Медицинское образование под критикой: врач Цуркан рассказала, как система потеряла качество подготовки

Проблема дефицита медицинских кадров в России остаётся одной из самых острых в здравоохранении. Недостаток специалистов ощущается не только в государственных, но и в частных клиниках. В эфире Общественной службы новостей главный врач, кандидат медицинских наук, стоматолог-терапевт и хирург сети стоматологий "Белый кролик" Юлия Цуркан объяснила, почему система подготовки молодых врачей сегодня не справляется и какие решения могли бы изменить ситуацию.

"Это доктора, которые приходят с улицы и спрашивают, а можно ли устроиться ассистентом, то есть у них нет базы. К нам приходят доктора, которые ни удалили ни одного зуба, как можно таких врачей выпускать в практику?" — задалась вопросом Юлия Цуркан.

Кадровый кризис в здравоохранении

По словам эксперта, нехватка медицинских работников наблюдается по всей стране. В некоторых регионах дефицит врачей достигает 40%, а узких специалистов — до 60%. Особенно сложно с кадрами в стоматологии, терапии и хирургии.

"Обязательная отработка проблему не решит, так как в большинстве своём выпускники медвузов не готовы к самостоятельной работе", — подчеркнула врач.

Ситуацию усугубляет миграция кадров: многие молодые специалисты уходят в частный сектор, а часть — вовсе покидает профессию из-за низких зарплат и высокой нагрузки.

Почему система подготовки врачей дала сбой

По мнению Цуркан, корень проблемы — в реформах медицинского образования, которые сократили количество базовых клиник для практики студентов.

Раньше студенты получали навыки под руководством опытных врачей, а теперь проходят обучение в условиях ограниченной клинической практики. В результате выпускники оказываются не готовы к реальной работе с пациентами.

"Сокращение медицинской базы, где стажировались начинающие врачи, вынудило их перейти в учреждения ОМС, где резко сократилось количество услуг", — пояснила эксперт.

Молодые врачи, привыкшие к формальной практике, не имеют опыта проведения базовых процедур и не чувствуют уверенности в своих силах.

Отработка не решит проблему

Введение обязательной трёхлетней отработки для выпускников, по мнению Цуркан, не изменит ситуацию, если качество подготовки останется прежним. Врач, не имеющий практического опыта, не сможет эффективно помогать пациентам, а принудительное распределение лишь усилит недовольство.

"Если у молодого специалиста нет клинической базы, никакая отработка не поможет — он просто не готов работать", — считает врач.

Кроме того, многие выпускники предпочитают уходить в смежные сферы — фармацевтику, менеджмент, косметологию — где нагрузка меньше, а оплата выше.

Возможные пути решения

Эксперты предлагают вернуть практикоориентированную модель обучения, усилить взаимодействие вузов с больницами и обновить материальную базу медицинских кафедр.

Также обсуждается идея стимулирования специалистов через дополнительное образование. Так, директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил сделать второе высшее медицинское образование бесплатным.

"Если появится возможность отучиться в медвузе бесплатно, это привлечёт новых специалистов, которые решат сменить профиль и перейти в медицину", — считает Орлов.

По его мнению, подобная мера поможет привлечь в профессию зрелых людей с опытом, повысив общую квалификацию кадров.

Советы шаг за шагом: как улучшить подготовку молодых врачей

Вернуть обязательную практику в клиниках. Студенты должны работать с реальными пациентами под контролем наставников. Повысить уровень преподавателей. Вузы нуждаются в специалистах, совмещающих преподавание с медицинской практикой. Создать единую базу для стажировок. Университеты и больницы должны сотрудничать напрямую. Обновить материально-техническое оснащение. Студенты должны учиться на современном оборудовании. Ввести гранты для студентов-медиков. Финансовая поддержка позволит сосредоточиться на учёбе.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: сокращение базовых клиник.

Последствие: выпускники без практики.

Альтернатива: вернуть обучение на клинических базах.

Ошибка: ставка на обязательную отработку.

Последствие: текучка кадров и низкая мотивация.

Альтернатива: стимулировать врачей повышением оплаты и условий труда.

Ошибка: формальный подход к обучению.

Последствие: отсутствие практических навыков.

Альтернатива: внедрить симуляционные и практические занятия с врачами-наставниками.

Таблица: ключевые проблемы системы подготовки врачей