Щенок превратился в бунтаря: самый сложный возраст собаки наступает внезапно

Владельцы собак часто сталкиваются с непростым периодом в жизни питомца — подростковым возрастом. Именно тогда поведение животного резко меняется: ещё недавно послушный щенок вдруг становится упрямым, шумным и даже непредсказуемым. Чтобы справиться с этим этапом, важно понимать, что он естественен и временен, а также знать, как правильно себя вести.

Когда наступает подростковый возраст у собак

Большинство собак входят в этот этап примерно в шесть месяцев. У крупных пород он может начаться чуть позже и длиться до двух лет. В это время организм активно перестраивается: идёт половое созревание, появляются новые привычки и возрастает тяга к самостоятельности. Хозяину приходится заново выстраивать отношения с питомцем, ведь привычные методы воспитания уже не всегда работают.

Изменения в поведении

Главная особенность подросткового периода — проверка границ. Собаки начинают "экспериментировать" с послушанием: могут игнорировать команды, убегать во время прогулки или демонстративно шалить дома. Важно помнить, что это не признак нелюбви или забывчивости, а естественная реакция на взросление.

Среди характерных особенностей:

Снижение интереса к владельцу — питомец начинает больше обращать внимание на внешние раздражители. Избыточная энергия — без долгих прогулок и игр собака может начать разрушать мебель и вещи. Проявление половых инстинктов — кобели чаще метят территорию, а суки становятся объектом внимания других животных. Падение концентрации — команда, которая раньше выполнялась идеально, теперь "забыта". Повышенная тревожность — собака может бояться привычных звуков или предметов.

Физически питомец тоже меняется: теряет мягкий детский подшёрсток, становится выше и тяжелее, выглядит неловко, но это лишь временный этап.

Трудности для хозяев

Подростковый возраст — одна из главных причин, почему некоторые собаки оказываются в приютах. В этот момент владельцам может показаться, что питомец стал "неуправляемым" и они не справляются. На самом деле трудности вполне решаемы, если сохранять терпение и последовательность.

Как облегчить этот период

Чтобы справиться с непоседливым характером подростковой собаки, стоит придерживаться ряда правил:

Используйте преграды. Пока питомец учится самоконтролю, ограничьте доступ к опасным или ценным вещам. Давайте нагрузку. Долгие прогулки, бег, игры и тренировки помогают тратить лишнюю энергию. Сохраняйте терпение. Тренировки лучше проводить короткими сессиями, сопровождая каждое правильное действие поощрением. Будьте последовательны. Одни и те же правила должны действовать всегда, иначе собака запутается. Займитесь дрессировкой. Курсы послушания под руководством кинолога помогут укрепить контакт и социализировать питомца.

Почему важно пережить подростковый возраст

Хотя этот период может казаться бесконечным, на самом деле он длится всего несколько месяцев или пару лет. Постепенно собака становится спокойнее, более уравновешенной и преданной. Подростковый возраст — это этап становления характера. Если хозяин проявит терпение и внимание, в итоге он получит воспитанного и надёжного друга.