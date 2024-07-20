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Врач Трампа Джексон заявил, что выздоровление экс-президента проходит согласно ожиданиям
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Врач Трампа Джексон заявил, что выздоровление экс-президента проходит согласно ожиданиям

Экс-президент США Дональд Трамп восстанавливается после покушения в Пенсильвании, согласно ожиданиям. Бывший лечащий врач Трампа, Ронни Джексон, заявил об этом в письме Конгрессу.

Джексон отметил, что у Трампа иногда начинается кровотечение из раны на ухе, поэтому ему потребуется носить повязку. Врач осмотрел Трампа в Нью-Джерси, сразу после инцидента. Травма не требует наложения швов.

Джексон заявил, что не планирует возвращаться на должность лечащего врача, но будет присутствовать на митинге Трампа в Мичигане для оказания медицинской помощи, если потребуется.

Фото: dvidshub.net/Tennessee National Guard Public Affairs Office (public domain)

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