться дополнительная витаминная поддержка. Особенно это касается щенков, беременных и кормящих сук, а также пожилых и ослабленных собак. Ветеринары рекомендуют добавлять витамины в рацион курсами — это помогает укрепить иммунитет и снизить риск болезней.

Роль ветеринарного контроля

Даже самая правильная система кормления не исключает необходимости регулярных осмотров у специалиста. Ветеринар оценивает общее состояние собаки, может скорректировать рацион и вовремя заметить скрытые проблемы. Оптимально показывать питомца врачу хотя бы раз в год, а при хронических заболеваниях — чаще.

