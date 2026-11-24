Предприятия Республики Карелия за десять месяцев текущего года добыли 87,9 тыс. тонн водных биоресурсов. Согласно данным пресс-службы правительства региона, этот показатель на 38% превышает результаты аналогичного периода прошлого года.

Структура вылова и районы промысла

Основная доля добычи сосредоточена в Баренцевом море и Атлантическом океане. Здесь объем вылова составил 84,9 тыс. тонн, что на 40% больше прошлогодних значений. Квота на океанический промысел на данный момент освоена на 93,7%.

В Белом море объем добычи составил 1,5 тыс. тонн. В этом районе промысловые операции сосредоточены преимущественно на сборе морских водорослей (фукуса). Столько же — 1,5 тыс. тонн — было получено в результате промысла на внутренних водоемах республики.