Полицейские в США оштрафовали электромобиль за громкий выхлоп — которого у него нет

История, которая случилась этим летом в Миннесоте, выглядит как анекдот, но произошла на самом деле. Водитель электрического Dodge Charger EV получил штраф за "слишком громкий выхлоп" — при том, что у машины вообще нет выхлопной системы.

Как всё произошло

Владелец электромобиля по имени Майк рассказал, что ехал с группой автолюбителей по городу Стиллуотер, где действуют строгие правила по уровню шума. На одном из перекрёстков колонна остановилась, и когда загорелся зелёный, ведущая машина с громким визгом шин уехала вперёд. Майк же остался стоять на красный.

"Я посмотрел налево и увидел полицейского на другой стороне улицы. Он развернулся, поехал за мной и остановил на заправке", — сказал Майк.

По его словам, офицер сразу заявил, что у его машины "слишком громкий выхлоп" и она "нарушает общественный порядок". На объяснения, что Charger EV не имеет двигателя внутреннего сгорания и, соответственно, глушителя, полицейский ответил: "Я не собираюсь с вами спорить".

Что оказалось в протоколе

В итоге Майку выписали три нарушения:

• "громкий глушитель/выхлоп",

• отсутствие переднего номера (в Миннесоте он обязателен),

• "общественное нарушение — досаждать/вредить/угрожать безопасности".

При этом в протоколе значилось, что водитель якобы уже получал предупреждение за "модифицированный глушитель", хотя сам Майк уточнил: то было с его прежним бензиновым авто, но никак не с электрическим Charger.

Откуда мог взяться шум

Charger EV действительно может имитировать звук двигателя, чтобы понравиться поклонникам классических "маслкаров". Для этого у него есть система Fratzonic, создающая громкий искусственный "выхлоп". Но для активации нужно включить спортивный режим или "газовать" на месте в режиме Park. Майк уверяет, что ехал в режиме Auto, чтобы экономить заряд, и звуковая имитация в таком случае минимальна. По его словам, весь шум на перекрёстке сделал другой автомобиль.

Затянувшееся разбирательство

Интересно, что спустя почти три месяца водитель так и не смог ни оплатить штраф, ни оспорить его. Хотя в протоколе значилась обязательная явка в суд, дело до сих пор не внесено в систему, а регулярные звонки в канцелярию результатов не дают.

Символ современной реальности

Эта ситуация ярко показывает, насколько неоднозначно воспринимаются современные автомобили. С одной стороны, всё больше городов ужесточают контроль за шумом. С другой — некоторые электрокары сами "притворяются" громкими ради фанатов старой школы. И вот уже полицейские штрафуют за "глушитель", которого в принципе нет.

Очевидно одно: случай Майка вряд ли станет последним. Пока электрические машины внешне и по звуку так похожи на традиционные спорткары, ошибки и недоразумения на дорогах будут повторяться.