Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Китайские врачи с пациентом
Китайские врачи с пациентом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:44

Медицинское образование под критикой: врач Цуркан рассказала, как система потеряла качество подготовки

Главврач Цуркан назвала причины кадрового кризиса в российском здравоохранении

Проблема дефицита медицинских кадров в России остаётся одной из самых острых в здравоохранении. Недостаток специалистов ощущается не только в государственных, но и в частных клиниках. В эфире Общественной службы новостей главный врач, кандидат медицинских наук, стоматолог-терапевт и хирург сети стоматологий "Белый кролик" Юлия Цуркан объяснила, почему система подготовки молодых врачей сегодня не справляется и какие решения могли бы изменить ситуацию.

"Это доктора, которые приходят с улицы и спрашивают, а можно ли устроиться ассистентом, то есть у них нет базы. К нам приходят доктора, которые ни удалили ни одного зуба, как можно таких врачей выпускать в практику?" — задалась вопросом Юлия Цуркан.

Кадровый кризис в здравоохранении

По словам эксперта, нехватка медицинских работников наблюдается по всей стране. В некоторых регионах дефицит врачей достигает 40%, а узких специалистов — до 60%. Особенно сложно с кадрами в стоматологии, терапии и хирургии.

"Обязательная отработка проблему не решит, так как в большинстве своём выпускники медвузов не готовы к самостоятельной работе", — подчеркнула врач.

Ситуацию усугубляет миграция кадров: многие молодые специалисты уходят в частный сектор, а часть — вовсе покидает профессию из-за низких зарплат и высокой нагрузки.

Почему система подготовки врачей дала сбой

По мнению Цуркан, корень проблемы — в реформах медицинского образования, которые сократили количество базовых клиник для практики студентов.

Раньше студенты получали навыки под руководством опытных врачей, а теперь проходят обучение в условиях ограниченной клинической практики. В результате выпускники оказываются не готовы к реальной работе с пациентами.

"Сокращение медицинской базы, где стажировались начинающие врачи, вынудило их перейти в учреждения ОМС, где резко сократилось количество услуг", — пояснила эксперт.

Молодые врачи, привыкшие к формальной практике, не имеют опыта проведения базовых процедур и не чувствуют уверенности в своих силах.

Отработка не решит проблему

Введение обязательной трёхлетней отработки для выпускников, по мнению Цуркан, не изменит ситуацию, если качество подготовки останется прежним. Врач, не имеющий практического опыта, не сможет эффективно помогать пациентам, а принудительное распределение лишь усилит недовольство.

"Если у молодого специалиста нет клинической базы, никакая отработка не поможет — он просто не готов работать", — считает врач.

Кроме того, многие выпускники предпочитают уходить в смежные сферы — фармацевтику, менеджмент, косметологию — где нагрузка меньше, а оплата выше.

Возможные пути решения

Эксперты предлагают вернуть практикоориентированную модель обучения, усилить взаимодействие вузов с больницами и обновить материальную базу медицинских кафедр.

Также обсуждается идея стимулирования специалистов через дополнительное образование. Так, директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил сделать второе высшее медицинское образование бесплатным.

"Если появится возможность отучиться в медвузе бесплатно, это привлечёт новых специалистов, которые решат сменить профиль и перейти в медицину", — считает Орлов.

По его мнению, подобная мера поможет привлечь в профессию зрелых людей с опытом, повысив общую квалификацию кадров.

Советы шаг за шагом: как улучшить подготовку молодых врачей

  1. Вернуть обязательную практику в клиниках. Студенты должны работать с реальными пациентами под контролем наставников.

  2. Повысить уровень преподавателей. Вузы нуждаются в специалистах, совмещающих преподавание с медицинской практикой.

  3. Создать единую базу для стажировок. Университеты и больницы должны сотрудничать напрямую.

  4. Обновить материально-техническое оснащение. Студенты должны учиться на современном оборудовании.

  5. Ввести гранты для студентов-медиков. Финансовая поддержка позволит сосредоточиться на учёбе.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: сокращение базовых клиник.
    Последствие: выпускники без практики.
    Альтернатива: вернуть обучение на клинических базах.

  • Ошибка: ставка на обязательную отработку.
    Последствие: текучка кадров и низкая мотивация.
    Альтернатива: стимулировать врачей повышением оплаты и условий труда.

  • Ошибка: формальный подход к обучению.
    Последствие: отсутствие практических навыков.
    Альтернатива: внедрить симуляционные и практические занятия с врачами-наставниками.

Таблица: ключевые проблемы системы подготовки врачей

Проблема Последствие Возможное решение
Сокращение клинических баз Недостаток практики Вернуть обучение в больницах
Формализация стажировок Выпускники без опыта Ввести систему наставничества
Недостаточная мотивация Утечка кадров Повышение зарплат и соцподдержка
Недоступность второго образования Нехватка кадров Бесплатное медобразование

А что если врачей начнут готовить по-новому

Если система подготовки изменится, а практика станет обязательной частью образования, молодые специалисты будут выходить из вузов более уверенными и компетентными. Это позволит снизить нагрузку на опытных врачей и улучшить качество медицинской помощи.

Кроме того, возвращение "школы наставничества" создаст преемственность поколений, а врачи старшего возраста смогут передавать опыт молодым.

Мифы и правда

Миф 1. Обязательная отработка решит кадровый голод.
Правда. Без практики и достойных условий выпускники не останутся в профессии.

Миф 2. Молодые врачи не хотят работать.
Правда. Многие просто не готовы из-за слабой подготовки и низкой зарплаты.

Миф 3. Кадровый кризис касается только регионов.
Правда. Дефицит врачей есть и в крупных городах, особенно в узких специальностях.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Почему выпускники не готовы к работе?
Из-за сокращения баз практики и недостаточного количества клинических часов во время обучения.

Поможет ли обязательная отработка?
Нет, если не улучшить качество образования и оплату труда.

Что даёт бесплатное второе медицинское образование?
Привлекает специалистов из других отраслей, расширяя кадровый резерв.

Как удержать молодых врачей в профессии?
Предоставить жильё, достойные зарплаты и условия для роста.

Три интересных факта

  1. По данным Минздрава, в России не хватает более 25 тысяч врачей и 60 тысяч медсестёр.

  2. Средний возраст российского врача — 46 лет, а среди специалистов в сёлах — 52 года.

  3. В 2024 году в России открылось более 100 новых симуляционных центров для студентов-медиков.

Исторический контекст

Кризис в медицинском образовании начался в 2010-х годах, когда часть клиник перестала сотрудничать с вузами. Это совпало с переходом на новую систему аккредитации врачей и сокращением ставок. Сегодня эксперты призывают вернуть классическую систему подготовки, где теория неотделима от практики, а молодой врач приходит на работу уже с реальным опытом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперт предупредила, чем опасны косметические процедуры без лицензии сегодня в 14:37
Инъекции на дому и без документов: как не стать жертвой лже-косметолога

Косметолог Валерия Алифанова рассказала, как распознать подпольных специалистов и не рисковать здоровьем. Проверка документов, лицензии и состава препаратов — главный шаг к безопасности.

Читать полностью » Врач Елена Малышева предупредила о рисках затяжного насморка сегодня в 14:11
Малышева предупредила: затяжной насморк может скрывать серьёзное заболевание

Елена Малышева рассказала, когда насморк перестаёт быть безобидным симптомом. Если он длится больше недели или сопровождается болью и кровотечениями, нужен врач.

Читать полностью » Некачественная обувь перегружает позвоночник и суставы и вызывает боль — Тимофей Чернов сегодня в 14:07
Красота по скидке оборачивается болью: что происходит со стопами, когда мы экономим на обуви

Дешёвая обувь может стоить дороже, чем кажется. Ортопед рассказал, как подделки и некачественные материалы приводят к болям в суставах и проблемам со спиной.

Читать полностью » Александр Мясников заявил, что нейросети не смогут заменить врачей сегодня в 13:55
ИИ не станет врачом: Мясников рассказал, где машина бессильна

Доктор Александр Мясников объяснил, почему нейросети не вытеснят врачей. Искусственный интеллект помогает диагностировать болезни, но заменить человеческий опыт не способен.

Читать полностью » В Татарстане врачи удалили миому матки во время кесарева сечения сегодня в 13:29
Миома рядом с шейкой матки: врачи из Татарстана провели уникальную операцию

Врачи из Татарстана удалили миому у пациентки прямо во время кесарева сечения. Уникальная операция прошла успешно — мать и ребёнок чувствуют себя хорошо.

Читать полностью » Врач Наталья Савицкая рассказала, как цвет фруктов и овощей влияет на здоровье сегодня в 13:10
Цвет и здоровье: врачи объяснили, зачем есть овощи и фрукты всех оттенков радуги

Цвет фруктов и овощей влияет не только на их вкус, но и на пользу. Врач Наталья Савицкая объяснила, как оттенки продуктов помогают сердцу, нервам и молодости кожи.

Читать полностью » Солянка и сливочные супы признаны самыми вредными для пищеварения — Екатерина Гузман сегодня в 13:07
Тарелка, от которой тяжело дышать: какие супы превращают обед в удар по сосудам

Не каждый суп полезен для организма: густые бульоны, солянки и крем-супы могут вредить сердцу и желудку. Какие первые блюда стоит исключить из рациона, объясняет врач-нутрициолог.

Читать полностью » В России зафиксированы случаи нового тяжёлого респираторного вируса сегодня в 12:45
В России выявлен новый опасный вирус: начинается как простуда, а заканчивается воспалением лёгких

Новый респираторный вирус вызывает тяжёлый кашель и высокую температуру, но не связан с гриппом и COVID-19. Что о нём известно и как уберечься от заражения?

Читать полностью »

Новости
УрФО
В Свердловской области готовят закон о запрете продажи энергетиков у школ и больниц
Технологии
В Windows появится функция Ask Copilot на замену стандартному поиску — Microsoft
Питомцы
Шлейки для кошек впервые начали использовать в викторианской Англии
Наука
Дубайский шоколад стал символом новой гастрономической эпохи визуального вкуса — Чарльз Спенс
Красота и здоровье
Эксперты: кольца Венеры на шее возникают из-за гипертонуса мышц и неправильной осанки
Питомцы
Приручение кошек произошло 9 тысяч лет назад на территории современной Турции
Дом
Эксперт по уборке Линн Стапф: уксус помогает безопасно удалить наклейки со стекла
Спорт и фитнес
Диета без тренировок замедляет метаболизм и провоцирует набор веса — вывод исследователей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet