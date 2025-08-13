Сначала мышцы, потом — гормональный сбой? Что скрывает рынок спортивного питания
Когда разговор заходит о спортивных добавках, многие представляют витрины с яркими банками, обещающими рельеф за две недели и вечную энергию. Но что из этого действительно работает, а что — маркетинг?
О ключевых продуктах спортивного питания, их отличиях от БАДов и о том, почему важно советоваться с врачом, рассказала Елена Силина, президент Национального фитнес-сообщества и академический директор Факультета фитнеса и культуры здоровья Университета "Синергия".
Спортивное питание и БАДы: в чём разница?
"Спортивное питание ориентировано на физически активных людей, а биодобавки — на общее укрепление здоровья", — объясняет Елена Силина.
И то, и другое может быть полезно как на тренировке, так и в повседневной жизни. Формы выпуска — любые: капсулы, порошки, напитки, батончики. Главное — понимать цель приёма.
Классификация продуктов по задачам:
- Для набора мышечной массы
- Для сжигания жира
- Для восстановления после нагрузок
"Пик потребления приходится на весну и позднюю осень, когда организм особенно уязвим к переменам", — добавляет эксперт.
Кто и зачем их использует?
- Бодибилдеры — перед соревнованиями, чтобы достичь нужного баланса массы и рельефа.
- Бегуны, лыжники, велосипедисты — для выносливости на дистанции.
- Туристы и альпинисты — чтобы сохранить силы во время длительных маршрутов.
И хотя массовое потребление спортивного питания в России сформировалось сравнительно недавно, рынок уже стабилен: более 200 отечественных производителей успешно конкурируют с зарубежными брендами и развивают импортозамещение.
Самые популярные добавки: топ-3
"В списке около 30 добавок, но чаще всего назначаются три: аминокислоты, протеин и креатин", — подчёркивает Силина.
1. Аминокислоты
Основной строительный элемент белков.
Способствуют синтезу мышечной ткани.
Участвуют в восстановлении после нагрузки.
2. Протеин
Источник чистого белка (животного или растительного).
Подходит даже вегетарианцам.
Стимулирует рост мышц, улучшает рельеф, ускоряет восстановление.
3. Креатин
Аминокислота, участвующая в синтезе АТФ — энергетической валюты организма.
Повышает силу, улучшает выносливость.
Ускоряет восстановление после интенсивных нагрузок.
Почему нельзя принимать добавки без консультации?
"Самостоятельный приём может навредить: от избытка витаминов до проблем с почками и гормонами", — предупреждает Силина.
Несмотря на активную рекламу и доступность, принимать добавки без совета специалиста — риск. Особенно это касается людей с:
- хроническими заболеваниями,
- нарушениями работы ЖКТ, печени и почек,
- гормональными сбоями,
- сердечно-сосудистыми проблемами.
Как действовать правильно?
- Проконсультируйтесь с нутрициологом или врачом.
- Сдайте анализы: общий и биохимический анализ крови, гормональный профиль, дополнительные обследования.
- Оцените свой образ жизни и составьте план приёма — дозировка, курс, совместимость с диетой и нагрузками.
- Избегайте доверия к слоганам вроде "минус 10 кг за месяц без усилий".
"Подход должен быть персонализированным. Только тогда добавки действительно работают на результат", — заключает эксперт.
Вывод
Спортивное питание — это не магическая пилюля, а инструмент, который может принести пользу только при разумном использовании. Аминокислоты, протеин и креатин — действительно эффективные вещества, но их дозировка, режим и сочетание с другими компонентами должны подбираться специалистом.
Если подойти к вопросу ответственно, спорт и жизнь станут легче, а результат — стабильным.
