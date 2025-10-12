Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Зола
Зола
© Own work by LllKSTlll is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:41

Добро, которое может убить грядку: когда зола превращается из удобрения во врага урожая

Неправильное применение золы вызывает гниль и снижает урожайность культур — специалисты

Ошибки при выборе удобрений могут стоить дачнику всего урожая. Даже натуральные средства вроде древесной золы не всегда безопасны. Несмотря на богатый состав — калий, кальций и магний — она подходит далеко не всем культурам. Понимание того, когда золу стоит применять, а когда лучше отказаться, помогает сохранить здоровье растений и качество плодов.

Сравнение

Культура Подходит ли зола Эффект при использовании
Арбузы Нет Повышает риск гнили
Зелень (щавель, шпинат) Нет Ухудшает рост и вкус
Редис Нет Замедляет развитие и желтит листья
Картофель Да Повышает крахмалистость клубней
Капуста Да Укрепляет иммунитет растения

Советы шаг за шагом

  1. Определите, какая культура нуждается в подкормке — не все растения одинаково реагируют на золу.

  2. Проверьте кислотность почвы. На щелочных и нейтральных грунтах зола может нарушить баланс, ухудшая усвоение азота.

  3. При использовании золы всегда просеивайте её - крупные частицы не усваиваются и могут повредить корни.

  4. Не вносите золу одновременно с азотными удобрениями, иначе часть питательных веществ улетучится.

  5. Для безопасной подкормки овощей используйте зольный настой (1 стакан золы на 10 л воды, настоять сутки).

  6. Храните золу в сухом месте, чтобы избежать потери питательных элементов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: внесение золы под бахчевые культуры.
    Последствие: повышается влажность в корневой зоне, что приводит к гнили.
    Альтернатива: используйте калийную соль или сульфат калия в минимальной дозе.

  • Ошибка: добавление золы под щавель и зелень.
    Последствие: листья становятся бледными, урожай снижается.
    Альтернатива: применяйте настой крапивы или биогумус.

  • Ошибка: использование золы на редисе.
    Последствие: замедляется рост корнеплодов, появляются пожелтевшие листья.
    Альтернатива: подкармливайте фосфорными удобрениями или древесным углём в малых дозах.

А что если…

А что, если использовать золу только как профилактическое средство? Тогда она может стать отличным помощником против вредителей и грибков. Опылите междурядья тонким слоем — это отпугнёт слизней и муравьёв. Можно также применять зольный настой для опрыскивания капусты или томатов: он создаёт щелочную среду, в которой гибнут личинки.

Однако важно помнить — профилактика не заменяет питание. Если почва бедная, зола не справится одна, нужен комплексный подход с добавлением органики и минеральных веществ.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Натуральный источник калия и кальция Не подходит всем культурам
Повышает иммунитет растений Может вызывать щелочную реакцию почвы
Эффективен против вредителей Снижает кислотность, мешая усвоению азота
Дешёвый и доступный продукт Требует точного дозирования

FAQ

Как часто можно вносить золу?
Не чаще одного раза в месяц, чередуя с другими удобрениями.

Можно ли сочетать золу с навозом или компостом?
Нет, при совместном применении теряется аммиак, и удобрение теряет эффективность.

Как хранить золу?
Только в сухом месте, в закрытой таре. При намокании она теряет калий и становится бесполезной.

Подходит ли зола для рассады?
Только в виде слабого раствора. Сухая зола может обжечь нежные корни.

Мифы и правда

  • Миф: зола подходит всем растениям.
    Правда: часть культур не переносит щелочную реакцию, особенно зелень и редис.

  • Миф: чем больше золы, тем лучше результат.
    Правда: избыток приводит к обратному эффекту — растения слабеют, почва истощается.

  • Миф: зола может заменить все удобрения.
    Правда: в ней нет азота, поэтому для полноценного питания нужна комбинация с органикой.

Исторический контекст

Использование золы как удобрения известно со времён античности. Её применяли земледельцы Древнего Египта и Рима, чтобы улучшить плодородие и бороться с вредителями. В русских деревнях зола была универсальным средством — ею не только удобряли огород, но и отбеливали бельё, чистили посуду, мыли голову. Позднее, в XX веке, когда появились минеральные удобрения, зола временно отошла на второй план, но с ростом интереса к органическому земледелию вновь вернулась в обиход.

Три интересных факта

  1. В одной чайной ложке золы содержится до 25 микроэлементов, включая железо, бор и марганец.

  2. Зола от разных пород древесины имеет разный состав: берёзовая содержит больше кальция, а хвойная — больше калия.

  3. Даже пепел от сожжённой бумаги или травы можно использовать, но его питательная ценность ниже, чем у древесной золы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Садоводы назвали лучшие материалы для утепления клумб в северной части России сегодня в 16:11
Спасение клумб своими руками: эти дешёвые материалы утепляют лучше дорогих

Как утеплить клумбы в северных регионах, чтобы растения пережили морозы до −40 °C? Разбираемся, какие материалы выбрать и как правильно их использовать.

Читать полностью » Учёные: споры фитофторы сохраняются в теплице до пяти лет сегодня в 11:37
Фитофтора не спит: одна ошибка осенью — и весной теплица превратится в рассадник болезней

Одна осенняя обработка теплицы способна заменить десятки летних опрыскиваний. Рассказываем, почему октябрь — идеальное время для борьбы с фитофторой.

Читать полностью » Совместная посадка лука и чеснока снижает урожай и вызывает гниль сегодня в 10:45
Две головы — не одно поле: почему лук и чеснок на одной грядке становятся врагами

Почему лук и чеснок — плохие соседи на грядке? Разбираемся, как конкуренция за воду и питание снижает урожай и чем можно заменить такое соседство.

Читать полностью » Позднеспелые сорта свёклы лучше сохраняются до лета — рекомендации агрономов сегодня в 10:15
Хранить свёклу неправильно — всё равно что выкинуть урожай: ошибка, о которой молчат дачники

Как правильно выбрать, подготовить и сохранить свёклу, чтобы она не вяла и не гнила до весны. Простые и проверенные способы для квартиры и погреба.

Читать полностью » Правильное соседство плодовых деревьев повышает устойчивость сада к болезням сегодня в 9:45
Деревья тоже ссорятся: кого нельзя сажать рядом с грушей, чтобы не остаться без урожая

Можно ли сажать грушу рядом с яблоней и какие соседи принесут вред? Советы, таблицы совместимости и практические рекомендации для дачников.

Читать полностью » Чесночный настой — скорая помощь орхидее после переувлажнения сегодня в 9:39
Один замачивающий полив в месяц — и корни идут в рост: как поддержать орхидею после ошибки

Узнайте, как приготовить чесночный настой, чтобы спасти вашу орхидею от гибели. Пошаговая инструкция и советы от опытных цветоводов.

Читать полностью » Осенняя обработка яблонь мочевиной снижает риск парши сегодня в 9:08
Опавшие листья — убежище врага: сад может болеть, даже когда всё кажется спокойно

Осенняя обработка яблонь мочевиной вызывает споры среди садоводов. Разбираемся, зачем она нужна, как работает и какие ошибки её сводят на нет.

Читать полностью » Садовые инструменты требуют очистки и смазки перед зимним хранением сегодня в 8:45
Инструменты тоже хотят отпуска: что нужно сделать, чтобы они не умерли к апрелю

Как правильно подготовить садовые инструменты к зиме, чтобы они не заржавели и не потрескались? Пошаговое руководство по хранению и уходу.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Кашпо из дерева, бетона и ротанга требуют защиты от влаги
Спорт и фитнес
Исследование: регулярная растяжка снижает риск болей в пояснице на 30%
Авто и мото
NBC News: американцы всё чаще выигрывают суды с помощью искусственного интеллекта
Красота и здоровье
Через 3–5 дней после отказа от сладкого появляются головная боль и раздражительность — признаки сахарной ломки
Авто и мото
Эксперт Хайцеэр: менять шины стоит при температуре около +5 градусов
Наука
Миссия Чанъэ-6 доставила первые образцы с обратной стороны Луны
Туризм
Необычный маршрут в Самарской области — Муравьиные острова, созданные после строительства Волжской ГЭС
Красота и здоровье
Дерматологи: ребристость ногтей чаще связана с дефицитом витаминов B7 и железа
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet