Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Щенок грызёт тапок
Щенок грызёт тапок
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 10:40

Щенок превратился в бунтаря: самый сложный возраст собаки наступает внезапно

Подростковый возраст у собак наступает с шести месяцев — ветеринары о причинах изменений поведения

Владельцы собак часто сталкиваются с непростым периодом в жизни питомца — подростковым возрастом. Именно тогда поведение животного резко меняется: ещё недавно послушный щенок вдруг становится упрямым, шумным и даже непредсказуемым. Чтобы справиться с этим этапом, важно понимать, что он естественен и временен, а также знать, как правильно себя вести.

Когда наступает подростковый возраст у собак

Большинство собак входят в этот этап примерно в шесть месяцев. У крупных пород он может начаться чуть позже и длиться до двух лет. В это время организм активно перестраивается: идёт половое созревание, появляются новые привычки и возрастает тяга к самостоятельности. Хозяину приходится заново выстраивать отношения с питомцем, ведь привычные методы воспитания уже не всегда работают.

Изменения в поведении

Главная особенность подросткового периода — проверка границ. Собаки начинают "экспериментировать" с послушанием: могут игнорировать команды, убегать во время прогулки или демонстративно шалить дома. Важно помнить, что это не признак нелюбви или забывчивости, а естественная реакция на взросление.

Среди характерных особенностей:

  1. Снижение интереса к владельцу — питомец начинает больше обращать внимание на внешние раздражители.

  2. Избыточная энергия — без долгих прогулок и игр собака может начать разрушать мебель и вещи.

  3. Проявление половых инстинктов — кобели чаще метят территорию, а суки становятся объектом внимания других животных.

  4. Падение концентрации — команда, которая раньше выполнялась идеально, теперь "забыта".

  5. Повышенная тревожность — собака может бояться привычных звуков или предметов.

Физически питомец тоже меняется: теряет мягкий детский подшёрсток, становится выше и тяжелее, выглядит неловко, но это лишь временный этап.

Трудности для хозяев

Подростковый возраст — одна из главных причин, почему некоторые собаки оказываются в приютах. В этот момент владельцам может показаться, что питомец стал "неуправляемым" и они не справляются. На самом деле трудности вполне решаемы, если сохранять терпение и последовательность.

Как облегчить этот период

Чтобы справиться с непоседливым характером подростковой собаки, стоит придерживаться ряда правил:

  1. Используйте преграды. Пока питомец учится самоконтролю, ограничьте доступ к опасным или ценным вещам.
  2. Давайте нагрузку. Долгие прогулки, бег, игры и тренировки помогают тратить лишнюю энергию.
  3. Сохраняйте терпение. Тренировки лучше проводить короткими сессиями, сопровождая каждое правильное действие поощрением.
  4. Будьте последовательны. Одни и те же правила должны действовать всегда, иначе собака запутается.
  5. Займитесь дрессировкой. Курсы послушания под руководством кинолога помогут укрепить контакт и социализировать питомца.

Почему важно пережить подростковый возраст

Хотя этот период может казаться бесконечным, на самом деле он длится всего несколько месяцев или пару лет. Постепенно собака становится спокойнее, более уравновешенной и преданной. Подростковый возраст — это этап становления характера. Если хозяин проявит терпение и внимание, в итоге он получит воспитанного и надёжного друга.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Прогулки с собакой в жару: когда и как защитить питомца от перегрева сегодня в 2:36

Тепло не для всех: как сохранить здоровье вашей собаки в жару

Лето — не только радость, но и риск перегрева для питомцев. Узнайте, как выгуливать собаку, чтобы избежать перегрева и сделать её времяпрепровождение комфортным.

Читать полностью » Что взрослые кошки могут научить человека: 6 важных уроков сегодня в 1:04

Готовы учиться у кошки? 6 жизненных уроков, которые она может преподать

Взрослая кошка может стать отличным другом и учителем. Узнайте, что она может научить вас о благодарности, независимости и уважении к личному пространству.

Читать полностью » Основные причины побегов собак и способы их предотвратить сегодня в 0:26

Собака убегает с участка? Вот что на самом деле стоит за этим поведением

Почему ваша собака сбегает из двора и как этого избежать? Мы расскажем о причинах побегов и проверенных методах их предотвращения.

Читать полностью » Влияние породы на здоровье кошек: какие заболевания могут сократить продолжительность жизни вчера в 23:22

Питомец на долгие годы: как сделать жизнь кошки долгой и здоровой

Как долго живут кошки? Новосибирские ветеринары рассказали о среднем возрасте домашних питомцев и влиянии породы на продолжительность жизни.

Читать полностью » Питомец по подписке: новая услуга для любителей животных без ответственности вчера в 22:18

Животные на экране: что стоит за популярностью виртуальных питомцев

Услуга "Питомец по подписке" позволяет наслаждаться фото и видео животных без ответственности. Но как это влияет на эмоциональное состояние человека?

Читать полностью » Ветеринары перечислили породы собак, которые почти не линяют вчера в 21:12

Хотите собаку без линьки? Есть 8 пород, которые удивят вас

Хотите собаку без гор шерсти дома? Эти 8 пород почти не линяют, но требуют особого ухода за шерстью или кожей.

Читать полностью » Эти семь команд могут помочь сохранить жизнь собаке в опасной ситуации вчера в 20:18

Игрушечные трюки? Нет, эти команды превращаются в страховку жизни собаки

Есть команды, которые могут однажды спасти жизнь вашему питомцу. Семь базовых навыков обеспечат безопасность собаки в любой ситуации.

Читать полностью » Этим 11 трюкам можно обучить даже пожилую собаку вчера в 19:02

Старый пёс — новые трюки: чему можно научить питомца даже в зрелом возрасте

Пожилые собаки тоже способны учиться. Простые и весёлые трюки помогут им оставаться активными и подарят новые радостные моменты.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Максим Стулий: интервальные нагрузки в сквоше лучше тренируют сердечно-сосудистую систему
Дом

Советы по уборке кухни после инсектицидной обработки
Красота и здоровье

Врач предупреждает: соль вызывает гипертонию и другие опасные болезни
Наука и технологии

NASA раскрыло данные: как молнии влияют на образование озона и загрязнение воздуха
Авто и мото

МВД сообщило о лидирующем числе пешеходов-нарушителей в Подмосковье в 2024 году
Авто и мото

Эксперт назвал популярные способы автоподстав на дорогах
Туризм

Как развивается гастрономический туризм в российских регионах
Красота и здоровье

Екатерина Демьяновская: вода лучше кофе и алкоголя при полётах для снижения усталости
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru