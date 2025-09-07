Не только люди любят домашнюю выпечку: эти осенние лакомства для собак легко приготовить

Осень — время уютных ароматов, пряных угощений и сезонных овощей. Хочется порадовать вкусностями не только себя, но и любимую собаку. Конечно, сладости с нашего стола питомцу противопоказаны, зато можно приготовить для него полезные и безопасные лакомства. Вот три простых осенних рецепта, которые легко сделать дома.

1. Сухое печенье с овсянкой и клюквой

Время приготовления: 30 минут + 30 минут выпечки

Выход: около 40-50 печений

Ингредиенты:

4 стакана цельнозерновой муки

1 стакан овсяных хлопьев

1\2 стакана сушёной клюквы (без сахара и добавок!)

1 яйцо

1\4 стакана несладкой мелассы

1\4 стакана растопленного кокосового масла

1\2 стакана воды (или немного больше)

1 ст. ложка разрыхлителя

Как готовить:

Разогрейте духовку до 180 °C. Смешайте сухие ингредиенты, затем добавьте яйцо, мелассу, масло и воду. Замесите плотное тесто. Раскатайте тесто до толщины 5-6 мм, вырежьте фигурки формочками. Переложите на противень, застеленный бумагой, и запекайте 30 минут. Оставьте в выключенной духовке на час для хрустящей корочки.

Хранение: в контейнере при комнатной температуре до 2 недель или в морозилке — до 3 месяцев.

2. Осенние кексы с тыквой и морковью

Время приготовления: 25 минут + 15-18 минут выпечки

Выход: около 20-24 мини-кексов

Ингредиенты:

2\3 стакана цельнозерновой муки

1\2 стакана тыквенного пюре

3\4 стакана натурального йогурта без сахара

1 яйцо

2 ст. ложки мёда

5 ст. ложек арахисового масла (без ксилита!)

2 моркови, натёртые

1 ст. ложка разрыхлителя

Как готовить:

Разогрейте духовку до 180 °C, подготовьте формы для кексов. Смешайте муку с разрыхлителем. В другой миске соедините тыкву, йогурт, яйцо, мёд и 1 ст. ложку арахисового масла. Соедините обе массы, вмешайте морковь. Разложите тесто по формам и выпекайте до готовности (зубочистка должна выходить сухой). При желании сделайте крем: взбейте оставшийся йогурт с арахисовым маслом. Украсьте уже остывшие кексы.

Хранение: в холодильнике до недели.

3. Банановые угощения без злаков

Время приготовления: 20 минут + 25 минут выпечки

Выход: около 70-80 небольших печений

Ингредиенты:

3\4 стакана миндальной муки

3\4 стакана кокосовой муки

3 спелых банана, размятых

1\3 стакана арахисового масла (без ксилита)

Как готовить:

Разогрейте духовку до 180 °C. Смешайте бананы с арахисовым маслом до однородности. Добавьте муку, замесите тесто и оставьте на 15-20 минут. Раскатайте до 5-6 мм, вырежьте фигурки. Выложите на противень с бумагой и запекайте 25 минут до золотистого цвета.

Хранение: в плотно закрытом контейнере до 10 дней или в морозилке — до 2 месяцев.

Эти угощения не только вкусные, но и полезные: овёс и морковь поддерживают пищеварение, тыква богата клетчаткой, а бананы — калием. Главное — строго следить, чтобы в ингредиентах не было сахара, соли и особенно ксилита, который для собак опасен.