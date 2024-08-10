Инфекционист высказалась о проблеме глистных инвазий у детей и взрослых

Врач-инфекционист Вера Сережина обсудила профилактику и лечение глистных инвазий. Ранее специалисты рекомендовали регулярно проводить профилактическое лечение глистов у людей, особенно у тех, у кого есть домашние животные. Современные лабораторные методы, включая ПЦР-диагностику, позволяют точно определить наличие паразитов и делают ненужным профилактическое лечение без подтверждения диагноза.
Взрослые реже страдают от паразитозов благодаря хорошей гигиене и правильной обработке продуктов. Для детей риск выше из-за их более частого контакта с загрязнёнными поверхностями и склонности к пробованию различных предметов на вкус.
Сережина подчеркнула важность регулярной проверки на глистов, особенно после посещения регионов с риском или контакта с землей. Продукты, такие как чеснок и семена тыквы, могут помочь защититься от глистов, но их использование не заменяет нужду в правильной обработке пищи, сообщает DoctorPiter.Ru.
Фото: flickr.com/Víctor Santa María (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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