Сначала мышцы, потом — гормональный сбой? Что скрывает рынок спортивного питания

Когда разговор заходит о спортивных добавках, многие представляют витрины с яркими банками, обещающими рельеф за две недели и вечную энергию. Но что из этого действительно работает, а что — маркетинг?

О ключевых продуктах спортивного питания, их отличиях от БАДов и о том, почему важно советоваться с врачом, рассказала Елена Силина, президент Национального фитнес-сообщества и академический директор Факультета фитнеса и культуры здоровья Университета "Синергия".

Спортивное питание и БАДы: в чём разница?

"Спортивное питание ориентировано на физически активных людей, а биодобавки — на общее укрепление здоровья", — объясняет Елена Силина.

И то, и другое может быть полезно как на тренировке, так и в повседневной жизни. Формы выпуска — любые: капсулы, порошки, напитки, батончики. Главное — понимать цель приёма.

Классификация продуктов по задачам:

Для набора мышечной массы

Для сжигания жира

Для восстановления после нагрузок

"Пик потребления приходится на весну и позднюю осень, когда организм особенно уязвим к переменам", — добавляет эксперт.

Кто и зачем их использует?

Бодибилдеры — перед соревнованиями, чтобы достичь нужного баланса массы и рельефа.

Бегуны, лыжники, велосипедисты — для выносливости на дистанции.

Туристы и альпинисты — чтобы сохранить силы во время длительных маршрутов.

И хотя массовое потребление спортивного питания в России сформировалось сравнительно недавно, рынок уже стабилен: более 200 отечественных производителей успешно конкурируют с зарубежными брендами и развивают импортозамещение.

Самые популярные добавки: топ-3

"В списке около 30 добавок, но чаще всего назначаются три: аминокислоты, протеин и креатин", — подчёркивает Силина.

1. Аминокислоты

Основной строительный элемент белков.

Способствуют синтезу мышечной ткани.

Участвуют в восстановлении после нагрузки.

2. Протеин

Источник чистого белка (животного или растительного).

Подходит даже вегетарианцам.

Стимулирует рост мышц, улучшает рельеф, ускоряет восстановление.

3. Креатин

Аминокислота, участвующая в синтезе АТФ — энергетической валюты организма.

Повышает силу, улучшает выносливость.

Ускоряет восстановление после интенсивных нагрузок.



Почему нельзя принимать добавки без консультации?

"Самостоятельный приём может навредить: от избытка витаминов до проблем с почками и гормонами", — предупреждает Силина.

Несмотря на активную рекламу и доступность, принимать добавки без совета специалиста — риск. Особенно это касается людей с:

хроническими заболеваниями,

нарушениями работы ЖКТ, печени и почек,

гормональными сбоями,

сердечно-сосудистыми проблемами.

Как действовать правильно?

Проконсультируйтесь с нутрициологом или врачом.

Сдайте анализы: общий и биохимический анализ крови, гормональный профиль, дополнительные обследования.

Оцените свой образ жизни и составьте план приёма — дозировка, курс, совместимость с диетой и нагрузками.

Избегайте доверия к слоганам вроде "минус 10 кг за месяц без усилий".

"Подход должен быть персонализированным. Только тогда добавки действительно работают на результат", — заключает эксперт.

Вывод

Спортивное питание — это не магическая пилюля, а инструмент, который может принести пользу только при разумном использовании. Аминокислоты, протеин и креатин — действительно эффективные вещества, но их дозировка, режим и сочетание с другими компонентами должны подбираться специалистом.

Если подойти к вопросу ответственно, спорт и жизнь станут легче, а результат — стабильным.