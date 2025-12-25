Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 3:08

До праздничных салатов: как индексация пенсий перераспределяет деньги раньше времени

Пенсии за январь 2026 года будут выплачены досрочно без заявлений – Ярослав Нилов

Выплата проиндексированных пенсий за январь 2026 года будет проведена пенсионерам до новогодних праздников, без необходимости подачи каких-либо дополнительных заявлений. Об этом сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"В связи с тем, что в январе продолжительный период, когда страна отдыхает в соответствии с Трудовым кодексом, то ежегодно Социальным фондом уже в конце декабря проиндексированная пенсия, которая касается и работающих пенсионеров, и неработающих пенсионеров, будет выплачена", — сказал депутат.

Процесс индексации и ее размеры

Индексация страховых пенсий по старости с 1 января 2026 года составит 7,6%. Это повышение коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров. Ярослав Нилов отметил, что необходимые средства на индексацию уже заложены в бюджет на 2026 год.

Депутат подчеркнул, что процесс индексации пройдет в проактивном режиме, и пенсионерам не нужно будет подавать дополнительные заявления для получения выплат. Это стандартная практика, действующая ежегодно.

