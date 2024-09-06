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Пушилин: ВСУ каждый день несут потери на окраинах Красногоровки в ДНР
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В ДНР сообщили о ежедневных потерях ВСУ около Красногоровки в ДНР

Пушилин: ВСУ каждый день несут потери на окраинах Красногоровки в ДНР

Подразделения украинской армии не полностью выбиты с окраин Красногоровки в ДНР, однако каждый день несут большие потери. Об этом сообщил губернатор республики Денис Пушилин во время посещения населенного пункта в ближайших поместьях к западу от Донецка.

"Враг еще полностью не выбит из окраин Красногоровки, несет ежедневные потери, но пока пытается сдержать наше наступление подвозом живой силы, которая уничтожается в считанные дни", — рассказал об этом Пушилин в своем Telegram-канале.

Глава ДНР отметил, что освобождением города занимаются подразделения отряда "Шторм" из 110-й мотострелковой бригады, командиром которой является Владимир Новиков с позывным "Белый".

Кроме того, Пушилин добавил, что ему удалось впервые после 10-летнего перерыва побывать в этом городе.

Фото: kremlin.ru

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