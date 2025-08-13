Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Спортивное питание
Спортивное питание
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:16

Сначала мышцы, потом — гормональный сбой? Что скрывает рынок спортивного питания

Названы три самых популярных добавки для спорта — мнение главы фитнес-сообщества

Когда разговор заходит о спортивных добавках, многие представляют витрины с яркими банками, обещающими рельеф за две недели и вечную энергию. Но что из этого действительно работает, а что — маркетинг?

О ключевых продуктах спортивного питания, их отличиях от БАДов и о том, почему важно советоваться с врачом, рассказала Елена Силина, президент Национального фитнес-сообщества и академический директор Факультета фитнеса и культуры здоровья Университета "Синергия".

Спортивное питание и БАДы: в чём разница?

"Спортивное питание ориентировано на физически активных людей, а биодобавки — на общее укрепление здоровья", — объясняет Елена Силина.

И то, и другое может быть полезно как на тренировке, так и в повседневной жизни. Формы выпуска — любые: капсулы, порошки, напитки, батончики. Главное — понимать цель приёма.

Классификация продуктов по задачам:

  • Для набора мышечной массы
  • Для сжигания жира
  • Для восстановления после нагрузок

"Пик потребления приходится на весну и позднюю осень, когда организм особенно уязвим к переменам", — добавляет эксперт.

Кто и зачем их использует?

  • Бодибилдеры — перед соревнованиями, чтобы достичь нужного баланса массы и рельефа.
  • Бегуны, лыжники, велосипедисты — для выносливости на дистанции.
  • Туристы и альпинисты — чтобы сохранить силы во время длительных маршрутов.

И хотя массовое потребление спортивного питания в России сформировалось сравнительно недавно, рынок уже стабилен: более 200 отечественных производителей успешно конкурируют с зарубежными брендами и развивают импортозамещение.

Самые популярные добавки: топ-3

"В списке около 30 добавок, но чаще всего назначаются три: аминокислоты, протеин и креатин", — подчёркивает Силина.

1. Аминокислоты
Основной строительный элемент белков.
Способствуют синтезу мышечной ткани.
Участвуют в восстановлении после нагрузки.

2. Протеин
Источник чистого белка (животного или растительного).
Подходит даже вегетарианцам.
Стимулирует рост мышц, улучшает рельеф, ускоряет восстановление.

3. Креатин
Аминокислота, участвующая в синтезе АТФ — энергетической валюты организма.
Повышает силу, улучшает выносливость.
Ускоряет восстановление после интенсивных нагрузок.

Почему нельзя принимать добавки без консультации?

"Самостоятельный приём может навредить: от избытка витаминов до проблем с почками и гормонами", — предупреждает Силина.

Несмотря на активную рекламу и доступность, принимать добавки без совета специалиста — риск. Особенно это касается людей с:

  • хроническими заболеваниями,
  • нарушениями работы ЖКТ, печени и почек,
  • гормональными сбоями,
  • сердечно-сосудистыми проблемами.

Как действовать правильно?

  • Проконсультируйтесь с нутрициологом или врачом.
  • Сдайте анализы: общий и биохимический анализ крови, гормональный профиль, дополнительные обследования.
  • Оцените свой образ жизни и составьте план приёма — дозировка, курс, совместимость с диетой и нагрузками.
  • Избегайте доверия к слоганам вроде "минус 10 кг за месяц без усилий".

"Подход должен быть персонализированным. Только тогда добавки действительно работают на результат", — заключает эксперт.

Вывод
Спортивное питание — это не магическая пилюля, а инструмент, который может принести пользу только при разумном использовании. Аминокислоты, протеин и креатин — действительно эффективные вещества, но их дозировка, режим и сочетание с другими компонентами должны подбираться специалистом.

Если подойти к вопросу ответственно, спорт и жизнь станут легче, а результат — стабильным.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Гиперкифоз, мышечные зажимы и компрессия: к чему приводит сутулость сегодня в 21:03

Горб появляется не с возрастом: какие привычки его формируют уже в молодости

Можно ли "выпрямить" спину без врача, что такое горб, как осанка влияет на органы и что происходит с телом, если её игнорировать — советы тренера и мифы, которым не стоит верить.

Читать полностью » Ридж Дэвис назвал комплекс упражнений для одновременной прокачки рук и сердца сегодня в 16:10

Тренировка, которая прокачает руки и сердце одновременно — и всё дома

Эта восьмиупражненная кардио-программа для рук сжигает калории, укрепляет мышцы и не требует оборудования — всё за считанные минуты.

Читать полностью » Тренировка на полу для мышц груди и рук с минимальной нагрузкой на суставы сегодня в 15:50

Тренировка, которую можно делать лёжа: секрет сильных рук и груди

Можно ли прокачать грудь и руки, не вставая с пола? Да! Этот комплекс упражнений поможет укрепить мышцы и избежать нагрузки на суставы.

Читать полностью » Ученые ACE выяснили, какие упражнения наиболее эффективно укрепляют мышцы пресса сегодня в 15:10

Упражнения, которые меняют пресс быстрее любых скручиваний

Узнайте, как прокачать пресс без скучных подходов: 7+ вариаций скручиваний и советов, которые сделают тренировку эффективной и интересной.

Читать полностью » Фитнес-тренер Насырова назвала упражнения для тонуса и формы груди без увеличения объёма сегодня в 14:12

Не импланты, а гантели: как тренировки реально влияют на форму груди

Можно ли придать груди соблазнительные очертания без операций и залов? Профессиональный тренер показывает 5 простых упражнений для женской формы и уверенности.

Читать полностью » Чемпионка Мария Кузьмина объяснила, как дисциплина помогает достичь результата в фитнесе сегодня в 13:16

Хочешь тело как у чемпионки? Придётся сначала честно поговорить с собой

Чемпионка мира Мария Кузьмина делится, как с нуля построить тело мечты, не сорваться на диетах и что делать, если вес встал. Вдохновляющее интервью — без фильтров.

Читать полностью » Жизель Бюндхен назвала йогу и умеренное питание основой формы без диет сегодня в 12:11

Форма без жёстких ограничений: как модели держат себя в тонусе, не отказываясь от жизни

Жесткие диеты — не выход. Модели Жизель Бюндхен и Адриана Лима делятся, как сохраняют форму без фанатизма. Их советы — про еду, спорт и любовь к себе.

Читать полностью » Гастроэнтеролог Федорченко: в жару для похудения важны вода, овощи и баланс в рационе сегодня в 11:36

+34 °C и меньше килограммов: почему летом организм сам готов сбрасывать вес

Можно ли худеть в жару и не навредить себе? Врачи и тренер рассказали, как питание, сон и разумные тренировки помогут сбросить вес в жаркие дни.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Специалисты назвали 5 способов, которыми кошки выражают любовь к хозяину
Наука и технологии

Геологи Канады предупреждают о сейсмической активности разлома Тинтина
Культура и шоу-бизнес

Дочери Кевина Джонаса впервые посмотрели фильм Camp Rock и оценили его сдержанно
Питомцы

Ветеринары описали способы, которыми кошки встречают хозяев
Наука и технологии

Какао-продукты снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний
Туризм

Отдых в Тамани: жильё от 2000 рублей, качели у моря и исторические памятники
Авто и мото

Мини-КАСКО: условия, стоимость и ограничения страхового покрытия
Садоводство

Стоячая вода на участке способствует размножению комаров
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru