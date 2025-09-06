Новый сезон, новый рацион собаки: вот как сохранить здоровье и энергию питомца осенью

Осень — это не только время ярких красок и прогулок по шуршащим листьям, но и переходный период для организма собаки. С наступлением холодов питомцу требуется больше энергии, чтобы поддерживать температуру тела, и хозяину важно вовремя скорректировать рацион. Однако усиленное питание не означает, что в миске должно оказаться всё подряд. Есть продукты, от которых осенью лучше отказаться, чтобы сохранить здоровье питомца.

Жирное мясо и кости

С понижением температуры многим хозяевам кажется логичным добавить питомцу больше калорий. Но жирное мясо (свинина, утка с кожей) может вызвать панкреатит и расстройства пищеварения. Острые трубчатые кости осенью особенно опасны: организм собаки в этот период уязвим, а травмы ЖКТ могут закончиться серьёзными последствиями.

Сырые молочные продукты

Некоторые собаки любят молоко или творог, но с наступлением холодов эти продукты могут спровоцировать метеоризм и диарею. Ослабленный желудок плохо переносит резкие перепады температуры, поэтому лучше выбирать ферментированные кисломолочные продукты в небольших количествах.

Сладости и выпечка

На пикниках или во время домашних чаепитий питомцы нередко выпрашивают кусочек пирога или печенья. Но сахар осенью вреден так же, как и летом: он перегружает поджелудочную железу и снижает иммунитет. Шоколад и вовсе токсичен для собак.

Сырая рыба

Хотя рыба полезна, осенью её лучше давать только в варёном или запечённом виде. Сырая может содержать паразитов, а именно в межсезонье иммунная система собак более восприимчива к инфекциям.

Фрукты с косточками

Яблоки и груши полезны, но семечки и косточки этих фруктов содержат вещества, опасные для здоровья. Осенью, когда собаки едят меньше травы и листьев, они чаще интересуются фруктами, поэтому стоит быть особенно внимательными.

Чем заменить "запрещённые" продукты