Инфекционист высказалась о проблеме глистных инвазий у детей и взрослых

Врач-инфекционист Вера Сережина обсудила профилактику и лечение глистных инвазий. Ранее специалисты рекомендовали регулярно проводить профилактическое лечение глистов у людей, особенно у тех, у кого есть домашние животные. Современные лабораторные методы, включая ПЦР-диагностику, позволяют точно определить наличие паразитов и делают ненужным профилактическое лечение без подтверждения диагноза.

Взрослые реже страдают от паразитозов благодаря хорошей гигиене и правильной обработке продуктов. Для детей риск выше из-за их более частого контакта с загрязнёнными поверхностями и склонности к пробованию различных предметов на вкус.

Сережина подчеркнула важность регулярной проверки на глистов, особенно после посещения регионов с риском или контакта с землей. Продукты, такие как чеснок и семена тыквы, могут помочь защититься от глистов, но их использование не заменяет нужду в правильной обработке пищи, сообщает DoctorPiter.Ru.

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