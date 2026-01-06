Зарплата врачей в Алтайском крае взлетела до небес, но есть подвох: 40% медиков работают за копейки

Средняя зарплата врачей в Алтайском крае по итогам 11 месяцев 2025 года превысила 93 тысячи рублей и оказалась почти вдвое выше среднего уровня доходов по региону. Об этом сообщается в материалах к коллегии Минздрава Алтайского края. Согласно документам, средняя заработная плата врача составила 93 632 рубля, что на 88,5% выше средней зарплаты по краю — 49 685 рублей за тот же период. При этом данные показывают заметный разрыв между разными категориями медработников и сохраняющуюся зависимость части сотрудников от минимального уровня оплаты труда.

Показатели в среднем медицинском звене выглядят значительно скромнее. В материалах уточняется, что средний медперсонал в Алтайском крае получал 48 777 рублей, а младшие медработники — 45 867 рублей. Эти суммы сопоставимы со средней зарплатой по региону, но заметно ниже уровня, зафиксированного у врачей. В то же время документы фиксируют и другой аспект кадровой ситуации: большая группа работников здравоохранения продолжает получать оплату на уровне МРОТ.

Зарплаты медиков и разрыв между категориями

По данным Минздрава Алтайского края, врачи в регионе в среднем зарабатывали 93 632 рубля по итогам 11 месяцев 2025 года. Эта цифра почти на 90% превышает среднюю зарплату по краю — 49 685 рублей. Таким образом, врачебный труд по итогам года демонстрирует выраженное отставание от общего уровня доходов не в сторону снижения, а наоборот — в сторону превышения регионального среднего.

При этом ситуация в среднем и младшем звене медицинского персонала менее благоприятна. Средний медперсонал получал 48 777 рублей, что немного ниже средней зарплаты по краю. Младшие медработники — 45 867 рублей, что также остаётся ниже регионального среднего уровня. Разница между врачами и остальными категориями специалистов остаётся значительной и отражает структуру распределения доходов внутри здравоохранения.

МРОТ как ориентир для десятков процентов работников

В материалах коллегии указано, что более 40% медиков региона — 17,6 тысячи человек — в 2025 году получали зарплату на уровне МРОТ. В тот период минимальный размер оплаты труда составлял 22 440 рублей. Эти данные показывают, что значительная часть работников здравоохранения фактически ориентирована на минимальный уровень, что особенно заметно на фоне высоких средних показателей по врачам.

Также отмечается, что с ростом МРОТ число сотрудников, получающих выплаты на этом уровне, может увеличиться. С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда равен 27 093 рублям, и ожидается, что таких сотрудников станет примерно на 900 человек больше. То есть повышение минимальной планки может привести к тому, что ещё больше работников окажутся в группе, чьи выплаты формируются вокруг МРОТ.

Как изменилась ситуация за год и роль социальных выплат

Материалы Минздрава Алтайского края фиксируют рост зарплат медицинских работников по сравнению с предыдущим годом. Министр здравоохранения региона Дмитрий Попов ранее сообщал, что на конец 2024 года средняя зарплата врача составляла 84,7 тысячи рублей, среднего медперсонала — 43,1 тысячи рублей, младших медработников — 42,1 тысячи рублей. По итогам 11 месяцев 2025 года значения выросли во всех трёх категориях, причём самый заметный рост наблюдается по врачам.

Попов также подчёркивал, что доход медработника формируется не только заработной платой. Часть поступлений составляют социальные выплаты, которые назначаются как на федеральном, так и на региональном уровне. В качестве примера он приводил данные о врачах первичного звена: по его словам, ещё весной 2025 года средняя зарплата врача-терапевта в районной больнице превышала 110 тысяч рублей. Этот показатель иллюстрирует, что итоговый доход может быть выше средней зарплаты по региональной статистике за счёт различных механизмов поддержки.