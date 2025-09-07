Не только люди любят домашнюю выпечку: эти осенние лакомства для собак легко приготовить
Осень — время уютных ароматов, пряных угощений и сезонных овощей. Хочется порадовать вкусностями не только себя, но и любимую собаку. Конечно, сладости с нашего стола питомцу противопоказаны, зато можно приготовить для него полезные и безопасные лакомства. Вот три простых осенних рецепта, которые легко сделать дома.
1. Сухое печенье с овсянкой и клюквой
Время приготовления: 30 минут + 30 минут выпечки
Выход: около 40-50 печений
Ингредиенты:
-
4 стакана цельнозерновой муки
-
1 стакан овсяных хлопьев
-
1\2 стакана сушёной клюквы (без сахара и добавок!)
-
1 яйцо
-
1\4 стакана несладкой мелассы
-
1\4 стакана растопленного кокосового масла
-
1\2 стакана воды (или немного больше)
-
1 ст. ложка разрыхлителя
Как готовить:
-
Разогрейте духовку до 180 °C.
-
Смешайте сухие ингредиенты, затем добавьте яйцо, мелассу, масло и воду. Замесите плотное тесто.
-
Раскатайте тесто до толщины 5-6 мм, вырежьте фигурки формочками.
-
Переложите на противень, застеленный бумагой, и запекайте 30 минут.
-
Оставьте в выключенной духовке на час для хрустящей корочки.
Хранение: в контейнере при комнатной температуре до 2 недель или в морозилке — до 3 месяцев.
2. Осенние кексы с тыквой и морковью
Время приготовления: 25 минут + 15-18 минут выпечки
Выход: около 20-24 мини-кексов
Ингредиенты:
- 2\3 стакана цельнозерновой муки
-
1\2 стакана тыквенного пюре
-
3\4 стакана натурального йогурта без сахара
-
1 яйцо
-
2 ст. ложки мёда
-
5 ст. ложек арахисового масла (без ксилита!)
-
2 моркови, натёртые
-
1 ст. ложка разрыхлителя
Как готовить:
-
Разогрейте духовку до 180 °C, подготовьте формы для кексов.
-
Смешайте муку с разрыхлителем. В другой миске соедините тыкву, йогурт, яйцо, мёд и 1 ст. ложку арахисового масла.
-
Соедините обе массы, вмешайте морковь.
-
Разложите тесто по формам и выпекайте до готовности (зубочистка должна выходить сухой).
-
При желании сделайте крем: взбейте оставшийся йогурт с арахисовым маслом. Украсьте уже остывшие кексы.
Хранение: в холодильнике до недели.
3. Банановые угощения без злаков
Время приготовления: 20 минут + 25 минут выпечки
Выход: около 70-80 небольших печений
Ингредиенты:
-
3\4 стакана миндальной муки
-
3\4 стакана кокосовой муки
-
3 спелых банана, размятых
-
1\3 стакана арахисового масла (без ксилита)
Как готовить:
-
Разогрейте духовку до 180 °C.
-
Смешайте бананы с арахисовым маслом до однородности.
-
Добавьте муку, замесите тесто и оставьте на 15-20 минут.
-
Раскатайте до 5-6 мм, вырежьте фигурки.
-
Выложите на противень с бумагой и запекайте 25 минут до золотистого цвета.
Хранение: в плотно закрытом контейнере до 10 дней или в морозилке — до 2 месяцев.
Эти угощения не только вкусные, но и полезные: овёс и морковь поддерживают пищеварение, тыква богата клетчаткой, а бананы — калием. Главное — строго следить, чтобы в ингредиентах не было сахара, соли и особенно ксилита, который для собак опасен.
