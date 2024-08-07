Вооруженные силы России смогли добиться значительных успехов в районе населенного пункта Торецк в ДНР. Об этом сообщил отставной офицер Североатлантического альянса Ставрос Атлмазоглу в своей статье для издания The National Interest (NI).
"На направлении Торецка в южной части Донбасса российские войска добились большого результата и значительных тактических успехов", — заявил бывший западный офицер.
Кроме того, он отметил, что территория Донбасса по-прежнему осатется центром боевых действий между российской и украинской армиями в рамках специальной военной операции (СВО). Помимо этого, Атлмазоглу указал на то, что армия России продолжает наступать по всей линии боевого соприкосновения.
Стоит отметить, что ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский сообщал о том, что ВС РФ уже ведут боевые действия в самом Торецке, пытаясь взять город в клещи и окружить украинские войска.
Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Евгений Кель (Yevgeny Kel)
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