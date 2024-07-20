Экс-президент США Дональд Трамп восстанавливается после покушения в Пенсильвании, согласно ожиданиям. Бывший лечащий врач Трампа, Ронни Джексон, заявил об этом в письме Конгрессу.
Джексон отметил, что у Трампа иногда начинается кровотечение из раны на ухе, поэтому ему потребуется носить повязку. Врач осмотрел Трампа в Нью-Джерси, сразу после инцидента. Травма не требует наложения швов.
Джексон заявил, что не планирует возвращаться на должность лечащего врача, но будет присутствовать на митинге Трампа в Мичигане для оказания медицинской помощи, если потребуется.
Фото: dvidshub.net/Tennessee National Guard Public Affairs Office (public domain)
В ДР Конго возросло количество заболевших оспой обезьян
В Демократической Республике Конго растёт число заражений вирусом mpox (новое название оспы обезьян), с эпицентром в западной провинции Экваториальная.
Эксперт Торопцев предположил, что биткоин может стоить по $68 тыс. в августе
Криптоэксперт Антон Торопцев предположил, что в августе биткоин может колебаться между $60 тыс. и $68 тыс.
В Нидерландах узнали, что коты крадут носки и перчатки не ради подарков хозяевам
Ученые из Утрехтского университета выяснили, что домашние кошки склонны к клептомании, крадя случайные предметы не для подарков хозяевам, а в своих интересах.
В США выяснили, что интервальное голодание и здоровая диета улучшили работу мозга пожилых
Исследование американских ученых из Университета Джона Хопкинса и Национального института старения, опубликованное в журнале Cell Metabolism, показало, что интервальное голодание и здоровое питание улучшают когнитивные функции у пожилых людей с ожирением и резистентностью к инсулину.