Общий объем добычи водных биоресурсов (ВБР) в России с начала 2026 года превысил 4 млн тонн. Согласно данным системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС) на 9 ноября, основной массив вылова сосредоточен в Дальневосточном бассейне — 3 199 тыс. тонн. В Северном бассейне добыто 290,6 тыс. тонн, в Западном — 61,4 тыс. тонн, в Волжско-Каспийском — 53 тыс. тонн, а в Азово-Черноморском — 24,5 тыс. тонн. Еще 384,6 тыс. тонн ВБР российский флот освоил в открытой части Мирового океана, конвенционных районах и исключительных экономических зонах иностранных государств.

Динамика добычи минтая и сельди

По данным Ассоциации добытчиков минтая (АДМ), к 3 ноября текущего года вылов минтая составил более 2 млн тонн, что на 3,1% выше показателей 2025 года. Доля этого вида в общем национальном вылове достигла 50%, при этом объемы добычи удерживаются на рекордном уровне второй год подряд.

Аналогичная тенденция наблюдается и с тихоокеанской сельдью. По сведениям ЦСМС Росрыболовства, к ноябрю 2026 года вылов этого вида превысил 612 тыс. тонн, что стало абсолютным историческим максимумом. Данный показатель в 2,7 раза превышает среднегодовой объем добычи за последние 90 лет. Минсельхоз РФ прогнозирует, что по итогам года итоговый вылов сельди достигнет рекордной отметки в 800 тыс. тонн.

Экспортные потоки и внешние рынки

Россия существенно нарастила поставки сельди в Китай: за девять месяцев 2026 года объем экспорта вырос на 30,8%, достигнув 208,8 тыс. тонн. Стоимость этих поставок увеличилась на 41,4% до 159,8 млн долл., что позволило РФ занять 95,3% всего китайского импорта сельди в натуральном выражении.

В Южную Корею за десять месяцев отправлено более 174 тыс. тонн рыбы и морепродуктов (в основном минтай — 78,4 тыс. т и мороженая сельдь — 17,3 тыс. т), что обеспечило около 25% всего импорта республики. Также отмечен рост поставок на рынки Латинской Америки: экспорт в Бразилию вырос в 2,3 раза (до 0,7 тыс. тонн), где РФ стала единственным поставщиком мороженого минтая. Поставки на Кубу увеличились вдвое, достигнув 1,6 тыс. тонн за девять месяцев.

На китайском рынке трески Россия также удерживает лидерство, обеспечив 61,4% всего импорта КНР (72,7 тыс. тонн из общего объема в 118,4 тыс. тонн) за период с января по сентябрь.

Техническое регулирование и контроль

Минсельхоз РФ разрабатывает новые правила контроля за перегрузкой уловов в море в отсутствие пограничных служб. Проект постановления, который может вступить в силу с 1 сентября 2027 года, обязывает уведомлять пограничный орган не менее чем за трое суток до начала приемки и перегрузки рыбы, и за три часа до выгрузки в порту. Особое требование касается организации раздельного учета уловов при перегрузке с нескольких судов.

Развитие аквакультуры и инфраструктуры

Производство товарной аквакультуры в РФ за девять месяцев выросло на 16%, достигнув 314,2 тыс. тонн. Основной рост обеспечили лососевые (форель и атлантический лосось) — плюс 32,2%, до 130,5 тыс. тонн. В регионах развиваются производственные мощности: в Смоленской области запущен завод по выпуску экструдированных кормов мощностью 108 тыс. тонн в год, в Магаданской области на реке Колыме строится рыборазводный завод (запуск в 2027 году), а в Кемеровской области создается комплекс по выращиванию осетра.

Для модернизации отрасли правительство РФ выделит 200 млн рублей на обновление ИТ-инфраструктуры, включая системы мониторинга рыбопромысловых судов и состояния биоресурсов.

Международный контекст

В США, в частности на Аляске, зафиксировано значительное снижение коммерческого вылова тихоокеанских лососей — 99 млн особей, что на 49% меньше прошлого года. В Норвегии в октябре 2026 года отмечена стабильность экспорта (18,2 млрд крон), при этом стоимость поставок лосося достигла максимума на фоне снижения вылова диких видов (трески, скумбрии и пикши).