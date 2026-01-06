Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Российские рубли
Российские рубли
© freepik.com by ededchechine
Главная / Сибирский федеральный округ
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:20

Зарплата врачей в Алтайском крае взлетела до небес, но есть подвох: 40% медиков работают за копейки

Врачи Алтая получают 93 тысячи рублей — Минздрав

Средняя зарплата врачей в Алтайском крае по итогам 11 месяцев 2025 года превысила 93 тысячи рублей и оказалась почти вдвое выше среднего уровня доходов по региону. Об этом сообщается в материалах к коллегии Минздрава Алтайского края. Согласно документам, средняя заработная плата врача составила 93 632 рубля, что на 88,5% выше средней зарплаты по краю — 49 685 рублей за тот же период. При этом данные показывают заметный разрыв между разными категориями медработников и сохраняющуюся зависимость части сотрудников от минимального уровня оплаты труда.

Показатели в среднем медицинском звене выглядят значительно скромнее. В материалах уточняется, что средний медперсонал в Алтайском крае получал 48 777 рублей, а младшие медработники — 45 867 рублей. Эти суммы сопоставимы со средней зарплатой по региону, но заметно ниже уровня, зафиксированного у врачей. В то же время документы фиксируют и другой аспект кадровой ситуации: большая группа работников здравоохранения продолжает получать оплату на уровне МРОТ.

Зарплаты медиков и разрыв между категориями

По данным Минздрава Алтайского края, врачи в регионе в среднем зарабатывали 93 632 рубля по итогам 11 месяцев 2025 года. Эта цифра почти на 90% превышает среднюю зарплату по краю — 49 685 рублей. Таким образом, врачебный труд по итогам года демонстрирует выраженное отставание от общего уровня доходов не в сторону снижения, а наоборот — в сторону превышения регионального среднего.

При этом ситуация в среднем и младшем звене медицинского персонала менее благоприятна. Средний медперсонал получал 48 777 рублей, что немного ниже средней зарплаты по краю. Младшие медработники — 45 867 рублей, что также остаётся ниже регионального среднего уровня. Разница между врачами и остальными категориями специалистов остаётся значительной и отражает структуру распределения доходов внутри здравоохранения.

МРОТ как ориентир для десятков процентов работников

В материалах коллегии указано, что более 40% медиков региона — 17,6 тысячи человек — в 2025 году получали зарплату на уровне МРОТ. В тот период минимальный размер оплаты труда составлял 22 440 рублей. Эти данные показывают, что значительная часть работников здравоохранения фактически ориентирована на минимальный уровень, что особенно заметно на фоне высоких средних показателей по врачам.

Также отмечается, что с ростом МРОТ число сотрудников, получающих выплаты на этом уровне, может увеличиться. С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда равен 27 093 рублям, и ожидается, что таких сотрудников станет примерно на 900 человек больше. То есть повышение минимальной планки может привести к тому, что ещё больше работников окажутся в группе, чьи выплаты формируются вокруг МРОТ.

Как изменилась ситуация за год и роль социальных выплат

Материалы Минздрава Алтайского края фиксируют рост зарплат медицинских работников по сравнению с предыдущим годом. Министр здравоохранения региона Дмитрий Попов ранее сообщал, что на конец 2024 года средняя зарплата врача составляла 84,7 тысячи рублей, среднего медперсонала — 43,1 тысячи рублей, младших медработников — 42,1 тысячи рублей. По итогам 11 месяцев 2025 года значения выросли во всех трёх категориях, причём самый заметный рост наблюдается по врачам.

Попов также подчёркивал, что доход медработника формируется не только заработной платой. Часть поступлений составляют социальные выплаты, которые назначаются как на федеральном, так и на региональном уровне. В качестве примера он приводил данные о врачах первичного звена: по его словам, ещё весной 2025 года средняя зарплата врача-терапевта в районной больнице превышала 110 тысяч рублей. Этот показатель иллюстрирует, что итоговый доход может быть выше средней зарплаты по региональной статистике за счёт различных механизмов поддержки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Студенты из Тувы не смогли уехать из Томска на каникулы — Минобразования 29.12.2025 в 8:38
Дефицит транспорта накануне Нового года обернулся для студентов ростом цен и очередями

Около 50 студентов из Тувы не могут уехать из Томска домой на Новый год: дефицит транспорта и рост цен у частников вынудили власти вмешаться.

Читать полностью » Проезд в рубцовских троллейбусах подорожает до 45 рублей — Администрация 29.12.2025 в 7:40
Троллейбусы Рубцовска требуют доплаты: какие именно затраты предприятия привели к росту цен

В Рубцовске с 1 января 2026 года проезд в троллейбусах подорожает до 45 рублей. Вырастут и цены на проездные для всех категорий.

Читать полностью » Новосибирск ввел станцию метро Спортивная после переделки проекта — Кудрявцев 29.12.2025 в 7:37
Белорусы проектируют, федералы платят: как в Новосибирске будут развивать метро после 2025 года

Новосибирск завершает год с новым мостом и станцией "Спортивная". Мэр рассказал НГС, как будут развивать метро, транспорт и мосты в 2026 году.

Читать полностью » Цены на авиабилеты из Тюмени перед Новым годом выросли в 2-3 раза — Грас 28.12.2025 в 7:26
За полёт в Калининград на Новый год пассажиры из Тюмени платят в три раза больше обычного

Перед Новым годом билеты из Тюмени подорожали в 2-3 раза: эксперты объяснили, какие даты самые дорогие и когда цены начнут снижаться.

Читать полностью » Турпоток в Туву вырос и достиг 130 тысяч туристов — глава региона Ховалыг 28.12.2025 в 7:16
Забытый курорт возвращается: почему россияне массово поехали отдыхать в Туву

Турпоток в Туву в 2025 году вырос почти на четверть и превысил 130 тысяч поездок. Власти объяснили, что стало причиной роста.

Читать полностью » В Омске запускают переработку использованной одноразовой посуды с 2026 года — ТАСС 26.12.2025 в 17:29
Свалки могут потерять главный пластик: стало известно, когда в России начнут перерабатывать одноразовую посуду

В Омске в 2026 году планируют запустить уникальную линию переработки одноразовой посуды, которая преобразует мусор в сырьё для новых изделий.

Читать полностью » Жителя Хакасии осудили за использование рабского труда — МВД 26.12.2025 в 12:19
Людей ловили, возвращали и запирали: история рабского труда, о которой не принято говорить

В Хакасии вскрылась многолетняя история принудительного труда на ферме, которая закончилась реальным сроком и компенсацией жертвам.

Читать полностью » Юбилейного 500-тысячного пассажира отметили на маршруте Кемерово–Барзас — Кузбасс-пригород 24.12.2025 в 7:23
Когда обычная поездка становится вехой: как маршрут Кемерово — Барзас дошёл до цифры 500 000

На пригородном маршруте Кемерово — Притомье — Барзас отметили 500-тысячного пассажира — событие стало важным рубежом для всей линии.

Читать полностью »

Новости
Наука
Солнце уничтожит растения из-за нехватки CO₂ — учёные Чикагского университета
Спорт и фитнес
РФС заявил о поддержке возвращения России в еврокубки странами — Дюков
Общество
Обеспеченность врачами в России составила 43,45 на 10 тысяч человек — Минздрав
Общество
Соцдоплата пенсионерам назначается автоматически без заявлений — Балынин
Туризм
Туристы отметили рост цен в ресторанах Дубая и Абу-Даби зимой — ТурПром
Общество
Зарплаты разработчиков достигнут 284 тыс. рублей в 2026 году — hh.ru
Общество
В 2026 году ассортимент вина в магазинах у дома сократится вдвое — эксперты РАЭРР
Общество
Минимальные цены на социальные продукты упали на 9,3% — АКОРТ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet