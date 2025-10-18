Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
стоунхендж
© Wikipedia by simonwakefield is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:02

До Стоунхенджа — рукой подать: археологи нашли в Европе мегаструктуры, о которых никто не знал

Каменные сооружения возрастом 3600 лет открыли в Словении и Италии — археологи Любляны

На границе Словении и Италии ученые обнаружили нечто поразительное — гигантские каменные сооружения, возраст которых превышает 3600 лет. Эти структуры, напоминающие длинные низкие стены, тянущиеся к яме, вероятно, служили древними ловушками для стад благородных оленей и другой дичи. Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, открывает новую страницу в понимании доисторической Европы.

Загадка древнего ландшафта

Археологи из Университета Любляны и Института охраны культурного наследия Словении использовали аэрофотосъемку и лазерное сканирование территории площадью более 870 км². На этих снимках они обнаружили четыре массивных мегаструктуры, скрытых в известняковом плато Карст.

Каждое из сооружений сложено из местного камня, ширина стен достигает полутора метров, а первоначальная высота, по оценкам, не превышала метра. С воздуха эти комплексы выглядят как гигантские воронки, сходящиеся в естественные обрывы. Длина варьируется от 530 метров до более чем 3,5 километра — почти как современные взлетные полосы.

Исследователи сравнивают эти объекты с так называемыми "воздушными змеями пустыни" — древними охотничьими ловушками Ближнего Востока и Северной Африки.

"Эти сооружения раскрывают ключевые аспекты доисторической жизни: организацию коллективного труда за пределами домашнего пространства, преобразование ландшафта в инфраструктуру и привязку архитектурного замысла к поведению животных", — отметили авторы исследования.

Сравнение

Параметр Карстовые мегаструктуры (Словения-Италия) "Воздушные змеи" (Ближний Восток)
Время постройки около 1600 г. до н. э. IV-III тыс. до н. э.
Материал известняк базальт, песчаник
Назначение ловушки для стад животных массовая охота
Длина 0,5-3,5 км до 5 км
Состояние сохранности низкое, до 0,5 м высоты фрагментарное
Уровень организации труда высокий, коллективный племенной, централизованный

Советы шаг за шагом

  1. Изучение ландшафта. Прежде чем начать раскопки, ученые провели анализ рельефа и геоморфологии — это позволило выявить возможные очертания стен под землей.

  2. Применение лазерного сканирования (LiDAR). С его помощью можно "снять" растительность и увидеть подповерхностные контуры сооружений.

  3. Создание 3D-карты. Данные сканирования перевели в цифровую модель, что дало возможность проследить протяженность и форму стен.

  4. Выбор участка для раскопа. Команды археологов выбирали точки, где наиболее вероятно нахождение артефактов, указывающих на время постройки.

  5. Радиоуглеродный анализ. Угли и органические остатки из ловушек подтвердили возраст до позднего бронзового века.

  6. Сравнение с аналогами. Полученные данные сопоставили с известными охотничьими сооружениями Азии и Африки, чтобы определить их возможную функцию.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать микроструктуры ландшафта и принимать неровности почвы за природные образования.
    Последствие: можно упустить следы древней инженерии и ошибочно оценить масштаб сооружения.
    Альтернатива: использовать аэрофотосъемку в сочетании с цифровыми картами высот для точного выделения рукотворных контуров.

  • Ошибка: считать, что подобные постройки могли возвести только большие цивилизации.
    Последствие: занижается уровень социальной организации у мелких племен Европы.
    Альтернатива: рассматривать мегаструктуры как доказательство коллективного труда и ранних форм общественной кооперации.

  • Ошибка: полагать, что отсутствие артефактов исключает человеческое участие.
    Последствие: сооружения могут быть признаны природными образованиями.
    Альтернатива: анализировать расположение и геометрию стен — их симметрия и привязка к рельефу почти всегда свидетельствуют о человеческом вмешательстве.

А что если…

А что если эти каменные стены служили не только ловушками, но и местами ритуалов, связанными с охотой и плодородием? Некоторые археологи считают, что ямы могли использоваться для жертвоприношений или хранения туш, предназначенных для общинных праздников.
Если так, то Карстовые комплексы становятся не просто охотничьими инструментами, а пространствами, где формировались первые элементы коллективной идентичности и социальных ритуалов.

Плюсы и минусы

Аспект Плюсы Минусы
Использование природного рельефа минимальные затраты на строительство зависимость от географии местности
Коллективный труд укрепление социальных связей сложность координации
Долговечность конструкций возможность сохранности на тысячелетия быстрое разрушение без ухода
Простота технологии не требовала металла или известкового раствора ограниченная высота стен

Мифы и правда

  • Миф: мегаструктуры строили только развитые цивилизации.
    Правда: сооружения Карста доказывают, что даже небольшие сообщества бронзового века могли координировать масштабные проекты.

  • Миф: охота в бронзовом веке была индивидуальной.
    Правда: использование ловушек предполагает групповые действия и стратегическое планирование.

  • Миф: Европа не знала "змеиных" ловушек.
    Правда: находки в Словении и Италии впервые доказали существование аналогичных конструкций на континенте.

Исторический контекст

Около 1600 года до н. э. Европа переживала переломный этап — переход от бронзового века к ранним формам протогосударств. Люди уже активно использовали металл, но сохраняли охотничьи традиции. На плато Карст племена сочетали сельское хозяйство с охотой, что требовало хорошего знания миграционных маршрутов животных.

В то же время на Ближнем Востоке и в Африке существовали схожие охотничьи сооружения — "воздушные змеи". Их строили из камня и направляли стада в ямы или загоны. Вероятно, идея таких ловушек распространялась через торговые и культурные контакты.

FAQ

Как ученые нашли эти структуры?
С помощью аэрофотосъемки и лазерного сканирования (LiDAR), которое позволяет увидеть скрытые под растительностью формы рельефа.

Можно ли посетить место находки?
Пока что археологические зоны закрыты для массового туризма, чтобы сохранить целостность структур.

Что именно ловили в этих ловушках?
Вероятно, благородных оленей, ланей и других стадных животных, мигрировавших через плато.

Сколько людей нужно было для строительства?
По оценкам ученых, более 5 000 человеко-часов — это коллективная работа нескольких общин.

Зачем тратить столько усилий ради охоты?
Массовая добыча обеспечивала пищей целое племя на месяцы и имела ритуальное значение.

Три интересных факта

  • Факт 1. Первые "воздушные змеи" пустыни были замечены пилотами в 1920-х годах с воздуха — именно тогда они и получили своё современное название.

  • Факт 2. Современные археологи используют дроны с тепловизорами, чтобы выявлять подземные линии древних каменных стен.

  • Факт 3. В некоторых ямах Карста найдены следы костров и кости животных — это говорит о том, что здесь происходила первичная разделка добычи после охоты.

